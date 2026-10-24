Văn hóa - trụ cột chiến lược bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Bài cuối)

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở ra tầm nhìn chiến lược khi đưa văn hóa trở thành “thương hiệu quốc gia” trong hành trình xây dựng Việt Nam hùng cường. Từ nền móng đó, Thành ủy Ðồng Nai xây dựng Kế hoạch hành động số 125-KH/TU (gọi tắt là Kế hoạch số 125) nhằm hình thành văn hóa Ðồng Nai hiện đại, giàu bản sắc.

Bài cuối: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sức mạnh mềm văn hóa

Đây là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số của đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng.

Giữ gìn văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ cũng là giải pháp để bảo tồn giá trị tốt đẹp của dân tộc trong dòng chảy hội nhập. Trong ảnh: Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn phục vụ hoạt động đối ngoại của thành phố.

Tạo dựng môi trường sống văn minh

Kế hoạch số 125 chỉ rõ, cốt lõi của vấn đề không phải là ngăn chặn sự giao lưu hay khép mình trước thế giới mà là hội nhập với bản lĩnh, tiếp thu có chọn lọc và làm giàu bản sắc văn hóa trên nền tảng bản sắc dân tộc. Khi văn hóa Việt Nam đủ mạnh để hấp dẫn, thuyết phục và lan tỏa; khi những giá trị yêu nước, nhân ái, tự cường, trách nhiệm, sáng tạo trở thành chuẩn mực sống. Khi mỗi người dân có năng lực tự nhận diện và sàng lọc thông tin thì đó chính là lúc sức mạnh mềm chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh.

Kế hoạch số 125 cũng cho thấy: Xây dựng văn hóa Đồng Nai không chỉ nhằm tạo dựng môi trường sống văn minh, nhân văn mà còn góp phần bồi đắp sức đề kháng văn hóa và sức mạnh tinh thần cho người dân. Khi những giá trị tốt đẹp được thấm sâu vào nhận thức, ứng xử và hành động của mỗi người, niềm tin xã hội được củng cố, khả năng nhận diện và sàng lọc những thông tin sai lệch, giá trị lệch chuẩn cũng được nâng lên. Đó chính là cách xây dựng “thế trận tinh thần” từ cơ sở, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Đồng Nai.

Cô Phạm Thị Bích, giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Đồng Xoài (phường Bình Phước) chia sẻ: Thực tiễn cho thấy, quốc gia nào biết chuyển hóa di sản, bản sắc và sức sáng tạo thành những sản phẩm văn hóa hấp dẫn sẽ tạo được sức lan tỏa vượt qua giới hạn địa lý. Với Việt Nam, lịch sử, di sản và hệ giá trị văn hóa dân tộc là nguồn lực chiến lược cần được làm mới bằng sáng tạo và công nghệ, tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh, chinh phục công chúng trong nước và quốc tế. Một bộ phim về lịch sử, một tác phẩm nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào hay một sản phẩm số kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ đều có thể trở thành những “đại sứ văn hóa”, đưa giá trị Việt Nam lan tỏa tự nhiên, sinh động và bền vững.

Tạo “lá chắn thép” từ xây dựng bản sắc văn hóa

Từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình, năng động và khát vọng vươn lên, Kế hoạch số 125 đề ra mục tiêu tập trung xây dựng người Đồng Nai thời kỳ mới: “thân thiện, nghĩa tình, văn minh, hiện đại”. Đó không chỉ là những chuẩn mực ứng xử mà sâu xa hơn là tạo dựng một hệ giá trị có khả năng định hướng nhận thức, điều chỉnh hành vi và củng cố niềm tin xã hội. Khi những giá trị ấy thấm sâu vào đời sống, văn hóa sẽ trở thành “sức đề kháng nội sinh”, giúp mỗi người chủ động nhận diện, sàng lọc và chống lại những biểu hiện lệch chuẩn, phản văn hóa cũng như những thông tin xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng. Điểm cốt lõi của tư duy này chính là lấy xây dựng con người làm gốc.

“Ở tầm rộng hơn, xây dựng văn hóa Đồng Nai đang được đặt trong chiến lược phát huy sức mạnh mềm. Kế hoạch đã xác định, hội nhập quốc tế về văn hóa không phải là sự tiếp nhận thụ động, càng không phải hòa tan mà là quá trình chủ động quảng bá bản sắc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại và nâng cao năng lực sáng tạo của chính mình. Những hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh, con người và di sản Đồng Nai vì thế không chỉ mở rộng giao lưu mà còn tạo dựng hình ảnh một thành phố năng động, văn minh, giàu bản sắc và có trách nhiệm” - ông Phạm Hiến, Chi ủy viên Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thành phố chia sẻ.

Kế hoạch hành động số 125-KH/TU của Thành ủy Ðồng Nai cho thấy, đây là một bước chuyển quan trọng trong tư duy nhìn nhận về vai trò của văn hóa: Từ nền tảng tinh thần trở thành nguồn lực quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Kế hoạch không chỉ là định hướng xây dựng con người mà còn góp phần kiến tạo sức mạnh của niềm tin, bản sắc và năng lực tự chủ về giá trị của Ðồng Nai. Ðây cũng chính là quá trình xây dựng một nền văn hóa có sức hấp dẫn, một hệ giá trị có sức thuyết phục và những con người Ðồng Nai có bản lĩnh, khả năng tự nhận diện, sàng lọc và bảo vệ những giá trị đúng đắn; qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng từ chiều sâu văn hóa và sức mạnh nội sinh của con người. ÔNG PHẠM HIẾN, Chi ủy viên Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thành phố

Trong năm học mới này, Đồng Nai cũng chú trọng triển khai chương trình giáo dục đạo đức và văn hóa trong trường học. Đây chính là sự đầu tư đúng hướng cho tương lai. Thế hệ trẻ được trang bị nền tảng đạo đức, bản lĩnh văn hóa và tinh thần trách nhiệm với lịch sử dân tộc chính là cách tạo “kháng thể tư tưởng” trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đúng với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” (trích trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ngày 15-9-1945).

Còn với mỗi cán bộ, đảng viên trong thời công nghệ số, các phong trào như: Bình dân học vụ số; Học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại; xây dựng gương Người tốt, việc tốt; xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú thành phố Đồng Nai… cũng đang góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến. Song, để văn hóa nâng lên tầm cao mới, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cũng cần cụ thể hóa chủ trương thành những việc làm có địa chỉ, có tiêu chí, có sản phẩm, thực hiện nhất quán phương châm “6 rõ” theo tinh thần đổi mới tư duy lãnh đạo mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã nêu: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; đồng thời lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, nói đi đôi với làm.

Như vậy, cùng với biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, thiếu trách nhiệm, vi phạm chuẩn mực văn hóa, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương. Khi văn hóa được thể hiện trong từng việc làm, từng quyết định và từng kết quả công tác, văn hóa mới thực sự trở thành nền tảng bảo vệ tư tưởng của Đảng và nền công vụ kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, nhân văn.

Với kỳ vọng từ Nghị quyết số 80-NQ/TW và Kế hoạch số 125, để Đồng Nai cụ thể hóa nghị quyết, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ chiều sâu văn hóa chính là xây dựng một xã hội tự bảo vệ bằng chính hệ giá trị của mình. Bởi một dân tộc có bản sắc sẽ không dễ bị hòa tan. Một xã hội có niềm tin sẽ không dễ bị phân hóa. Một con người có bản lĩnh sẽ không dễ bị dẫn dắt. Đó chính là “lá chắn mềm” bền vững nhất. Đó cũng là sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập, chuyển đổi số: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!