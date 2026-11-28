Văn hóa trong vận hội mới - Nền tảng phát triển bền vững quốc gia
Khi đất nước bước vào vận hội mới với những mục tiêu phát triển lớn, văn hóa không thể chỉ được nhìn nhận như lĩnh vực cần bảo tồn, chăm lo, mà phải trở thành nguồn lực nội sinh, hiện diện trong các quyết sách và chuyển hóa thành giá trị thực tiễn. Đưa văn hóa trở thành một trụ cột phát triển chính là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo dựng nền tảng cho một quốc gia phát triển nhanh, hài hòa và bền vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-trong-van-hoi-moi-nen-tang-phat-trien-ben-vung-quoc-gia-246261128211542893.htm