Văn hóa trong bài toán tăng trưởng hai con số:Kỳ 4 - Vì sao sản phẩm giàu bản sắc vẫn khó bán giá cao?

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Tay nghề truyền thống chỉ thực sự tạo thêm giá trị khi được kết nối với thiết kế và thị trường (Trong ảnh: Nghệ nhân Bát Tràng hoàn thiện sản phẩm gốm thủ công). Ảnh: Khonggiangom.com

Trong thể lệ Cuộc thi thiết kế quà tặng, quà lưu niệm Bát Tràng năm 2026, một chi tiết đáng chú ý là khuyến khích nhóm dự thi kết hợp nghệ nhân với nhà thiết kế. Chương trình còn nêu hướng hỗ trợ hoàn thiện mẫu, bao bì, thương hiệu và kết nối phân phối. Những nội dung này cho thấy câu chuyện làng nghề đang được đặt trong mối quan hệ với nhu cầu của người mua.

Một cuộc thi chưa chứng minh sản phẩm đã bán tốt. Tuy vậy, cách đặt yêu cầu gợi đúng vấn đề: Khoảng cách từ bàn xoay của người thợ đến chiếc kệ trong gia đình khách hàng được tạo bởi nhiều công đoạn. Nếu thiếu thiết kế, thông tin và phân phối, tay nghề cao vẫn có thể gặp khó trong việc chuyển thành thu nhập xứng đáng.

Từ tay nghề đến giá trị được thị trường công nhận

Người làm nghề nhìn sản phẩm qua kỹ thuật, kinh nghiệm và độ khó. Người mua còn nhìn qua nhu cầu sử dụng, không gian sống, khả năng bảo quản và mức giá. Hai cách nhìn không loại trừ nhau, nhưng cần một quá trình kết nối. Thiết kế có vai trò chuyển hiểu biết về vật liệu và truyền thống thành lời giải phù hợp với đời sống đương đại.

Một chiếc bình đẹp cần tương thích với không gian nơi nó được đặt. Bộ đồ dùng có thể cần thuận tiện khi cầm, xếp hoặc vệ sinh. Sản phẩm dành cho khách du lịch còn phải tính tới trọng lượng và khả năng vận chuyển. Đây là những câu hỏi thực tế mà người sản xuất cần trả lời trước khi kỳ vọng câu chuyện văn hóa sẽ giúp bán hàng.

Chất lượng ổn định cũng quan trọng như mẫu đẹp. Khách hàng tổ chức thường cần đơn hàng có quy cách rõ, thời gian giao phù hợp và khả năng bổ sung khi cần. Một mẫu trưng bày được đánh giá cao nhưng khó sản xuất lặp lại với chất lượng tương đương có thể chưa sẵn sàng cho thị trường. Đổi mới cần đi cùng tổ chức sản xuất.

Vì vậy, giá bán cao hơn chưa chắc đồng nghĩa hiệu quả tốt hơn. Một mẫu cầu kỳ có thể tốn nhiều công, dễ hỏng khi vận chuyển hoặc phát sinh lượng hàng lỗi lớn. Muốn đánh giá phần giá trị tăng thêm, cần đặt giá bán cạnh nguyên liệu, thời gian lao động, chi phí thiết kế, đóng gói và phân phối. Người làm nghề chỉ hưởng lợi khi phần thu nhập thực sự được cải thiện.

Điều này đặt ra một yêu cầu đối với hỗ trợ làng nghề: Phải theo sản phẩm qua nhiều bước. Từ ý tưởng đến mẫu thử, kiểm tra sử dụng, điều chỉnh kỹ thuật, đơn hàng đầu và đơn hàng tiếp theo đều có thể nảy sinh vấn đề. Chỉ hỗ trợ khâu giới thiệu mà thiếu năng lực hoàn thiện sẽ khiến nhiều ý tưởng dừng ở tủ trưng bày.

Bản sắc cũng cần được hiểu rộng hơn phạm vi một họa tiết. Nó có thể nằm trong kỹ thuật tạo hình, cách xử lý vật liệu, tinh thần thẩm mỹ hoặc câu chuyện về cộng đồng. Người thiết kế hiểu được nền tảng ấy sẽ có nhiều khả năng sáng tạo phù hợp hơn việc ghép một biểu tượng truyền thống vào sản phẩm có sẵn.

Thị trường cần sự đa dạng về mức giá. Sản phẩm tinh xảo phục vụ nhóm sưu tầm có cách làm khác với đồ dùng hằng ngày hoặc quà tặng nhỏ. Phát triển phân khúc cao cấp không có nghĩa mọi cơ sở đều phải theo một hướng. Điều quan trọng là xác định đúng nhóm khách và tổ chức sản phẩm sao cho chất lượng tương xứng với lời giới thiệu.

Giá trị tăng thêm nằm ở khâu nào?

Đánh giá một sản phẩm sau đổi mới cần đối chiếu giá bán với toàn bộ chi phí và mức thu nhập của người sản xuất. Những câu hỏi hữu ích gồm: Mẫu mới có tiết kiệm nguyên liệu, giảm hàng lỗi, sử dụng thuận tiện hơn hay không; thiết kế và thương hiệu có giúp tiếp cận nhóm khách mới; đơn hàng có lặp lại; người thợ được trả công ra sao? So sánh phải thống nhất thời điểm, chất lượng và đơn vị tính. Một sản phẩm tăng giá nhưng tốn công hơn nhiều chưa chắc đem lại hiệu quả tốt hơn cho làng nghề.

Câu chuyện hay cần sản phẩm tốt

Văn hóa có thể góp phần làm khác biệt cả những dịch vụ thuộc ngành khác. Chương trình ẩm thực “Chạm Sen” được Vietnam Airlines giới thiệu cho một số chặng bay trong thời gian 15 - 30.6.2026 là một ví dụ. Hãng xây dựng thực đơn lấy cảm hứng từ sen, đưa nguyên liệu và hình ảnh quen thuộc vào trải nghiệm hàng không. Đây là minh chứng về cách thiết kế dịch vụ; thông tin công bố không cho biết phần doanh thu tăng thêm.

Từ ví dụ ấy có thể phân tích một khả năng rộng hơn: Chất liệu văn hóa được sử dụng để tạo trải nghiệm có đặc trưng. Một bữa ăn, bộ đồ dùng, cách giới thiệu món và không gian phục vụ có thể cùng truyền tải câu chuyện. Giá trị nằm ở sự nhất quán của những chi tiết người dùng trực tiếp cảm nhận.

Trong ẩm thực, câu chuyện xuất xứ chỉ thuyết phục khi món ăn được chế biến tốt, nguyên liệu an toàn và phục vụ phù hợp. Khi mở rộng quy mô, doanh nghiệp cần chuẩn hóa những yếu tố bảo đảm chất lượng nhưng vẫn giữ đặc trưng. Không có một công thức chung cho mọi món, chính hiểu biết về kỹ thuật và văn hóa giúp lựa chọn điều gì cần giữ, điều gì có thể điều chỉnh.

Quảng cáo tham gia vào quá trình làm cho khách hàng nhận biết những giá trị ấy. Hoạt động này tạo thu nhập cho người viết, thiết kế, quay phim, chụp ảnh và sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc khoảng cách giữa lời hứa và trải nghiệm. Quảng bá càng mạnh mà chất lượng càng thiếu ổn định, chi phí khôi phục niềm tin có thể càng lớn.

Ở mỹ thuật và nhiếp ảnh, câu chuyện thị trường còn liên quan tới tính xác thực, hồ sơ tác phẩm và quyền sử dụng. Người mua một tác phẩm hoặc cấp phép hình ảnh cần thông tin đủ tin cậy. Một mức giá cao ở giao dịch cá biệt chưa đại diện cho sức khỏe của thị trường; khả năng hình thành giao dịch minh bạch và quan hệ bền vững mới tạo nền tảng rộng hơn.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới chỉ ra rằng thiết kế, danh tiếng và phong cách gắn với thủ công truyền thống có thể bị sao chép hoặc chiếm dụng. Các công cụ như nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý và quyền tác giả có thể hỗ trợ bảo vệ lợi ích của nghệ nhân, tùy điều kiện áp dụng.

Bảo hộ cần đi cùng quản trị chất lượng. Nếu nhiều cơ sở cùng sử dụng một dấu hiệu nhận diện nhưng chất lượng chênh lệch quá lớn, uy tín chung vẫn có thể suy giảm. Cộng đồng sản xuất cần thống nhất tiêu chuẩn, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm sử dụng tên gọi. Danh tiếng được gây dựng qua thời gian chỉ có giá trị khi lời cam kết được thực hiện.

Cũng không nên quy mọi phần tăng giá của hàng hóa cho văn hóa. Giá có thể thay đổi vì vật liệu, công nghệ, chi phí vận chuyển hoặc định vị bán lẻ. Muốn nhận diện đóng góp của thiết kế và thương hiệu, cần nghiên cứu từng trường hợp và tách các yếu tố phù hợp. Cách đo cẩn trọng giúp tránh phóng đại, đồng thời chỉ rõ khâu nào đáng đầu tư.

Kết nối nghệ nhân với người mua

Nghệ nhân và nhà thiết kế cần gặp nhau từ khi hình thành yêu cầu sản phẩm. Một bên hiểu giới hạn vật liệu, kỹ thuật và truyền thống; bên kia nghiên cứu công năng, thẩm mỹ, khách hàng. Nếu sự hợp tác chỉ bắt đầu khi mẫu đã hoàn tất, việc điều chỉnh có thể tốn kém và không tận dụng hết hiểu biết của cả hai.

Quan hệ ấy phải được bảo đảm bằng thỏa thuận rõ ràng. Phí thiết kế, quyền dùng mẫu, trách nhiệm sửa đổi, phạm vi sản xuất và cách ghi nhận người sáng tạo cần được thống nhất. Trả công bằng sự hứa hẹn về quảng bá khó tạo nền tảng lâu dài cho một nghề đòi hỏi tri thức và thời gian.

Đơn vị phân phối nên tham gia sớm để cung cấp thông tin về nhu cầu thực. Một bảo tàng cần quà lưu niệm khác với khách sạn, nhà bán lẻ nước ngoài có thể đặt yêu cầu khác với khách mua trực tiếp tại xưởng. Biết trước kích thước, bao bì, số lượng và mức giá mục tiêu giúp giảm những lần thử sai không cần thiết.

Các chương trình hỗ trợ có thể tổ chức đặt hàng mẫu theo đề bài cụ thể, cho khách dùng thử và phản hồi trước khi sản xuất lớn. Kết quả nên được đánh giá qua khả năng hoàn thiện, đơn hàng và thu nhập, thay vì dừng ở số mẫu tham dự hoặc giải thưởng. Cơ sở chưa thành công cũng cần được biết nguyên nhân để điều chỉnh.

Với địa phương, kết nối làng nghề với du lịch có thể tạo cơ hội bán hàng trực tiếp và tìm hiểu người mua. Nhưng trải nghiệm tham quan xưởng cần được tổ chức phù hợp với hoạt động sản xuất, yêu cầu an toàn và nhịp làm nghề. Không phải cơ sở nào cũng thích hợp đón khách; sự phân công giữa điểm trải nghiệm, xưởng sản xuất và nơi bán hàng có thể hiệu quả hơn yêu cầu mọi nơi làm tất cả.

Thị trường số mở thêm kênh tiếp cận, đồng thời đặt ra công việc mới. Hình ảnh trung thực, thông tin kích thước, hướng dẫn bảo quản, đóng gói và xử lý đổi trả ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin. Sản phẩm thủ công có những khác biệt tự nhiên cần được giải thích rõ, tránh vừa quảng bá tính độc bản vừa khiến khách hiểu rằng mọi món đều giống hệt nhau.

Để hỗ trợ xuất khẩu, cần đầu tư cho kiến thức về tiêu chuẩn, hồ sơ, thị hiếu và phương thức giao dịch của từng thị trường. Hội chợ chỉ là một điểm gặp gỡ, sau đó là khả năng thực hiện đơn hàng đúng cam kết. Hiệp hội có thể giúp tập hợp thông tin và dịch vụ mà từng cơ sở nhỏ khó tự xây dựng.

Một sản phẩm giàu bản sắc có thể tạo lợi thế khi văn hóa được chuyển thành chất lượng cảm nhận được, công năng phù hợp và niềm tin. Đó là quá trình cần nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và người bán cùng làm việc. Thành công đáng mong đợi là người mua muốn sử dụng lâu dài, còn người làm nghề có thu nhập đủ để tiếp tục sáng tạo và truyền nghề.

(Còn tiếp)