Những hoạt động phong phú ấy mở ra cơ hội để di sản, bản sắc và sức sáng tạo của cộng đồng trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước.

Hơn 2.000 người trong trang phục áo dài và cổ phục truyền thống tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Di sản bước vào đời sống

Sáng 21/11, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mở đầu chuỗi hoạt động phong phú kéo dài trong bốn ngày, từ 21-24/11. Khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành một không gian văn hóa mở: Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường tham gia diễu hành di sản, trình diễn nghệ thuật, giới thiệu trang phục, làng nghề và các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Từ ca trù, hát xẩm, chèo, múa rối nước đến những điệu múa cổ, cồng chiêng Mường, các loại hình nghệ thuật truyền thống được giới thiệu trong không gian sinh hoạt công cộng, bên cạnh những chương trình nghệ thuật đương đại và hoạt động trình diễn công nghệ. Câu chuyện về Thăng Long xưa, về các làng nghề, phố nghề và nếp sống Hà Nội được kể lại bằng nhiều hình thức gần gũi với công chúng.

Ở nhiều địa phương trên cả nước, những nét riêng của từng vùng đất cũng được lựa chọn để giới thiệu. Tại Ninh Bình, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đón khách đến với triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản từ ngày 21 đến 27/11. Huế có chương trình “Tình khúc Huế”, không gian áo dài, ca Huế, bài chòi. Lạng Sơn tổ chức Liên hoan đàn tính, hát then và đồng diễn múa Chầu quy mô lớn sáng 24/11. Gia Lai có chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng; Khánh Hòa đưa văn hóa Chăm đến gần công chúng tại tháp Bà Pô Nagar và tháp Pô Klong Garai; Vĩnh Long gắn tuần lễ văn hóa, du lịch với Lễ hội Ok Om Bok và các chương trình nghệ thuật của đồng bào Khmer.

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, Viện trưởng Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng di sản muốn trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa cần được đặt trong một hệ sinh thái sáng tạo, có thị trường và bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn, khai thác. Chỉ khi người dân có thêm điều kiện sống bằng nghề, có cơ hội truyền dạy và giới thiệu sản phẩm, giá trị di sản mới có thể tiếp tục được duy trì và phát huy trong đời sống.

Lễ khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I - năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Những cách kết nối mới

Một trong những điểm đáng chú ý của Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay là việc mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa thông qua điện ảnh và nền tảng số. Từ ngày 18 đến 24/11, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí tại 31 cụm rạp trong các ngày 22-24/11, hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức tại khu dân cư gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp. Các phim được lựa chọn đa dạng về thể loại, gồm cả phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, có tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp, tạo nên sự phong phú về cách tiếp cận và nội dung...

Cùng với đó, việc ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) ngày 1/11 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám mở thêm một phương thức kết nối các hoạt động văn hóa. Người dân và du khách có thể tìm kiếm di tích, bảo tàng, sự kiện, chương trình biểu diễn theo địa điểm, thời gian và chủ đề. Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 5/11 đã có khoảng 450 hoạt động được cập nhật trên nền tảng này. Từ một công cụ tra cứu, bản đồ số đã phát huy vai trò, giúp kết nối các điểm đến thành hành trình trải nghiệm, đưa khách tham quan tiếp cận bảo tàng, nhà hát, làng nghề và các không gian văn hóa ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, giá trị của nền tảng số không nằm ở lượng thông tin được đưa lên trong các ngày cao điểm.

Tại lễ ra mắt CMAP, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu các địa phương, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; hiệu quả phải thể hiện bằng việc người dân tiếp cận văn hóa thuận tiện hơn và ngày càng có nhiều người tham gia. Theo quy chế, chỉ đơn vị được cấp tài khoản mới được đăng sự kiện, cho nên trách nhiệm cập nhật thuộc về chính các địa phương. Nếu sau ngày 24/11 các điểm sự kiện trên bản đồ thưa vắng, rời rạc, đó là tín hiệu hoạt động văn hóa ở cơ sở vẫn mang tính thời vụ, do đó cần được nghiêm túc xem xét, điều chỉnh.

Nhân rộng những mô hình ý nghĩa

Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với hàng trăm chương trình đã và đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Song di sản chỉ thật sự thành nguồn lực phát triển khi có cộng đồng thực hành thường xuyên. Năm 2009, khi Dân ca Quan họ được UNESCO ghi danh, Bắc Ninh có 49 làng Quan họ gốc; đến nay đã có 260 làng thực hành Quan họ, hơn 600 câu lạc bộ với gần 10.000 hội viên. Liên hoan các làng Quan họ gốc lần thứ nhất (16-18/11) bên cạnh ý nghĩa là một hoạt động dịp kỷ niệm, còn góp phần tiếp nối một đời sống di sản được vun đắp suốt nhiều năm.

Để làm được điều đó, các chuyên gia cho rằng trước hết cần quan tâm nhiều hơn đến những người trực tiếp tạo ra và gìn giữ giá trị văn hóa. Nghệ nhân cần có điều kiện truyền dạy nghề; người làm sản phẩm thủ công cần được hỗ trợ về thiết kế, chất lượng và thị trường; nghệ sĩ, nhà sáng tạo cần môi trường để thử nghiệm. Doanh nghiệp cần được kết nối với cộng đồng nắm giữ di sản để phát triển sản phẩm trên cơ sở tôn trọng bản sắc và quyền lợi của người dân.

Tại Hội thảo “40 năm đổi mới chính sách văn hóa (1986- 2026)” ngày 18/11, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phòng (Hội đồng Lý luận Trung ương) đề nghị các thiết chế văn hóa chuyển từ “làm thay” sang hỗ trợ người dân tham gia chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa. Các địa phương cần chọn những mô hình có khả năng duy trì, thay vì chạy theo quy mô và số lượng sự kiện: Một không gian sinh hoạt văn hóa được người dân sử dụng thường xuyên, một câu lạc bộ dân ca có lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, một sản phẩm làng nghề tìm được thị trường ổn định, một tuyến du lịch di sản có cộng đồng trực tiếp tham gia...

Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đặt ra yêu cầu mỗi địa phương cấp tỉnh, cấp xã rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa; trong đó, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chỉ thị cũng yêu cầu khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; các địa phương báo cáo kết quả trước ngày 10/12/2026. Nếu triển khai hiệu quả, cả nước sẽ có thêm hàng nghìn mô hình thiết thực, có giá trị lâu bền, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.