Từ mạch nguồn văn hóa dân tộc

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi người Việt Nam chăm lo phát triển văn hóa bằng trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần nhân ái và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Thông điệp ấy đưa văn hóa về với những gì gần gũi nhất trong đời sống con người. Văn hóa không chỉ hiện diện trong những công trình nghệ thuật, những di sản được thế giới vinh danh, mà còn được hình thành từ cách mỗi người suy nghĩ, làm việc và ứng xử với cộng đồng.

Cũng tại lễ kỷ niệm, ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, đã có những chia sẻ về hành trình trưởng thành từ những câu hò, điệu lý quê hương đến việc tìm tòi, sáng tạo những sản phẩm âm nhạc mang bản sắc dân tộc.

“Hồn Việt đưa ta lớn lên!”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Câu chuyện của Phương Mỹ Chi gợi mở một cách nhìn về mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại. Trong thời đại hội nhập, người trẻ có thể tiếp cận những thành tựu văn hóa của nhân loại, làm chủ công nghệ và thử nghiệm những phương thức sáng tạo mới mà vẫn tìm thấy cảm hứng từ chính cội nguồn dân tộc mình.

Những chất liệu văn học, âm nhạc dân gian khi được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại có thể đến với đông đảo công chúng trẻ. Di sản, vì thế, không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn, mà còn là nguồn lực cho sáng tạo và phát triển.

Việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cũng mở ra nhiều cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận, trải nghiệm và tham gia sáng tạo văn hóa.

Điều đáng kỳ vọng là tinh thần của ngày này sẽ được tiếp nối trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ giới hạn trong những hoạt động kỷ niệm.

Từ niềm tự hào đến trách nhiệm công dân

Thế hệ trẻ hôm nay được thừa hưởng thành quả của hòa bình, độc lập, những thành tựu của công cuộc đổi mới và một không gian hội nhập rộng mở.

Cùng với những cơ hội ấy là trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp những giá trị đã làm nên bản lĩnh và sức sống của dân tộc Việt Nam.

Trách nhiệm ấy bắt đầu từ những việc rất cụ thể: học tập nghiêm túc, lao động trung thực, tôn trọng pháp luật, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, ứng xử văn minh nơi công cộng, biết sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trên không gian mạng, văn hóa còn được thể hiện qua cách mỗi người bình luận, chia sẻ thông tin, tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ danh dự người khác và chịu trách nhiệm về những gì mình đăng tải.

Một người trẻ có thể yêu thích những làn điệu dân ca, tự hào về lịch sử dân tộc, nhưng tình yêu văn hóa còn cần được nhìn thấy trong cách người ấy đối xử với những người xung quanh.

Đối với các tổ chức Đoàn, đây cũng là cơ hội đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, tạo thêm không gian để thanh niên tìm hiểu lịch sử, số hóa di sản, sáng tạo các sản phẩm văn hóa, tham gia hoạt động tình nguyện và giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng.

Những trải nghiệm thực tế ấy giúp người trẻ hiểu sâu hơn về lịch sử đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ và về trách nhiệm của công dân đối với sự phát triển của xã hội.

Niềm tin có cơ sở khi được bồi đắp bằng hiểu biết, bằng những thành quả có thể kiểm chứng và bằng cơ hội để mỗi người trực tiếp tham gia, đóng góp vào công việc chung.

Tám mươi năm trước, trong hoàn cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã xác lập vai trò của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc.

Tám mươi năm sau, câu chuyện phát triển văn hóa tiếp tục đặt ra trước một thế hệ có nhiều điều kiện để học hỏi, sáng tạo và khẳng định mình.

Một nền văn hóa giàu sức sống cần những người trẻ hiểu quá khứ, có trách nhiệm với hiện tại và biết mình có thể đóng góp gì cho tương lai đất nước.