Văn hóa tiếp lửa niềm tin, bồi đắp đời sống tinh thần công nhân

Tham dự chương trình có Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Anh Tuân; đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL; các lãnh đạo trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị sự nghiệp thuộc LĐLĐ thành phố; đại diện lãnh đạo các Công đoàn xã, phường, đặc khu, Công đoàn cơ sở trực thuộc cùng đông đảo các đồng chí nguyên là cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Đây cũng là dịp để chương trình tri ân, trao kỷ niệm chương cho các nghệ sĩ có nhiều đóng góp

Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng Đội văn nghệ xung kích gồm 40 diễn viên nòng cốt. Đồng thời, tổ chức nghi thức tri ân, trao kỷ niệm chương và tặng hoa cho các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ công nhân; trao quà lưu niệm cho những người tham gia biểu diễn.

Chương trình được dàn dựng công phu

Không gian nghệ thuật của liên hoan được dàn dựng công phu thành 3 chương.

Chương I (Âm vang truyền thống) mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua các ca khúc đi cùng năm tháng, ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa và hình ảnh người chiến sĩ.

Các tiết mục tấu sáo kết hợp với giọng hát cùng những giai điệu mang âm hưởng dân gian ba miền đã tái hiện hào khí truyền thống và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt.

Liên hoan với chủ đề “Âm vang quá khứ - Sắc màu hôm nay”

Chương II (Tiếp nối và khát vọng) khắc họa sinh động sức trẻ, niềm tin và khát vọng vươn lên của đội ngũ công nhân, lao động thành phố Cảng trong thời kỳ mới.

Bên cạnh các tiết mục ca múa tôn vinh vẻ đẹp quê hương, điểm nhấn của chương là những tiết mục nhảy hiện đại khỏe khoắn, năng động do chính đoàn viên, công nhân trực tiếp biểu diễn.

Chương III (Sắc màu hôm nay) tạo nên bức tranh đa sắc màu về sự gắn kết, giao lưu giữa các cấp Công đoàn.

Chương trình đan xen các tiết mục tốp ca gợi nhắc niềm tự hào giai cấp, những tiết mục đơn ca trẻ trung và các vũ điệu hiện đại, mang đậm dấu ấn sáng tạo của thế hệ lao động hôm nay.

Chương trình góp phần nâng cao đời sống tinh thần

Chương trình liên hoan văn nghệ không chỉ là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động ôn lại những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống mà còn tạo không gian giao lưu, kết nối, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn bó trong tổ chức Công đoàn.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động cấp thành phố, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng định hướng duy trì Ngày hội Văn hóa công nhân hằng năm vào tháng 11, tập trung cao điểm trong tuần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (từ ngày 18.11 đến ngày 24.11).

Căn cứ điều kiện thực tế, các công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với lịch làm việc, sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Khán giả tham dự

Liên đoàn Lao động thành phố đồng thời khuyến khích sự tham gia, đồng hành của người sử dụng lao động, gia đình đoàn viên, người lao động và cộng đồng dân cư tại các địa bàn tập trung đông công nhân trong tổ chức các hoạt động phù hợp. Qua đó, từng bước đưa văn hóa trở thành một phần thiết thực trong đời sống công nhân, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình nghệ thuật đa sắc màu

Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tổ chức các sân chơi nghệ thuật quần chúng không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động mà còn là dịp khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của giai cấp công nhân Hải Phòng. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.