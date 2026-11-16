Văn hóa, thể thao và du lịch tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Du lịch tiếp tục là điểm sáng

Trong bức tranh chung của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 tháng qua, du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Riêng tháng 10/2026, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, lượng khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Khách du lịch nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 944 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, tương đương 84% kế hoạch năm.

Những con số này cho thấy sức phục hồi và đà tăng trưởng của ngành du lịch tiếp tục được duy trì, đồng thời tạo cơ sở để toàn Ngành tập trung khai thác hiệu quả mùa cao điểm cuối năm, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng đã đặt ra.

Du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026

Song song với thúc đẩy hoạt động chuyên ngành, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến ngày 30/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì xây dựng 72 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó ban hành 25 thông tư theo thẩm quyền. Đáng chú ý, Bộ đã bãi bỏ 40 thủ tục hành chính cấp Trung ương, phân cấp 36 thủ tục xuống địa phương; cắt giảm 50,03% chi phí tuân thủ và 50,11% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đây là những bước đi cụ thể nhằm giảm gánh nặng thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trên lĩnh vực văn hóa, việc kết nối các nguồn lực sáng tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa tiếp tục được thúc đẩy. Ngày 12/10, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam chính thức ra mắt, đồng thời công bố 17 bài toán trọng tâm, hướng tới kết nối các chủ thể sáng tạo và huy động nguồn lực cho lĩnh vực này. Theo kịch bản cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%.

Cùng với những chuyển động về cơ chế và nguồn lực phát triển, các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa tiếp tục được tổ chức với quy mô và sức lan tỏa rộng. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV có sự góp mặt của các đoàn đến từ 11 tỉnh. Qua đó, các giá trị văn hóa được giới thiệu, lan tỏa, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối giữa các địa phương và bạn bè quốc tế.

Trong lĩnh vực thể thao, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được quan tâm, song hành với nhiệm vụ nâng cao thành tích thể thao đỉnh cao. Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao diễn ra ngày 10/10 tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia.

Ở đấu trường quốc tế, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 huy chương vàng, ghi nhận nỗ lực của các vận động viên và ngành thể thao trong quá trình thi đấu, tranh tài.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" hai đêm 17-18.10 thu hút gần 100.000 khán giả. Ảnh: BTC

Bên cạnh các lĩnh vực chuyên môn, công tác báo chí, truyền thông chính sách tiếp tục được tăng cường, góp phần thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách và các hoạt động của Ngành. Hoạt động xuất bản cũng có thêm những bước tiến trong mở rộng hợp tác bản quyền thông qua việc tham gia Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2026.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn

Nhìn lại chặng đường 10 tháng, có thể thấy những kết quả đạt được gắn liền với việc chủ động hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi; tăng cường phối hợp giữa Bộ, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời chú trọng kết nối bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển các sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Thực tiễn triển khai cho thấy, cải cách thủ tục hành chính không chỉ góp phần giảm chi phí, thời gian tuân thủ mà còn tạo môi trường thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc hình thành Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam mở thêm cơ hội kết nối các chủ thể sáng tạo với thị trường và nguồn lực phát triển. Trong khi đó, các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch đã góp phần mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh, điểm đến và gia tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch.

Một kinh nghiệm quan trọng khác là việc cụ thể hóa mục tiêu phát triển theo từng địa bàn, từng sản phẩm và tiến độ thực hiện, qua đó giúp xác định rõ trọng tâm điều hành, phân định trách nhiệm và nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ.

Về các chỉ tiêu tăng trưởng, toàn Ngành phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, đạt tổng thu du lịch 1.125 nghìn tỷ đồng và đưa mức tăng trưởng công nghiệp văn hóa lên từ 10% trở lên trong năm 2026. Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, trong hai tháng cuối năm, ngành du lịch cần thu hút thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhất là trong giai đoạn cao điểm du lịch cuối năm.

Trọng tâm được xác định là khai thác hiệu quả mùa cao điểm, phối hợp xúc tiến, quảng bá theo từng thị trường; tiếp tục làm mới sản phẩm, gia tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách. Cùng với việc thu hút khách, chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách cần được đặt lên hàng đầu, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ở lĩnh vực văn hóa và thể thao, nhiều nhiệm vụ quan trọng cũng cần được tập trung triển khai trong thời gian còn lại của năm. Trong đó có việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phối hợp chuẩn bị Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành kết nối 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và tập trung xử lý những nhiệm vụ chậm tiến độ là những yêu cầu cần được ưu tiên trong công tác điều hành.

Với những kết quả đã đạt được trong 10 tháng cùng các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, hai tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tăng tốc không chỉ để hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt, mà còn nhằm tạo nền tảng cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2027, tiếp tục đưa văn hóa, thể thao và du lịch phát triển đồng bộ, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.