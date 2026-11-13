Văn hóa, thể thao và du lịch tăng tốc để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 13/11, Bộ VHTTDL cho biết, du lịch đang tiếp tục là điểm sáng, khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng của ngành VHTTDL. Tháng 10, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 944 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, tương đương khoảng 84% kế hoạch năm.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong 10 tháng đầu năm 2026.

Trong lĩnh vực văn hóa, một trong những dấu ấn đáng chú ý là sự ra mắt của Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam vào ngày 12/10. Việc hình thành mạng lưới cùng 17 bài toán trọng tâm được công bố đã mở thêm không gian kết nối giữa các chủ thể sáng tạo, doanh nghiệp và những nguồn lực xã hội, hướng tới thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường.

Cùng với phát triển công nghiệp văn hóa, các hoạt động giao lưu, quảng bá và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được tổ chức với quy mô, sức lan tỏa ngày càng rộng. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ đại diện 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV có sự tham gia của các đoàn đến từ 11 tỉnh. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, lan tỏa, góp phần tăng cường giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Để đạt mục tiêu đề ra, hai tháng cuối năm, ngành Du lịch phải thu hút 5,5 triệu lượt khách quốc tế.

Ở lĩnh vực thể thao, phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được quan tâm phát triển, gắn với mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao tổ chức ngày 10/10 tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia, tạo khí thế hưởng ứng rộng khắp. Thể thao thành tích cao cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý khi Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 Huy chương Vàng.

Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí và truyền thông chính sách được tăng cường. Hoạt động xuất bản tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy kết nối, giao lưu bản quyền thông qua Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2026.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm về đích

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ trong 10 tháng đầu năm, ngành VHTTDL xác định một số kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy, trong đó trọng tâm là chủ động hoàn thiện thể chế gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường phối hợp giữa Bộ, địa phương và doanh nghiệp; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển sản phẩm, dịch vụ, cắt giảm thủ tục hành chính…

Đáng chú ý, hai tháng cuối năm, Bộ VHTTDL sẽ tập trung tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết.

Đồng bào Tây Nguyên trình diễn phục vụ du khách tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Về tăng trưởng, toàn ngành phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 1.125 nghìn tỷ đồng và tăng trưởng công nghiệp văn hóa từ 10% trở lên trong năm 2026. Như vậy, hai tháng cuối năm, du lịch sẽ cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp.

Cùng với nhiệm vụ tăng trưởng, Bộ VHTTDL tiếp tục tổ chức thiết thực Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phối hợp chuẩn bị Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành kết nối 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ cũng là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn nước rút. Đặc biệt, việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện với công tác đánh giá, tổng kết năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027.