Các hoạt động góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững mỗi địa phương.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc diễn ra sôi nổi

Chùa Vĩnh Nghiêm thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc, đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Tuần Văn hóa đại đoàn kết năm 2026, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc đã diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, tạo sức hút lớn đối với người dân và du khách thập phương.

Tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử) - Di sản Văn hóa thế giới, bất chấp thời tiết buổi sáng không thuận lợi, dòng người hành hương và du khách vẫn đổ về chiêm bái từ nửa đêm. Theo Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm, đơn vị khai thác trong khu di tích, chỉ từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 24/11, đã có 23.000 lượt người về non thiêng Yên Tử; cả ngày dự kiến đón khoảng 30.000 lượt du khách.

Hưởng ứng ngày lễ đặc biệt này, Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm miễn phí toàn bộ dịch vụ cáp treo trong ngày 24/11 để tạo thuận lợi cho người dân, tăng ni, phật tử và du khách vãn cảnh. Cùng với đó, chuỗi hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và giới thiệu sản phẩm OCOP tổ chức cao điểm từ ngày 18-24/11 tại đình Làng Nương dưới chân núi Yên Tử góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc. Tính chung 10 tháng năm 2026, phường Yên Tử đón khoảng 2,2 triệu lượt khách (tăng 33,8% so với cùng kỳ), doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng.

Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng lan tỏa ở nhiều địa phương khác trên địa bàn. Tại Bảo tàng Quảng Ninh, Hội sách chào mừng diễn ra từ ngày 18-26/11 thu hút đông người dân và du khách tham quan, tìm đọc. Ở cơ sở, phường Hiệp Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật với 16 tiết mục gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Xã Đầm Hà sôi nổi với Giải xe đạp “Về nguồn - Núi Hứa”, giải kéo co và Hội thi gói bánh bạc đầu. Trong khi đó, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395) phối hợp với xã Quảng Đức tổ chức ngày hội “Sắc màu văn hóa Việt Nam - Thắm tình quân dân”, thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2026, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn nhằm nối dài sức hút của vùng di sản, như: Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 (ngày 28-29/11), Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ hai và chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” (dự kiến sáng 6/12 với gần 10.000 người tham gia), qua đó bổ sung thêm các sản phẩm trải nghiệm cho du khách. Dự kiến năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 23,57 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 72.000 tỷ đồng.

Văn hóa tạo nên chiều sâu, bản lĩnh và sức hấp dẫn của một vùng đất

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Ngày 24/11, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tọa đàm và gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ cùng cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh là: đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Để văn hóa phát triển tương xứng với tiềm năng, vị thế của tỉnh, cần có tư duy dài hạn, cách làm bài bản và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển văn hóa vào chương trình công tác, kế hoạch và gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chuyển mạnh từ làm theo phong trào, sự vụ sang quản trị văn hóa thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. UBND tỉnh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế và bố trí nguồn lực hợp lý theo quy định của Nghị quyết 80-NQ/TW; ưu tiên bảo tồn di sản có nguy cơ mai một, củng cố thiết chế văn hóa cơ sở và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cấp xã. Đặc biệt, trong bảo tồn di sản, phải kiên trì nguyên tắc “cộng đồng là chủ thể, buôn làng và khu dân cư là không gian văn hóa, nghệ nhân là hạt nhân và thế hệ trẻ là lực lượng kế tục”. Mọi chương trình bảo tồn phải xuất phát từ nhu cầu và sự đồng thuận của cộng đồng, gắn với sinh kế bền vững, du lịch có trách nhiệm và chuyển đổi số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về cơ chế khuyến khích phát triển văn học và phát huy văn hóa qua tác phẩm mỹ thuật; vai trò của nghệ nhân trong gìn giữ, truyền dạy nghệ thuật sân khấu truyền thống và các loại hình nghệ thuật dân gian; đề xuất phương thức thu hút công chúng tìm hiểu, tiếp cận và tham gia bảo tồn, phát huy di sản văn hóa… Các ý kiến tại tọa đàm là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ nghiên cứu, phối hợp tham mưu các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sáng tạo và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Tỉnh Đắk Lắk hiện là mái nhà chung của 45 dân tộc anh em với kho tàng văn hóa phong phú, nổi bật là hai di sản được UNESCO ghi danh (Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi) cùng hệ thống sử thi, dân ca, văn hóa biển và tri thức văn hóa cà phê đặc sắc. Đội ngũ văn nghệ sĩ cũng nhanh chóng ổn định tổ chức sau hợp nhất. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk hiện có 578 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội chuyên ngành. Trong năm 2026, Hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức sôi nổi Ngày Thơ Việt Nam, Hội thơ Núi Nhạn, 12 chuyến đi thực tế, 2 trại sáng tác cùng hàng chục cuộc triển lãm, trưng bày giới thiệu hơn 1.000 tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật. Qua các trại sáng tác, chuyến đi thực tế, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế và hoạt động chuyên môn, văn nghệ sĩ đã đóng góp tích cực vào sáng tạo, quảng bá hình ảnh quê hương Đắk Lắk.