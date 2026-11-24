Văn hóa luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Kết nối cộng đồng, bồi đắp hệ giá trị con người

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam. Tình yêu quê hương, đất nước, ý thức hướng về cội nguồn, tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên bản sắc và phẩm chất con người Việt Nam.

Văn hóa hiện diện trong những điều gần gũi của đời sống, từ tiếng nói, phong tục tập quán, nếp sống gia đình đến tín ngưỡng, lễ hội và các di sản được cộng đồng gìn giữ. Mỗi giá trị đều chứa đựng những thông điệp về đạo lý, cách ứng xử và mối quan hệ giữa cá nhân với gia đình, cộng đồng, đất nước. Đây cũng là cơ sở hình thành ý thức cội nguồn, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối truyền thống.

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc sở hữu những sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm phong phú nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Sự khác biệt về ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán và tín ngưỡng, khi được tôn trọng, bảo tồn và phát huy, sẽ trở thành nguồn lực gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 được tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Phát huy giá trị truyền thống, khơi dậy sức sáng tạo và khát vọng phát triển trong mỗi người Việt Nam. Ảnh: P. Sỹ

Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với hơn 400 hoạt động, chương trình tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, có hơn 80 sự kiện miễn phí, giảm giá vé tham gia.

Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng tới tương lai. Hàng loạt hoạt động thiết thực, giàu tính sáng tạo đã diễn ra sôi nổi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bàn về vai trò của văn hóa trong xây dựng sức mạnh cộng đồng, nhà văn, Đại tá Dương Bình Nguyên cho rằng, văn hóa không chỉ là những gì một dân tộc đã tích lũy trong quá khứ, mà còn là những gì giúp dân tộc ấy đứng vững trước những biến động của hiện tại và không đánh mất mình trong tương lai. Nếu kinh tế tạo nên sức mạnh vật chất thì văn hóa kiến tạo chiều sâu tinh thần, thứ sức mạnh đôi khi vô hình nhưng quyết định khả năng trường tồn của một quốc gia.

“Tôi cho rằng, cốt lõi của đại đoàn kết không phải là làm cho mọi người giống nhau, mà là giúp những con người khác biệt tìm thấy sự đồng cảm và một hệ giá trị chung. Văn hóa Việt Nam có sức sống chính bởi sự phong phú của các vùng miền, các dân tộc, các lớp trầm tích lịch sử. Văn học phải gìn giữ được sự đa thanh ấy. Bởi một dân tộc mạnh không phải là dân tộc không có khác biệt, mà là dân tộc biết chuyển hóa những khác biệt thành sự phong phú của một bản sắc chung”, nhà văn Dương Bình Nguyên nói.

Giữ gìn bản sắc, phát huy sức sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu xây dựng con người Việt Nam đặt ra những nhiệm vụ toàn diện hơn. Quá trình hình thành nhân cách ngày nay không chỉ chịu tác động từ gia đình, nhà trường và cộng đồng mà còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi môi trường số, mạng xã hội và sự giao thoa văn hóa quốc tế.

Điệu múa “Con đĩ đánh bồng” làng Triều Khúc (Hà Nội). Ảnh: P. Sỹ

Sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, giao lưu và sáng tạo. Vì vậy, xây dựng con người Việt Nam cần kết hợp hài hòa giữa kế thừa truyền thống và phát triển những phẩm chất phù hợp với thời đại. Đó là lòng yêu nước gắn với tinh thần hội nhập; lòng nhân ái đi cùng trách nhiệm xã hội; ý thức giữ gìn bản sắc song hành với tư duy sáng tạo; tinh thần hiếu học, cần cù được phát triển thành năng lực làm chủ tri thức và công nghệ.

Nhìn từ góc độ sáng tạo nghệ thuật, nghệ sĩ Thu Trần, gương mặt có cá tính riêng trong lĩnh vực mỹ thuật đương đại, cho rằng văn hóa là cội nguồn, tự do và sáng tạo nhân bản. Văn hóa chỉ thực sự trở thành nền tảng tinh thần khi không nằm yên trong những giá trị được lưu giữ, mà tiếp tục hiện diện và vận động trong đời sống hôm nay.

“Với nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng, tôi nghĩ có thể nhìn điều đó từ ba điểm: cội nguồn, tự do sáng tạo và nhân bản. Trước hết là cội nguồn. Người nghệ sĩ cần có sự hiểu biết và gắn bó với vùng đất, lịch sử, ký ức, phong tục và những lớp văn hóa đã làm nên căn tính của mình. Cội nguồn không phải là nơi để quay về trong hoài niệm, mà là phần gốc rễ giúp chúng ta đi xa hơn. Một dân tộc có thể đi rất xa bằng tri thức, nhưng cần có văn hóa để không đánh mất chính mình trên hành trình ấy. Văn hóa không nằm yên trong quá khứ. Văn hóa chỉ thực sự sống khi nó tiếp tục được con người sáng tạo và trao truyền. Vì thế, nghệ thuật đương đại không nên chỉ minh họa hay mô phỏng truyền thống, mà cần tiếp biến những giá trị ấy bằng tư duy và cảm quan của thời đại. Khi được đặt trong một ngữ cảnh mới, chất liệu, ký ức và di sản có thể mở ra những ý nghĩa mới. Truyền thống không bị đóng khung, mà tiếp tục vận động và sinh thành”, nghệ sĩ Thu Trần chia sẻ.

NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng, việc lựa chọn ngày diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 làm Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là cách nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa là nền tảng tinh thần, bản sắc của dân tộc. Tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ có ý nghĩa chính trị, xã hội ở tầm vĩ mô mà còn hướng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân. Đây còn là một cú hích, một điểm nhấn mới, tạo động lực để các hoạt động văn hóa được tổ chức thường xuyên, phong phú và hướng nhiều hơn đến người thụ hưởng.

Xây dựng phẩm chất con người Việt Nam không phải nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa mà cần sự tham gia của gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội và mỗi cá nhân. Văn hóa chỉ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh khi những giá trị tốt đẹp được chuyển hóa thành nhận thức, nhân cách, hành vi và trách nhiệm trong đời sống. Phát huy nền tảng văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại sẽ góp phần hình thành thế hệ người Việt Nam giàu bản sắc, có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam từ năm 2026 chính là bước đi chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá du lịch và nghệ thuật gắn với ngày lễ lớn này, hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình, năng động và sáng tạo được giới thiệu một cách bài bản, ấn tượng tới bạn bè năm châu.

Khi mỗi người dân trở thành một "đại sứ văn hóa", và mỗi sản phẩm văn hóa mang đậm hồn cốt Việt đủ sức chinh phục thị trường quốc tế, sức mạnh mềm sẽ chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế thực thụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Khẳng định vai trò nền tảng của văn hóa

Theo TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), Đảng và Nhà nước chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định quan điểm nhất quán về phát triển văn hóa, con người, trong đó văn hóa luôn được đặt ở vị trí trung tâm, ngang hàng với chính trị và kinh tế.

Ông nhấn mạnh, ngay từ năm 1943, khi đất nước còn trong hoàn cảnh đấu tranh đầy khó khăn, Đảng đã ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức, tại đó Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Gần đây, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa, cho thấy sự quan tâm xuyên suốt đối với lĩnh vực này.

Văn hóa không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, từ đối nội, đối ngoại đến quốc phòng, an ninh.

Theo TS Nguyễn Viết Chức, việc lựa chọn ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần tạo thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương để người lao động có điều kiện tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, mà còn thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và con người. Đây là quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội sâu sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.