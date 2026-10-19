Văn hoá - 'Sức mạnh mềm' bảo vệ Đảng từ gốc trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Nhận diện đúng, giải pháp trúng

Âm mưu chống phá của thế lực thù địch

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Ðáng chú ý là chúng không tiến hành bằng bạo lực trực tiếp mà sử dụng các biện pháp “phi chính trị hoá”, từng bước làm suy yếu từ bên trong, hướng tới thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Trong đó, “diễn biến hoà bình” là chiến lược lâu dài, có tính hệ thống, nhằm làm thay đổi chế độ chính trị mà không cần chiến tranh. Và lĩnh vực tư tưởng, văn hoá được xác định là “mũi nhọn đột phá”, bởi đây là nơi hình thành niềm tin, lý tưởng, hệ giá trị và bản lĩnh chính trị của xã hội. Mục tiêu sâu xa của các thế lực thù địch là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước; làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, từng bước tạo ra sự hoài nghi, dao động.

Các thế lực còn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá. Chúng cố tình áp đặt những tiêu chuẩn mang tính chủ quan, phiến diện, không phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hoá, trình độ phát triển của Việt Nam, từ đó đưa ra những đánh giá sai lệch, thiếu khách quan. Thường xuyên thổi phồng những hạn chế, thiếu sót trong quản lý xã hội, quy kết thành “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp dân chủ”, “hạn chế tự do tôn giáo”, nhằm tạo tâm lý hoài nghi trong Nhân dân và gây sức ép từ bên ngoài. Mục tiêu của chúng là làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời kích động tư tưởng chống đối trong nước.

Một chiêu bài khác là lợi dụng không gian mạng để lan truyền thông tin sai trái. Không gian mạng hiện nay trở thành “mặt trận chính” để các thế lực thù địch tiến hành hoạt động chống phá. Chúng sử dụng nhiều hình thức như: bài viết, video, hình ảnh cắt ghép, livestream, blog cá nhân, công nghệ AI... để tạo dựng “câu chuyện” giả, từ đó định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng thông qua việc cố tình bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng, phủ nhận công lao của các thế hệ đi trước, thậm chí bôi nhọ lãnh tụ, anh hùng dân tộc. Qua đó, làm sai lệch nhận thức, suy yếu niềm tin, đứt gãy mạch nối truyền thống giữa các thế hệ, tạo điều kiện cho các quan điểm sai trái xâm nhập.

Không chỉ vậy, các thế lực thù địch còn tiến hành “xâm lăng văn hoá” thông qua việc truyền bá lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, coi nhẹ giá trị cộng đồng. Chúng sử dụng những sản phẩm truyền thông, văn học, nghệ thuật, giải trí... độc hại từng bước làm xói mòn các giá trị văn hoá truyền thống.

Ðặc biệt là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, làm nảy sinh tư tưởng hoài nghi, dao động, mất phương hướng. Khi cán bộ, đảng viên không còn giữ vững lập trường, không còn tin vào lý tưởng cách mạng, thì đó chính là “lỗ hổng” nguy hiểm nhất trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Giải pháp bảo vệ Ðảng từ văn hoá

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng không thể tách rời nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá. Ðây là 2 quá trình thống nhất, bổ sung và tác động lẫn nhau. Muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, phải xây dựng được nền văn hoá lành mạnh; ngược lại, muốn phát triển văn hoá đúng hướng, phải giữ vững nền tảng tư tưởng. Vì vậy, việc triển khai các giải pháp cần quán triệt phương châm “xây” đi đôi với “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là quan trọng, cấp bách.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Ðây là giải pháp có tính nguyên tắc, giữ vai trò quyết định. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 80, gắn với Chương trình 22 của Tỉnh uỷ Cà Mau. Việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng không chỉ thể hiện ở ban hành nghị quyết, chỉ thị, mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển văn hoá ngang tầm với kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, coi văn hoá là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển. Ðồng thời, phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hoá; kịp thời thể chế hoá các chủ trương của Ðảng thành chính sách, pháp luật cụ thể, phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện - “tấm lá chắn” quan trọng. Con người vừa là chủ thể sáng tạo, thụ hưởng văn hoá, vừa là đối tượng chịu tác động của các yếu tố văn hoá. Vì vậy, xây dựng con người là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài. Cần đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống; hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ðặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, cần trang bị cho mỗi người khả năng nhận diện, phân tích, sàng lọc thông tin, từ đó nâng cao “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch. Chính con người sẽ trở thành “tấm lá chắn”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng một cách tự nhiên và bền vững.

Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động ngoại khoá giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại Di tích Lịch sử quốc gia “Ðịa điểm chiến thắng Ðầm Dơi - Cái Nước - Chà Là”.

Thứ ba, xây dựng văn hoá trong Ðảng và hệ thống chính trị, thể hiện ở đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cần thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân, vì dân. Ðồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ðây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Ðảng mà còn là yêu cầu trực tiếp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Thứ tư, chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tinh thần chủ động, kịp thời, hiệu quả. Cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính thống nhanh, chính xác, thuyết phục. Báo chí, truyền thông cần phát huy vai trò định hướng dư luận, phản ánh đúng bản chất sự việc, đồng thời đấu tranh với các thông tin sai lệch. Ðặc biệt, phải xây dựng lực lượng nòng cốt trên không gian mạng - nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng nóng nhất hiện nay.

Thứ năm, phát huy vai trò của Nhân dân - nền tảng của “thế trận lòng dân”. Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo văn hoá, vừa là lực lượng trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Khi Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và đồng hành cùng Ðảng, thì mọi âm mưu chống phá sẽ khó thực hiện. Song song với việc phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là “bức tường thành” vững chắc nhất trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Cuối cùng, xây dựng môi trường văn hoá số lành mạnh gắn với xây dựng chuẩn mực, hệ tư tưởng trên không gian số. Cần tận dụng công nghệ số để lan toả các giá trị văn hoá tốt đẹp, xây dựng hệ tư tưởng, hệ sinh thái nội dung tích cực, hấp dẫn. Ðồng thời, tăng cường quản lý, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các sản phẩm văn hoá độc hại. Quan trọng hơn, phải nâng cao “văn hoá số” cho người dân, giúp họ biết sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm, không tiếp tay cho thông tin sai trái, xấu, độc.

Văn hoá không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, “sức mạnh mềm” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng từ gốc, từ sớm, từ xa. Khi những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của con người Cà Mau được gìn giữ, bồi đắp, lan toả trong đời sống, trong hệ thống chính trị và trên không gian số thì niềm tin của Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết, bản lĩnh văn hoá sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên mới.