Tám thập kỷ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (tháng 11/1946), dấu mốc lịch sử khai sinh Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), luận điểm mang tầm vóc minh triết và thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục được Đảng ta kế thừa, nâng tầm và hệ thống hóa trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946. Ảnh tư liệu.

Đặt tư tưởng của Người trong mạch nguồn lý luận của Nghị quyết 80 không chỉ là sự tri ân đối với di sản tinh thần của dân tộc, mà còn là một cuộc đối thoại học thuật và thực tiễn sâu sắc nhằm xác lập lại bản thể luận của pháp luật: pháp luật không phải là một thiết chế kỹ trị lạnh lùng đứng trên xã hội, mà phải là sự kết tinh của đạo lý, nhân văn và văn hóa, giữ vai trò động lực nội sinh, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hệ giá trị dẫn dắt công cuộc kiến tạo, xây dựng pháp luật

Trong lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý nhân loại, mối quan hệ giữa văn hóa, đạo đức và pháp luật luôn là câu hỏi trung tâm của mọi học thuyết về nhà nước.

Nếu trường phái pháp trị cổ điển phương Đông hay chủ nghĩa thực chứng pháp lý phương Tây có xu hướng tách bạch quy phạm pháp luật khỏi các phán đoán giá trị đạo đức, coi pháp luật thuần túy là sự thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, là mệnh lệnh của quyền lực nhà nước được bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế, thì tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại mở ra một tầm nhìn biện chứng và nhân văn sâu sắc hơn nhiều.

Với Người, văn hóa không đứng bên lề đời sống chính trị - pháp lý, cũng không phải là yếu tố trang sức cho quyền lực, mà là nền tảng tinh thần, là ánh sáng định hướng toàn bộ quá trình vận động của con người và xã hội vươn tới chân, thiện, mỹ.

Kế thừa và phát triển tư tưởng đó trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết số 80-NQ/TW đã xác lập một bước đột phá về tư duy lý luận: đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế và xã hội; khẳng định văn hóa và con người không chỉ là mục tiêu, nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Khái niệm hệ điều tiết ở đây mang hàm ý triết học và khoa học quản trị rất sâu sắc: nếu kinh tế tạo ra nguồn lực vật chất, chính trị định hình cấu trúc quyền lực, pháp luật thiết lập khuôn khổ trật tự, thì văn hóa chính là cơ chế tự cân bằng, tự điều chỉnh từ bên trong để bảo đảm sự phát triển ấy không bị lệch chuẩn, không đánh đổi công bằng xã hội và phẩm giá con người lấy tăng trưởng thuần túy. Khi đặt văn hóa vào vị thế hệ điều tiết của thể chế, công tác kiến tạo, xây dựng pháp luật trước hết phải giữ vững bản chất nhân văn và mục tiêu phụng sự.

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật không phải là công cụ áp đặt ý chí chủ quan của bộ máy hành chính nhằm thuận tiện cho việc quản lý, mà là sự thể chế hóa ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Thấm nhuần di huấn trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ngay những ngày đầu lập quốc (tháng 10/1945): “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, mỗi đạo luật khi được khởi thảo phải lấy con người, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của xã hội làm thước đo tối hậu cho tính chính danh của quy phạm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Tư duy lập pháp hiện nay đứng trước yêu cầu chuyển dịch căn bản về hệ hình: từ tư duy nặng về quản lý, kiểm soát và tiền kiểm sang tư duy kiến tạo phát triển và quản trị hiện đại. Một đạo luật đạt chuẩn mực không chỉ là một văn bản hoàn hảo về kỹ thuật lập pháp, chặt chẽ về câu chữ, mà phải mở đường cho đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực xã hội và thiết lập cơ chế pháp lý vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đồng thời, pháp luật phải kịp thời kiến tạo hành lang cho các lĩnh vực mới mang tính thời đại như Nghị quyết số 80-NQ/TW đã chỉ ra, như phát triển công nghiệp văn hóa, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xác lập chủ quyền văn hóa số và bảo đảm an ninh văn hóa, an ninh con người trước sự xâm thực của các trào lưu phản văn hóa trên không gian mạng xuyên biên giới.

Hội nhập quốc tế sâu rộng càng đặt ra cho công cuộc lập pháp một bài toán biện chứng giữa tính phổ quát và tính đặc thù, giữa tiếp thu tinh hoa pháp lý nhân loại và bảo tồn cốt cách dân tộc. Đúng như quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giao lưu và tiếp biến văn hóa, việc tham khảo kinh nghiệm lập pháp nước ngoài hay nội luật hóa các điều ước, cam kết quốc tế tuyệt đối không thể là sự sao chép cơ học, rập khuôn các mô hình ngoại lai.

Thực tiễn lập pháp cho thấy, không ít quy định từ các nền pháp lý tiên tiến, dù rất hiện đại về mặt kỹ thuật, nhưng khi áp đặt vào đời sống lại rơi vào trạng thái lạc lõng, khó thi hành, thậm chí gây ách tắc nguồn lực chỉ vì thiếu sự tương thích với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tập quán sinh hoạt và tâm lý ứng xử của người Việt.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh Hồ Long

Do đó, tiếp thu tinh hoa bên ngoài phải đi đôi với quá trình bản địa hóa sáng tạo, lấy thực tiễn Việt Nam làm điểm tựa, những giá trị đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ tinh thần tương thân tương ái, trọng nghĩa tình, đề cao chữ tín đến ý thức gắn kết cộng đồng, cần được chắt lọc, nâng tầm và chuyển hóa thành các nguyên tắc, chế định pháp lý minh bạch, rõ ràng và có sức sống bền bỉ trong đời sống xã hội.

Nhìn sâu hơn từ lăng kính văn hóa chính trị, quy trình lập pháp theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực chất là một cuộc đối thoại trí tuệ và văn hóa giữa cơ quan trình dự án luật là Chính phủ và cơ quan thẩm tra, quyết nghị là Quốc hội. Chất lượng của một đạo luật phụ thuộc trực tiếp vào chiều sâu văn hóa trong sự tương tác quyền lực ấy.

Thực tiễn lập pháp cho thấy, không ít dự án luật còn tồn tại khoảng cách về nhận thức giữa một bên là góc nhìn quản lý chuyên ngành của cơ quan soạn thảo với một bên là góc nhìn tổng thể, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và môi trường đầu tư kinh doanh của cơ quan thẩm tra. Chính tại những điểm giao thoa còn ý kiến khác nhau ấy, ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh phải trở thành chuẩn mực ứng xử dẫn lối.

Trước hết, người chịu trách nhiệm chính của cả cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phải có tầm nhìn xa, trí tuệ sắc sảo và bản lĩnh gánh vác, để mọi cuộc trao đổi, tranh luận đều quy về một mục đích tối thượng và thống nhất là vì sự phát triển của đất nước và lợi ích của Nhân dân. Từ nền tảng đó, với cơ quan trình dự án luật, văn hóa lập pháp chính là sự cầu thị và tinh thần phụng sự, biết vượt lên trên tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lắng nghe tiếng nói phản biện với thái độ khiêm tốn, trọng thị để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo một cách thực chất.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Hồ Long

Ở phía Quốc hội, chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm dẫn dắt của người đứng đầu cơ quan thẩm tra cùng vai trò trực tiếp của người được giao chủ trì thẩm tra. Khi người trực tiếp chủ trì thẩm tra cùng tập thể cơ quan thẩm tra phát huy cao độ bản lĩnh, độc lập và chính trực, giữ vững sự khách quan, không nể nang, né tránh trước những quy định chưa chín, chưa rõ, có dấu hiệu của lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm hoặc do thiếu tự phản biện thấu đáo mà vô hình trung tạo ra sự thiên lệch trong chính sách và phải dám tranh luận thẳng thắn đến cùng trên tinh thần xây dựng, chất lượng phản biện chính sách sẽ được nâng lên rõ rệt trước khi trình ra Quốc hội xem xét, thông qua.

Khi sự thống nhất giữa Chính phủ và Quốc hội được xây dựng trên nền tảng của văn hóa tranh luận dân chủ, văn hóa nêu gương và văn hóa chịu trách nhiệm, mỗi đạo luật, pháp lệnh, nghị quyết ra đời sẽ mang trọn vẹn uy tín, tính chính danh và sức sống bền bỉ trong lòng xã hội.

Thước đo liêm chính và trách nhiệm trong giám sát thực thi

Nếu kiến tạo, xây dựng pháp luật là khâu mở đường thì giám sát việc thực hiện pháp luật chính là cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm bảo đảm đường lối, chính sách đi đúng quỹ đạo và chạm tới đích đến nhân văn ban đầu. Trong lý thuyết về nhà nước pháp quyền, quyền lực nhà nước luôn có xu hướng tự mở rộng và dễ tha hóa nếu thiếu vắng sự kiểm soát hữu hiệu.

Ở phương diện này, di sản tư tưởng trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng định hướng nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Nghị quyết số 80-NQ/TW đã đặt ra những chuẩn mực trực tiếp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và toàn xã hội.

Giám sát thực hiện pháp luật trước hết phải được dẫn dắt bởi văn hóa khách quan, khoa học, thẳng thắn và kiến tạo. Bản chất của giám sát là quá trình nhận thức chân lý thực tiễn, làm sáng tỏ bản chất của vấn đề, chỉ trúng những điểm nghẽn từ khâu thiết kế chính sách đến khâu tổ chức thi hành.

Giám sát không chỉ là nhìn ra ngoài để kiểm tra việc chấp hành của bộ máy hành pháp, mà còn là dịp để các cơ quan dân cử tự soi lại chính những luật, pháp lệnh, nghị quyết do mình ban hành, xem có còn quy định thiếu đồng bộ, bất cập hay chưa sát thực tiễn để kịp thời hoàn thiện.

Thông qua các hình thức giám sát trực tiếp như chất vấn trên nghị trường, giám sát tối cao hay giám sát chuyên đề, người đại biểu dân cử cần giữ vững bản lĩnh chính trị, sự công tâm và tư duy phản biện sắc bén; đặt câu hỏi đúng, trúng những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống và cử tri đang trăn trở, đồng thời đưa ra những kiến nghị có cơ sở khoa học, tính khả thi cao và giữ trọn văn hóa trọng lời hứa bằng việc kiên trì theo đuổi, tái giám sát đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Khánh

Sâu xa hơn, hiệu quả của hoạt động giám sát gắn liền với việc kiến tạo văn hóa liêm chính và trách nhiệm giải trình trong bộ máy công quyền. Phẩm chất chí công vô tư, giữ trọn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính của người cán bộ, công bộc của dân khi hòa quyện với tinh thần xây dựng văn hóa trong chính trị, lãnh đạo và quản lý sẽ tạo ra sức mạnh nội sinh để kiểm soát quyền lực từ gốc.

Khi ấy, giám sát và chất vấn chỉ thực sự phát huy uy lực nếu gắn chặt với việc quy rõ trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu. Khi văn hóa tự soi, tự sửa và tinh thần dám chịu trách nhiệm trở thành chuẩn mực đạo đức công vụ, những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai hay tình trạng trên nóng, dưới lạnh sẽ từng bước bị triệt tiêu.

Cùng với giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước, nguyên lý lấy dân làm gốc đòi hỏi phải khơi dậy mạnh mẽ vai trò giám sát của Nhân dân và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ trí thức.

Trong kỷ nguyên số, việc công khai, minh bạch toàn bộ quy trình xây dựng và thi hành pháp luật trên nền tảng số, kết hợp với cơ chế tiếp nhận, đối thoại và giải quyết thấu đáo các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp chính là biểu hiện sinh động của một nền quản trị quốc gia văn minh, cầu thị.

Sự lắng nghe chân thành của cơ quan công quyền trước tiếng nói phản biện từ thực tiễn sẽ củng cố niềm tin xã hội, thứ vốn xã hội vô hình nhưng lại là tài sản quý giá nhất quyết định sự bền vững của mọi thể chế.

Nền tảng tinh thần để tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả

Một hệ thống pháp luật dù được thiết kế công phu, tiến bộ đến đâu nhưng khâu tổ chức thi hành trì trệ, méo mó hoặc thiếu sự đồng thuận xã hội thì giá trị của thể chế vẫn chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng trên giấy. Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và bền vững, văn hóa chính là nhân tố quyết định tạo ra độ thấm và sức sống nội tại cho mỗi quy phạm pháp luật.

Dưới góc độ xã hội học pháp luật, hiệu lực thực tế của một đạo luật không tỷ lệ thuận một cách đơn giản với mức độ nghiêm khắc của các chế tài xử phạt, mà phụ thuộc rất lớn vào mức độ tương thích giữa quy phạm pháp luật với chuẩn mực đạo đức, tâm lý xã hội và truyền thống văn hóa của cộng đồng. Một quy định pháp luật nếu xa rời đạo lý truyền thống, thuần phong mỹ tục và lẽ phải thông thường của người dân sẽ rất dễ rơi vào trạng thái khô cứng, bị cộng đồng tiếp nhận một cách miễn cưỡng, thậm chí nảy sinh tâm lý đối phó, lách luật.

Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức khẳng định, tôn vinh vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Ảnh: Phạm Thắng

Ngược lại, khi pháp luật được vận hành trên nền tảng kết hợp hài hòa giữa pháp trị và đức trị, giữa kỷ cương phép nước với tình người và đạo lý, thì mỗi điều luật sẽ trở thành sự phản chiếu của chính những giá trị tốt đẹp mà cộng đồng đang gìn giữ và hướng tới. Lúc bấy giờ, việc chấp hành pháp luật không còn xuất phát từ nỗi sợ hãi trước quyền lực cưỡng chế của Nhà nước, mà chuyển hóa thành nhu cầu tự thân, thành thói quen ứng xử văn minh trong giao tiếp xã hội.

Cao hơn nữa, ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật sẽ trở thành biểu hiện của lòng tự trọng cá nhân, danh dự gia đình và trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, đất nước. Đó chính là cảnh giới cao nhất của một xã hội pháp quyền hiện đại, nơi pháp luật được thực thi bằng sự đồng thuận tự nguyện từ trong tâm thức mỗi con người.

Ở phương diện bộ máy hành pháp, tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả đòi hỏi phải xây dựng một nền văn hóa công vụ hiện đại, chuyên nghiệp và liêm chính. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng của người cán bộ không phải là những khái niệm siêu hình, mà phải được kiểm chứng bằng hiệu quả phục vụ Nhân dân. Mỗi cơ quan hành pháp và từng cán bộ, công chức phải coi sự hài lòng của người dân, sự thuận lợi của doanh nghiệp và sự thông suốt của môi trường phát triển là danh dự và thước đo phẩm giá nghề nghiệp.

Khi văn hóa thượng tôn pháp luật gắn liền với văn hóa nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc áp dụng pháp luật sẽ tránh được cả hai thái cực: sự máy móc, vô cảm trước những tình huống thực tiễn đa dạng lẫn sự tùy tiện, lạm quyền vì động cơ vụ lợi, pháp luật khi đó vừa giữ được sự nghiêm minh của kỷ cương quốc gia, vừa lan tỏa được hơi ấm nhân văn của một chế độ vì con người.