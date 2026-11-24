Văn hóa soi đường, vun đắp sức mạnh dân tộc

Cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, giữa những thử thách cam go của đất nước vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một luận điểm mang tầm chiến lược tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Lời căn dặn ấy không chỉ xác lập vị trí của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng mà còn thể hiện tầm nhìn sâu sắc về con đường phát triển dân tộc: Muốn đất nước hùng cường, trước hết phải xây dựng những con người có tri thức, đạo đức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa không tách rời đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Văn hóa phải thấm sâu vào nhận thức, hành động, góp phần khắc phục những thói hư, tật xấu, xây dựng tinh thần tự chủ, ý thức trách nhiệm và sự tận tụy vì lợi ích chung. Tám thập niên trôi qua, tư tưởng ấy tiếp tục được Đảng ta kế thừa, phát triển phù hợp với yêu cầu mới.

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Điểm nổi bật của Nghị quyết là đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, gắn chặt với kinh tế, khoa học, công nghệ và đời sống xã hội. Văn hóa không chỉ gìn giữ bản sắc mà còn kiến tạo giá trị mới, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia.

Đây chính là sự tiếp nối nhất quán tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhờ vốn, tài nguyên và công nghệ, nhưng muốn phát triển bền vững phải dựa trên những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Với ngành Công Thương, văn hóa hiện diện trong từng nhà máy, công trình năng lượng, hoạt động sản xuất và giao thương. Đó là kỷ luật lao động, tinh thần sáng tạo, ý thức tiết kiệm, chữ tín trong kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng. Khi văn hóa trở thành chuẩn mực hành động, tăng trưởng kinh tế không chỉ được đo bằng sản lượng, doanh thu hay kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng chất lượng, uy tín và những giá trị đóng góp cho xã hội.

Giáo dục xây nền tảng, tri thức mở tương lai

Nếu văn hóa định hướng sự phát triển thì giáo dục tạo dựng những con người đủ năng lực hiện thực hóa khát vọng ấy. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định chống nạn mù chữ là nhiệm vụ cấp bách, bởi “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Từ nhận thức ấy, Người đặt nền móng cho một nền giáo dục hướng tới nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và phát triển con người toàn diện.

Trong cuốn Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949, Người viết: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”. Tư tưởng ấy khẳng định sự thống nhất giữa học tập và thực hành, giữa tri thức và đạo đức, giữa năng lực cá nhân với trách nhiệm phụng sự đất nước.

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp tục khẳng định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực và tương lai dân tộc.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhu cầu thực tiễn. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là yêu cầu chiến lược đối với toàn bộ nền kinh tế.

Đặc biệt, Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 80 có sự thống nhất sâu sắc: Giáo dục phát triển năng lực con người, văn hóa bồi đắp nhân cách và hệ giá trị; cả hai cùng tạo dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đối với ngành Công Thương, tinh thần ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng mới, thương mại điện tử hay logistics hiện đại đều đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, công nhân lành nghề và nhà quản trị có trình độ cao. Tuy nhiên, tri thức chuyên môn chỉ thực sự tạo ra giá trị bền vững khi gắn với đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tinh thần hợp tác và khát vọng làm chủ công nghệ.

Bởi vậy, liên kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp cần trở thành cầu nối đưa tri thức vào sản xuất, chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là chuẩn bị nguồn lực quyết định sức mạnh công nghiệp, thương mại của đất nước trong những thập niên tới.

Xây dựng văn hóa Công Thương trong kỷ nguyên mới

Ngày 13/10/1945, trong thư gửi giới công thương Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”. Người khẳng định sự thịnh vượng của nền kinh tế quốc dân gắn liền với sự phát triển của hoạt động công nghiệp, thương nghiệp. Lời căn dặn ấy hàm chứa tư tưởng lớn: Sự phát triển của doanh nghiệp phải đồng hành với sự hưng thịnh của quốc gia; lợi ích kinh tế phải gắn với trách nhiệm xã hội và lợi ích nhân dân.

Trong bối cảnh mới, thực hiện Nghị quyết số 80 và Nghị quyết số 71 chính là cơ hội để ngành Công Thương tiếp tục xây dựng văn hóa công nghiệp, văn hóa kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực theo những chuẩn mực cao hơn.

Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính, tận tâm; người lao động giỏi nghề, kỷ luật, sáng tạo; doanh nghiệp trọng chữ tín, tôn trọng pháp luật, lấy chất lượng sản phẩm và lợi ích người tiêu dùng làm thước đo uy tín.

Đó còn là hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển sản xuất xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao trách nhiệm đối với môi trường.

Đặc biệt, trong hội nhập quốc tế, văn hóa doanh nghiệp và bản sắc Việt Nam phải trở thành lợi thế cạnh tranh, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, đưa sản phẩm Việt Nam chinh phục những thị trường có yêu cầu cao.

Nhìn từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến những quyết sách mới của Đảng, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, những giá trị ấy càng mang ý nghĩa sâu sắc. Văn hóa tạo dựng chiều sâu, giáo dục bồi đắp trí tuệ, công nghiệp và thương mại chuyển hóa những nguồn lực đó thành sức mạnh vật chất.

Đưa văn hóa và giáo dục thấm sâu vào mọi hoạt động của ngành Công Thương chính là góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo tiếp tục khẳng định con người là trung tâm của sự phát triển. Với ngành Công Thương, xây dựng văn hóa kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ chính là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường.