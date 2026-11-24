80 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước. Trong ngành Truyền tải điện, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn được hiện thực hóa bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết, tận tâm và ý chí vượt khó của mỗi cán bộ, công nhân viên, những giá trị tạo nên sức mạnh nội sinh để bảo đảm dòng điện truyền tải an toàn, liên tục, phục vụ đất nước và nhân dân.

Thay cách điện đường dây 500kV Nghi Sơn - Nho Quan đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục mùa khô năm 2026.

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, đang đứng trước những thử thách lớn lao của lịch sử. Giữa muôn vàn nhiệm vụ cấp bách của một quốc gia non trẻ, văn hóa vẫn được đặt ở vị trí đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh tinh thần, bản lĩnh dân tộc và vai trò của văn hóa trong sự nghiệp kiến thiết đất nước.

Thông điệp “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” không chỉ là lời định hướng cho sự phát triển văn hóa, mà còn là tư tưởng xuyên suốt về mối quan hệ giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội và con người. Văn hóa không đứng ngoài cuộc sống, càng không phải lĩnh vực chỉ được quan tâm khi đời sống vật chất đã đầy đủ. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, góp phần định hình nhân cách, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng và tạo nên sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, dân tộc.

Tám mươi năm nhìn lại, đất nước đã trải qua những chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào. Từ chiến tranh đến hòa bình, từ những năm tháng khó khăn đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, văn hóa luôn hiện diện trong những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh Việt Nam: lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, sự nhân ái, lòng tự trọng và khát vọng vươn lên.

Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới, yêu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa càng trở nên quan trọng. Một quốc gia phát triển bền vững không chỉ cần tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ và hạ tầng hiện đại, mà còn cần những con người có trách nhiệm, có bản lĩnh, có đạo đức, có ý thức cộng đồng và biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Đó chính là chiều sâu của phát triển, là nền tảng để những thành tựu vật chất trở thành giá trị bền vững.

Văn hóa doanh nghiệp - nền tảng tạo nên sức mạnh tổ chức

Từ tư tưởng lớn về văn hóa của dân tộc, nhìn vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, có thể thấy văn hóa không phải một khái niệm xa vời hay chỉ hiện diện trong các chương trình, hội nghị, phong trào. Văn hóa doanh nghiệp được hình thành và thể hiện qua chính cách một tổ chức vận hành, cách người lao động thực hiện nhiệm vụ, cách lãnh đạo và nhân viên ứng xử với nhau, cách mỗi cá nhân nhận thức về trách nhiệm, kỷ luật, sự tận tâm và những giá trị chung.

Trong ngành Điện nói chung, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) nói riêng, văn hóa doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt. Bởi nhiệm vụ truyền tải điện không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn, năng lực kỹ thuật, sự hiện đại của thiết bị và công nghệ, mà còn đòi hỏi tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, ý thức an toàn và lòng tận tụy của mỗi cán bộ, công nhân viên.

Xuyên đêm thi công kịp tiến độ lắp MBA AT7 tại TBA 220kV Hà Đông, cung cấp điện cao điểm nắng nóng hè 2026.

Đằng sau những đường dây truyền tải điện vươn dài qua núi rừng, những trạm biến áp vận hành ngày đêm, những công trình được hoàn thành đúng tiến độ, những ca trực thầm lặng và những lần xử lý sự cố trong điều kiện khó khăn là một hệ thống giá trị được vun đắp từ trách nhiệm, đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần vượt khó của người lao động. Đó cũng chính là những biểu hiện cụ thể, sinh động của văn hóa doanh nghiệp.

Với EVNNPT, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ nhằm tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị, củng cố tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ người lao động có bản lĩnh, năng lực, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống truyền tải điện quốc gia trong giai đoạn mới.

Ngày hội Văn hóa PTC1 2026.

Tại PTC1, văn hóa doanh nghiệp được gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, với mục tiêu vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định. Văn hóa an toàn, tinh thần chủ động trong công việc, ý thức chấp hành kỷ luật vận hành, sự sẻ chia giữa đồng nghiệp, trách nhiệm với công việc và với cộng đồng được thể hiện qua từng vị trí công tác, từng ca trực, từng công trình, từng nhiệm vụ trên những tuyến đường dây, trạm biến áp.

Đặc thù của người lao động truyền tải điện là công việc trải dài trên nhiều địa bàn, nhiều điều kiện địa hình, thời tiết, môi trường khác nhau. Có những công việc diễn ra giữa nắng nóng, mưa bão; có những nhiệm vụ phải thực hiện trong đêm, trên núi cao, nơi xa khu dân cư; có những thời điểm yêu cầu tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ và xử lý nhanh chóng để bảo đảm dòng điện không bị gián đoạn. Trong những hoàn cảnh ấy, văn hóa trách nhiệm, văn hóa an toàn, tinh thần đồng đội và sự tận tâm không chỉ là những giá trị được nhắc đến, mà trở thành yêu cầu thực tế, gắn trực tiếp với hiệu quả công việc và sự an toàn của con người, thiết bị, hệ thống điện.

Cũng từ nền tảng văn hóa, mỗi người lao động truyền tải điện được khuyến khích phát huy tinh thần học hỏi, sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng quản lý vận hành. Văn hóa không đối lập với công nghệ hay hiện đại hóa; ngược lại, văn hóa chính là yếu tố giúp công nghệ được ứng dụng có trách nhiệm, sáng tạo được phát huy đúng hướng và những thay đổi được thực hiện trên nền tảng con người, vì con người.

Lực lượng vận hành TBA tăng cường kiểm tra thiết bị trong trạm biến áp trong giờ cao điểm cấp điện hệ thống điện Quốc gia.

Văn hóa bắt đầu từ mỗi người, được lan tỏa bằng những hành động cụ thể

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là dịp để nhìn lại, trân trọng và tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Nhưng ý nghĩa của ngày kỷ niệm không chỉ nằm ở sự hồi tưởng lịch sử, mà còn ở những hành động thiết thực hôm nay.

Đối với mỗi cán bộ, công nhân viên EVNNPT và PTC1, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. Đó có thể là thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định; chủ động nhận trách nhiệm; tôn trọng đồng nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm; giữ gìn môi trường làm việc; tận tâm với nhiệm vụ; ứng xử văn minh; không ngừng học tập, đổi mới và sáng tạo. Mỗi hành động đúng, mỗi thái độ tích cực, mỗi việc làm có trách nhiệm đều góp phần tạo nên hình ảnh, uy tín và sức mạnh của tổ chức.

Văn hóa, suy cho cùng, không chỉ là những điều chúng ta nói, mà là những điều chúng ta thực sự làm; không chỉ là những giá trị được xác định trong văn bản, mà là những giá trị được hiện thực hóa trong hành động, được bồi đắp qua thời gian và được truyền lại giữa các thế hệ. Tám mươi năm trước, văn hóa được xác định là ánh sáng soi đường cho dân tộc. Tám mươi năm sau, trong hành trình xây dựng đất nước, xây dựng EVNNPT và PTC1 ngày càng phát triển, những giá trị ấy vẫn tiếp tục soi sáng con đường phía trước.

Giữ gìn và phát huy văn hóa chính là giữ gìn nền tảng tinh thần, vun đắp sức mạnh con người, tạo dựng niềm tin và khơi nguồn cho những bước tiến bền vững. Để từ những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng trong mỗi cá nhân, mỗi tập thể, sức mạnh ấy tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng ngành Điện và Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Một hình ảnh đẹp của người lao động EVNNPT, giữa công trình xây dựng đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Văn hóa soi đường không chỉ là một thông điệp của lịch sử, mà còn là nguyên tắc, là động lực và là trách nhiệm của chúng ta hôm nay.