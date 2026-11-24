Văn hóa soi đường, kết nối sức mạnh Việt Nam
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa đã trở thành cội nguồn bản sắc, hun đúc bản lĩnh và kết nối sức mạnh dân tộc Việt Nam. 80 sau lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước tiếp tục khẳng định vị thế của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-soi-duong-ket-noi-suc-manh-viet-nam-246261124223113559.htm