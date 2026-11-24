Ngày 24/11/1946, giữa muôn vàn khó khăn, thử thách của nền độc lập non trẻ, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa. Đó là một tầm nhìn vượt thời đại. Bởi để bảo vệ nền độc lập, một dân tộc không chỉ cần sức mạnh vật chất mà còn cần sức mạnh tinh thần, tri thức, niềm tin, bản lĩnh và sự đồng lòng của mỗi người dân.

Tám mươi năm đã đi qua, đất nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ngày 24/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra năm định hướng lớn về phát triển văn hóa, với tư tưởng xuyên suốt là đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Điểm nhấn đặc biệt trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là văn hóa phải định hướng toàn bộ quá trình phát triển đất nước, từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện.

Điều đó có nghĩa, văn hóa không chỉ là một lĩnh vực cần được đầu tư, chăm lo, mà còn phải trở thành hệ quy chiếu của sự phát triển. Mỗi quyết sách kinh tế, mỗi chương trình phát triển, mỗi công trình xây dựng đều cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân.

Một đất nước phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng GDP, những công trình hiện đại hay sự gia tăng của cải vật chất, mà còn bằng chất lượng sống, nhân cách con người, sự công bằng, niềm tin xã hội và những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước, trong đó sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. "Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn".

Đây chính là văn hóa của trách nhiệm, văn hóa của quyền lực gắn với nghĩa vụ phụng sự. Văn hóa không nằm ở những lời nói hay, mà được thể hiện qua việc giữ lời hứa với dân, tận tâm giải quyết công việc, dám chịu trách nhiệm và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Một định hướng có ý nghĩa nền tảng khác là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: "Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa".

Văn hóa, vì thế, phải bắt đầu từ con người, hướng đến con người và trở về phục vụ con người. Quyền sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng văn hóa cần được bảo đảm bằng những điều kiện cụ thể, nhất là đối với đồng bào vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và những người yếu thế.

Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, biết yêu thương, trung thực, tự trọng, thượng tôn pháp luật, có tri thức, thể lực, năng lực thẩm mỹ, tư duy độc lập và khát vọng cống hiến.

Trong tiến trình ấy, gia đình là nơi gieo những hạt giống nhân cách đầu tiên; nhà trường là nơi bồi đắp tri thức và tâm hồn; cộng đồng là môi trường nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp. Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật có trách nhiệm mở mang hiểu biết, khơi dậy niềm tin và hướng con người tới chân, thiện, mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng với xây dựng con người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập.

Giữ gìn di sản không phải là giữ nguyên quá khứ trong những không gian trưng bày, mà là làm cho những giá trị của quá khứ tiếp tục sống trong hiện tại và có khả năng đồng hành cùng tương lai.

Một làn điệu dân ca chỉ thực sự có sức sống khi còn người hát, người nghe và người tiếp nối. Một nghề truyền thống chỉ có thể trường tồn khi người giữ nghề được trân trọng và có thể sống bằng nghề. Một di sản chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi cộng đồng hiểu, yêu, thực hành và được hưởng lợi chính đáng từ công sức gìn giữ của mình.

Bởi vậy, sự trân trọng dành cho trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người sáng tạo không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh, mà phải được cụ thể hóa bằng chính sách, nguồn lực và môi trường sáng tạo dân chủ, cởi mở, gắn tự do sáng tạo với trách nhiệm xã hội.

Mang đậm hơi thở thời đại trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là định hướng nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong một thế giới mà công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sáng tạo, tiếp nhận và phân phối các sản phẩm văn hóa, giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình trước những đổi thay. Ngược lại, càng hội nhập sâu rộng, càng phải hiểu mình là ai, mình có những giá trị gì và có thể đóng góp gì cho nhân loại.

Việt Nam cần làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh; xây dựng nguồn dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản; bảo vệ quyền tác giả và lợi ích chính đáng của người sáng tạo.

Đó cũng là trách nhiệm và cơ hội của các cơ quan báo chí trong công cuộc chuyển đổi số: Không chỉ đưa thông tin văn hóa đến với công chúng, mà còn góp phần kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đưa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số và trường quốc tế.

Để những định hướng lớn trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thông điệp rất rõ ràng: Phát triển văn hóa phải đi vào thực chất, khắc phục bệnh thành tích, không nặng về xây dựng công trình mà xem nhẹ con người và chất lượng hoạt động. Hiệu quả đầu tư cho văn hóa phải được đánh giá bằng những giá trị thực sự tạo ra cho con người và cộng đồng.

Đây cũng là yêu cầu đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam từ quyết tâm chính trị thành những kết quả cụ thể trong đời sống.

Năm định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tạo thành một chỉnh thể thống nhất: Văn hóa định hướng phát triển; con người là trung tâm; bản sắc là cội nguồn; sáng tạo là động lực; thể chế, nguồn lực và trách nhiệm là điều kiện bảo đảm thực thi.

Việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với quá khứ, mà còn gửi gắm trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

Xúc động và truyền cảm hứng trong lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng "trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước".

Tám mươi năm trước, văn hóa soi đường cho dân tộc đi tới độc lập, tự do. Hôm nay, văn hóa tiếp tục soi đường cho dân tộc hướng tới phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Mỗi người Việt Nam, bằng những việc làm bình dị nhưng có ý nghĩa, đều có thể trở thành người gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa văn hóa.

Bởi sức mạnh lớn nhất của một dân tộc không chỉ nằm ở những gì dân tộc ấy sở hữu, mà còn ở những giá trị dân tộc ấy gìn giữ, những con người dân tộc ấy vun đắp và những điều tốt đẹp dân tộc ấy trao lại cho mai sau...

Tác giả: Hiền Lương

Báo: Thể thao và Văn hóa