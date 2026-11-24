Văn hóa phải xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia

Sáng 24/11, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra sáng 24/11, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đã đại diện đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu về vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

Nhắc lại thời khắc 80 năm trước, đúng vào ngày này, giữa lúc đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh.

“Chỉ riêng quyết định này đã nói lên sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Bác Hồ về tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa đối với đại nghiệp kháng chiến, kiến quốc”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh và khẳng định, dù chỉ diễn ra rất khẩn trương trong một ngày, nhưng tầm vóc và ý nghĩa của Hội nghị vượt qua khuôn khổ không gian, thời gian, trở thành một mốc son, một sự kiện trọng đại trong lịch sử văn hóa cách mạng Việt Nam; trở thành biểu tượng tinh thần đại đoàn kết của trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, giới công thương và toàn dân Việt Nam trong công cuộc kiến thiết nền văn hóa dân tộc trong những ngày đầu giành độc lập.

Lời đúc kết của Người: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” chính là tuyên ngôn bất hủ, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Hồ Chí Minh về văn hóa, mãi là ánh sáng soi rọi con đường xây dựng, phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam.

Gần một thế kỷ qua, ông Phú nhận định, văn hóa là động lực, là sức mạnh đổi mới, tạo nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo trở thành một quốc gia đang phát triển, có tiềm lực, vị thế ngày càng lớn mạnh, rất đáng tự hào.

PGS.TS Phùng Hữu Phú nhận định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ban hành và đang lãnh đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đặt văn hóa ở vị thế nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; gắn kết, thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Để văn hóa có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả; để Nghị quyết 80 đi nhanh vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc những chuyển dịch lớn của văn hóa; cần hiểu rõ và giải quyết đúng những khoảng trống trong phát triển văn hóa hiện nay; cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển; chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp hài hòa bảo tồn và sáng tạo. Văn hóa phải tạo ra những tri thức mới, những tài sản trí tuệ, trở thành động lực tăng trưởng mới. Bao trùm, văn hóa phải xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng.

“Một chân trời sáng tạo văn hóa rộng mở; những yêu cầu mới đang đặt ra trước chúng ta. Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ để chúng ta tưởng nhớ và tri ân, mà là dịp để chúng ta tự nhắc mình về trách nhiệm phải làm”, PGS.TS Phùng Hữu Phú nói và khẳng định, trách nhiệm đó, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ, là trên mỗi cương vị, cần phải mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi để mỗi tác phẩm, mỗi việc làm là một “đại sứ” của giá trị, cốt cách Việt Nam.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam bài phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của tuổi trẻ. Ảnh: Quang Vinh

Để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ sự biết ơn và tự hào khi tuổi trẻ ngày này có thêm nhiều điều kiện để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp sức gìn giữ, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc.

Góp sức vào hành trình đó, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho rằng mỗi sản phẩm văn hóa phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Để đất nước vươn lên hùng cường, không chỉ vững mạnh về kinh tế mà còn có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì thế, thế hệ trẻ phải nỗ lực nhiều hơn, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế”.

“Chúng con nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu sắc hơn lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa cha ông đã trao truyền; sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm, nêu cao khát vọng cống hiến”, ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam cam kết sẽ phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, làm chủ kỹ năng số để gìn giữ di sản và sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những thông tin tích cực và câu chuyện đẹp.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

“Chúng con sẽ cùng nhau đóng góp ý tưởng, sáng kiến, quảng bá những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Nhấn mạnh 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa, ca sĩ Phương Mỹ Chi khẳng định thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối; để dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai.