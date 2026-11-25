Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khi trao đổi Văn Hóa về ý nghĩa và những giá trị lâu dài mà Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới trong năm đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Những hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo ra dấu mốc khơi dậy tình yêu, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng

Khơi dậy tình yêu, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo văn hóa

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, ý nghĩa lớn nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một ngày hội quy mô toàn quốc, mà quan trọng hơn là tạo ra dấu mốc để khơi dậy tình yêu, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Đây cũng là dịp để văn hóa thực sự lan tỏa vào đời sống xã hội, để mỗi người dân trở thành chủ thể trực tiếp sáng tạo, gìn giữ, làm giàu các giá trị văn hóa truyền thống và thụ hưởng những thành quả văn hóa.

Để đạt được điều đó, Thứ trưởng cho rằng cần chú trọng trước hết đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa bình đẳng cho mọi người dân. Văn hóa phải hiện diện ở mọi miền đất nước, từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người dân đều có quyền được tiếp cận cái đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn và sống trong môi trường văn hóa lành mạnh. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, thư viện, bảo tàng, di tích và không gian sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó là sự quan tâm đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế, bảo đảm không ai bị đứng ngoài đời sống văn hóa của dân tộc.

Một yêu cầu quan trọng khác là khơi dậy mạnh mẽ vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa của nhân dân. Theo Thứ trưởng, nhân dân không chỉ là người thụ hưởng mà chính là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền văn hóa. Mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều lưu giữ những ký ức, tri thức, phong tục, tập quán và bản sắc quý báu. Khi những giá trị ấy được trân trọng, khơi mở và phát huy, văn hóa sẽ có sức sống bền bỉ, được tiếp nối qua các thế hệ và không ngừng làm giàu trong đời sống đương đại.

Trong quá trình đó, đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức và những người làm công tác văn hóa có vai trò khơi nguồn cảm hứng, kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị chân, thiện, mỹ. Đây cũng là lực lượng quan trọng góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Hơn cả một ngày hội, điều chúng tôi gửi gắm qua mỗi dịp Ngày Văn hóa Việt Nam là lan tỏa những giá trị tốt đẹp để thắp sáng tình làng nghĩa xóm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân. Bởi khi văn hóa hiện diện ấm áp trong từng góc phố, thôn bản, sưởi ấm từng bữa cơm gia đình, khi những giá trị tốt đẹp trở thành cách ứng xử tự nhiên trong mỗi con người, văn hóa sẽ không còn là khái niệm xa xôi hay chỉ được nhắc đến trong các diễn đàn, hội nghị. Khi ấy, văn hóa thực sự trở thành “hệ điều tiết” đời sống, là nguồn lực nội sinh mềm mại nhưng vững chắc, tiếp sức cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. (Thứ trưởng TRỊNH THỊ THỦY)

Văn hóa phải hiện diện trong từng nếp nhà, mái trường và cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, phát huy di sản hay tổ chức các hoạt động nghệ thuật, mục tiêu sâu xa hơn là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nhà, mái trường, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, văn hóa trước hết phải hiện diện trong suy nghĩ, tình cảm, lời nói, hành vi và cách ứng xử của mỗi người. Đó là văn hóa ứng xử trong gia đình, văn hóa học đường, văn hóa công sở, văn hóa công vụ, văn hóa kinh doanh và văn hóa trên không gian mạng. Những giá trị tốt đẹp cần được chuyển hóa thành thói quen, thành nếp sống tự giác; để mỗi gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người, mỗi cộng đồng dân cư là một không gian văn hóa nhân văn, đoàn kết và nghĩa tình.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cần được tận dụng hiệu quả để mở rộng không gian sáng tạo, kết nối và thụ hưởng văn hóa. Việc đưa di sản, tác phẩm và sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được lan tỏa rộng rãi hơn. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, công nghệ phải là phương tiện lưu giữ, làm giàu và lan tỏa các giá trị văn hóa, chứ không thể thay thế những giá trị nhân văn làm nên cốt cách con người Việt Nam. Ở tầm rộng hơn, một trong những mục tiêu quan trọng của Ngày Văn hóa Việt Nam là góp phần chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh cho phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế. Do đó, cần gắn kết chặt chẽ hơn văn hóa với giáo dục, khoa học, công nghệ, du lịch và các ngành kinh tế sáng tạo; phát huy giá trị di sản, bản sắc và sức sáng tạo của con người Việt Nam để hình thành những sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu có sức cạnh tranh, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao sức mạnh mềm và vị thế quốc gia.

Thứ trưởng lưu ý, phát triển từ văn hóa nhưng phải luôn lấy con người làm trung tâm, lấy bản sắc và các giá trị nhân văn làm nền tảng. Để những mục tiêu này trở thành hiện thực, cần sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; sự phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia chủ động của mỗi người dân. Về phía Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, đầu tư cho các thiết chế văn hóa cơ sở, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để mọi người dân có cơ hội sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam phải thiết thực, có chiều sâu, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, tránh hình thức, phô trương; lấy sự chuyển biến trong đời sống văn hóa của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Không tổ chức theo phong trào, không chạy theo thời vụ

Đề cập đến những chuyển biến lâu dài mà Ngày Văn hóa Việt Nam cần tạo ra trong nhận thức và hành động của xã hội, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng điều quan trọng không phải là số lượng sự kiện được tổ chức, mà là khả năng khơi dậy những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nền tảng cho các mô hình phát triển bền vững ở từng địa phương.

“Chúng tôi không kỳ vọng các địa phương tổ chức theo phong trào hay chạy theo thời vụ, mà mong muốn mỗi vùng đất sẽ tự khám phá “tính cách” và tôn vinh những giá trị đặc sắc riêng để xây dựng các mô hình văn hóa bền vững”, Thứ trưởng chia sẻ. Theo đó, văn hóa cần được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với đời sống cộng đồng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Khi di sản nuôi dưỡng du lịch và du lịch quay trở lại bồi đắp di sản, các giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm điều kiện để phát huy, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đây cũng là cách để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, thay vì chỉ hiện diện trong những sự kiện mang tính thời điểm.

Nhìn từ yêu cầu đó, Ngày Văn hóa Việt Nam không nên chỉ được nhìn nhận như một hoạt động kỷ niệm thường niên, mà cần trở thành dịp để mỗi địa phương nhìn lại, đánh giá và khơi mở những nguồn lực văn hóa của chính mình; mỗi cộng đồng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc; mỗi người dân có thêm cơ hội tham gia sáng tạo và làm giàu đời sống văn hóa. Gửi gắm thông điệp tới người dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp này, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh điều được kỳ vọng không chỉ là sự hưởng ứng trong một ngày hội, mà là sự lan tỏa lâu dài của những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

“Hơn cả một ngày hội, điều chúng tôi gửi gắm qua mỗi dịp Ngày Văn hóa Việt Nam là lan tỏa những giá trị tốt đẹp để thắp sáng tình làng nghĩa xóm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân”, Thứ trưởng chia sẻ. Bởi khi văn hóa hiện diện ấm áp trong từng góc phố, thôn bản, sưởi ấm từng bữa cơm gia đình, khi những giá trị tốt đẹp trở thành cách ứng xử tự nhiên trong mỗi con người, văn hóa sẽ không còn là khái niệm xa xôi hay chỉ được nhắc đến trong các diễn đàn, hội nghị. Khi ấy, văn hóa thực sự trở thành “hệ điều tiết” đời sống, là nguồn lực nội sinh mềm mại nhưng vững chắc, tiếp sức cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Và có lẽ, thành công lớn nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam chính là những gì còn đọng lại sau ngày 24.11: Tình yêu văn hóa được bồi đắp, ý thức gìn giữ bản sắc được nâng cao, cộng đồng thêm gắn kết và sức sáng tạo trong mỗi người dân được khơi dậy. Đó cũng là thước đo để một ngày hội văn hóa thực sự trở thành một phần sống động của đời sống dân tộc.