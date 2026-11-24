Để văn hóa truyền thống tỏa “hơi ấm” vào đời sống đương đại (Bài 3):

Nền văn hóa do nhân dân, vì nhân dân

Nếu nói con người là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, thì lễ hội truyền thống là nơi thể hiện rõ nhất vai trò sáng tạo, gìn giữ và hưởng thụ văn hóa của con người. Bởi, lễ hội không chỉ là nơi lưu giữ phong tục, tín ngưỡng, nếp sống, nếp lao động; mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi văn hóa được sáng tạo, gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thanh Hóa có hàng trăm lễ hội lớn nhỏ, trong đó lễ hội Cầu Ngư Diêm Phố (xã Vạn Lộc) có sức ảnh hưởng sâu rộng, giàu giá trị, đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Đây là lễ hội truyền thống của cư dân miền biển, được hình thành từ đời sống lao động và tín ngưỡng dân gian. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội vẫn được các thế hệ người dân nơi đây gìn giữ, trao truyền. Đây cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của di sản, khi sinh hoạt văn hóa này đã bám rất sâu vào đời sống cộng đồng và được người dân trân trọng gìn giữ.

Từ thực tiễn ấy có thể thấy rằng, văn hóa chỉ thực sự có sức sống lâu bền khi bắt nguồn từ nhân dân, được nhân dân gìn giữ và tiếp tục bồi đắp trong đời sống đương đại. Bởi vậy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là giữ lại những nghi lễ, phong tục, bảo vệ không gian văn hóa, mà quan trọng hơn là phải tôn trọng vai trò chủ thể và khơi dậy khả năng sáng tạo của cộng đồng.

Con người là giá trị cao nhất và là kết tinh các giá trị trong bảng giá trị văn hóa (chân - thiện - mỹ); ngược lại, con người cũng là chủ thể sáng tạo văn hóa, sáng tạo lịch sử. Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: “Con người sáng tạo ra văn hóa, đến lượt nó, văn hóa đào luyện và hoàn thiện nhân cách, phẩm giá con người. Trong dòng sông văn hóa ấy mà con người sống - hoạt động sáng tạo như một sự lựa chọn giá trị, con người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại họ đã chọn dòng trong chứ không chọn dòng đục. Tinh thần dân tộc và tâm hồn dân tộc chân chính ấy chói sáng ở lòng yêu nước, ở chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn có từ trong truyền thống hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là sức sống bất diệt, là hằng số của dân tộc và văn hóa dân tộc Việt Nam”.

Xác định rõ vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, trong định hướng xây dựng nền văn hóa mới, Đảng ta đã xác định đó là nền văn hóa thuộc về nhân dân và do nhân dân xây dựng, phát triển vì cuộc sống lành mạnh, phong phú của nhân dân. Do vậy, ngay từ năm 1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời, với 3 trụ cột chính là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Trong đó, nếu tính dân tộc được xem như một lời hiệu triệu tinh thần yêu nước; thì tính đại chúng như một lời tập hợp quần chúng; còn tính khoa học như một định hướng lựa chọn của phát triển văn hóa.

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam – “văn kiện đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng Việt Nam”, đến nay, nhiều nghị quyết quan trọng về văn hóa đã được ban hành, tạo cơ sở cho việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.

Tạo “la bàn” về giá trị

Thực tiễn lịch sử đã có những minh chứng cho thấy, mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hoá. Do đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng phát triển văn hoá và con người Việt Nam, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế về văn hoá ngày càng được mở rộng như hiện nay, văn hóa đã và đang góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh mềm của quốc gia. Tuy nhiên, văn hóa cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ xói mòn các hệ giá trị tốt đẹp. Do vậy, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc một lần nữa được nhấn mạnh như một yêu cầu tất yếu. Đồng thời, vấn đề xây dựng con người toàn diện, đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng tầm cả đức, trí, thể mỹ cũng đã và đang được đặt ra.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu có tính chiến lược. Nghị quyết đã nâng tầm vị thế văn hóa khi xác định phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng và động lực phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực quan trọng nhất của phát triển bền vững; gắn chặt xây dựng văn hóa với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Cùng với đó, mở rộng sang không gian số và an ninh văn hóa, gắn phát triển văn hóa với xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người và chủ quyền văn hóa số. Đặc biệt, Nghị quyết đặt ra yêu cầu đưa văn hóa phải thấm sâu vào mọi quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao, đồng bộ với kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số...

Với nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của văn hóa và tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược này, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 25/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Một đất nước muốn đi xa phải có “la bàn” về giá trị. Giá trị ấy phải kết tinh được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng- sai; tốt- xấu; thật-giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh những phẩm chất cốt lõi: yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Quan trọng hơn, hệ giá trị không thể chỉ “viết trong văn bản”, mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh cộng đồng và thành thước đo chất lượng phát triển”!

Văn hóa chỉ thực sự “soi đường” khi những giá trị tốt đẹp được chuyển hóa thành nhận thức, hành vi và sức mạnh sáng tạo của con người. Kỳ vọng rằng, những quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, bao trùm của Nghị quyết số 80-NQ/TW sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa, từ đó phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.