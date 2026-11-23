Đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ. Trong ảnh: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Ảnh: TR.HUẤN

Đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ

Sau khi Hội nghị văn hóa bế mạc, có 12 nhà văn hóa Pháp đến thăm Người. Họ ngỏ ý, các nhà văn hóa Pháp hết sức tán thành nền độc lập của Việt Nam. Đồng thời họ nhờ Người chuyển lời chào thân ái đến các nhà văn hóa Việt Nam. Hồ Chủ tịch chỉ khiêm tốn nói rằng, Người sẽ chỉ nói đến văn hóa theo ý kiến và quan điểm của Người. Hồ Chủ tịch thiết tha mong muốn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở.

Người nói tiếp đến văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Đông phương và Tây phương mà chung đúc lại. Ở đây, Người nói qua về lịch sử của những ảnh hưởng đó. Và Hồ Chủ tịch đưa ra một câu hỏi: Ta nên theo văn hóa nào?

Theo ý Người thì Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt thì ta học, lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ.

Hồ Chủ tịch nói thêm rằng, văn hóa có liên lạc với chính trị rất mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Đồng thời, văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích mình.

Với xã hội, văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông lẫn đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình là biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng. Số phận của dân tộc là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

Hồ Chủ tịch xét qua đến tình hình văn hóa Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám. Văn chương nghĩa là viết sách và tiểu thuyết về phương diện lột cho hết tinh thần dân tộc, chưa một quyển nào làm được.

Hồ Chủ tịch đặc biệt chú ý đến nhi đồng. Người thiết tha nói với các nhà văn hóa: Tôi tin văn hóa Việt Nam sẽ có một tương lai rực rỡ, tôi lại thay mặt nhi đồng kêu gọi các nhà văn hóa phải chú ý đến nhi đồng.

Để kết luận, Người nói: “Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”…

Như thế, theo bài tường thuật của Báo Cứu Quốc, nội dung phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm những ý chính: Trước hết, Người khẳng định nền văn hóa mới phải lấy hạnh phúc của đồng bào và dân tộc làm cơ sở; hai là, Người yêu cầu văn hóa Việt Nam cần tiếp thu tinh hoa của cả Đông và Tây, nhưng phải xây dựng một nền văn hóa mang tinh thần Việt Nam; ba là, Người khuyên văn hóa phải gắn bó mật thiết với chính trị, phải góp phần sửa đổi các thói hư tật xấu như tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ; bốn là, Người xác định trách nhiệm của văn hóa phải bồi dưỡng tinh thần độc lập, tự chủ, vì nước quên mình; năm là, Người dặn văn hóa cần chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là nhi đồng; sáu là, Người xác định trách nhiệm của văn hóa là phải soi đường cho quốc dân đi; và cuối cùng, Người mong “chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”.

“Số phận của dân tộc là ở trong tay dân ta”

Cũng trong bài phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Số phận của dân tộc là ở trong tay dân ta”. Câu nói này đã thể hiện tư tưởng tự lực, tự cường vô cùng lớn lao của Người. Trước hết, câu này khẳng định quyền làm chủ của nhân dân ta, vận mệnh của dân tộc ta không do các thế lực bên ngoài quyết định mà do chính nhân dân quyết định và mỗi người dân đều có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước; hai là, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, không nên trông chờ hay phụ thuộc vào sự giúp đỡ của nước khác, bởi muốn có độc lập, tự do và phát triển thì dân tộc phải dựa vào sức mình là chính; ba là, câu nói đã khơi dậy ý thức đoàn kết và trách nhiệm của nhân dân, bởi rõ ràng là khi toàn dân đoàn kết, cùng chung sức thì có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, điều đó động viên mỗi cá nhân cần có ý thức học tập, lao động và cống hiến để góp phần vào sự phát triển của đất nước; bốn là, câu nói thể hiện rõ tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đó nhân dân là chủ thể của lịch sử, là lực lượng quyết định thắng lợi của cách mạng và sự phát triển của quốc gia.

Tóm lại câu nói “Số phận dân tộc là ở trong tay dân ta”, khẳng định rằng tương lai và vận mệnh của dân tộc ta là do chính nhân dân ta quyết định, nhờ vào tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực bên ngoài nào.

Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trách nhiệm của văn hóa là phải soi đường cho quốc dân đi, là một trong những quan điểm nổi tiếng và có giá trị bền vững về tư tưởng văn hóa của Người. Lời khẳng định này rất ngắn gọn, nhưng hàm chứa nội dung rất sâu sắc. Thứ nhất, câu nói khẳng định vai trò dẫn đường của văn hóa. Hai từ “soi đường” có nghĩa là chiếu sáng, chỉ hướng, định hướng cho con người và dân tộc.

Viết ở mục đọc sách trong cuốn Nhật ký trong tù, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã định nghĩa văn hóa là tất cả những gì con người sáng tạo ra, văn hóa không chỉ là văn học, nghệ thuật hay học thuật, mà còn bao gồm tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục, khoa học, trình độ dân trí và những giá trị chân - thiện - mỹ. Chính vì thế, văn hóa phải trở thành ngọn đèn định hướng cho sự phát triển của đất nước.

Hai là, văn hóa phải mở đường để định hướng cho chính trị, kinh tế và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ coi văn hóa là kết quả của phát triển kinh tế, mà còn là động lực của sự phát triển nói chung. Theo Người, nếu không có văn hóa dẫn dắt thì phát triển kinh tế có thể chỉ chạy theo lợi nhuận, chỉ chú ý tăng trưởng mà bỏ qua việc chăm lo cho con người; chính trị có thể xa rời nhân dân; xã hội dễ xuống cấp tha hóa về đạo đức và như thế thì con người có thể giàu vật chất nhưng nghèo nàn về tinh thần.

Quan điểm này đến nay vẫn rất thời sự khi nhà nước ta xác định không tăng trưởng bằng mọi giá, nhấn mạnh phát triển bền vững gắn với phát triển con người và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ba là, văn hóa phải phục vụ nhân dân. Từ quốc dân trong câu nói của Bác nghĩa là toàn thể nhân dân. Tức là văn hóa không dành riêng cho một tầng lớp nào; mọi người dân đều được hưởng thụ và có quyền tham gia sáng tạo văn hóa; đồng thời văn hóa phải góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân.

Bốn là, văn hóa góp phần xây dựng con người mới. Nói chuyện với Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 20.6.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Ngày 24.11.1946, khi nói câu Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi tại Đại hội văn hoá toàn quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến tư tưởng này. Theo Người, xây dựng đất nước trước hết phải xây dựng con người có văn hóa. Bởi văn hóa giúp hình thành lòng yêu nước; ý thức trách nhiệm; tinh thần yêu lao động; đạo đức cách mạng; lối sống nhân ái và ý thức thượng tôn pháp luật.

Con người có văn hóa sẽ là chủ thể xây dựng đất nước giàu mạnh

Sau 80 năm, câu nói: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Bác vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa lâu dài, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số hiện nay. Bởi lẽ câu nói này khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; chứng tỏ Bác rất đề cao chức năng định hướng, dẫn dắt của văn hóa đối với sự phát triển của dân tộc; ở câu nói này, Bác xác định mục tiêu của văn hóa là phục vụ nhân dân, xây dựng con người toàn diện; Bác nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa văn hóa với chính trị, kinh tế và xã hội, trong đó văn hóa vừa là nền tảng tinh thần vừa là động lực phát triển; với câu nói này, Bác đã đặt nền móng cho đường lối xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới phát triển bền vững.

Chính vì ý nghĩa trên, căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 24.4.2026 Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày đó, người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.