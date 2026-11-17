Dưới thời Jensen Huang, Nvidia xây dựng văn hóa doanh nghiệp xoay quanh nhà sáng lập, với cơ cấu tổ chức ít phân tầng truyền thống. Song, họ cũng phải đối mặt với những lời phê bình gay gắt.

Văn hóa này góp phần tạo nên tốc độ vận hành của công ty. Tuy nhiên, quyền lực tập trung cùng với vai trò của gia đình nhà sáng lập cũng làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa sự gần gũi và đặc quyền trong công việc.

Jensen Huang phê bình gay gắt

Nhà sáng lập Jensen Huang được nhiều nhân viên mô tả là lãnh đạo có sức hút, thực sự quan tâm đến đời sống nhân viên, nhưng cũng khắt khe và khó tính, theo The Wall Street Journal (WSJ).

Ông thường đi quanh văn phòng để ghi nhận đóng góp của từng người, tổ chức tiệc tại nhà cho thực tập sinh và dùng bữa cùng nhân viên, đối tác. Song, trong các cuộc họp, Huang cũng nổi tiếng với cách khiển trách gay gắt nhân viên, thậm chí chỉ trích nặng lời những người xung quanh.

Cựu lãnh đạo cấp cao Rob Csongor kể rằng Huang có thể nói với nhân viên rằng câu hỏi hoặc ý tưởng của họ là “ngớ ngẩn”. Một số nhân viên cho biết ông còn dùng từ “dead-face” để mô tả vẻ mặt đờ đẫn của nhân viên sau khi bị ông quở trách.

Huang xem sự trung thực trong tư duy và đánh giá chuyên môn là một trong những yếu tố giúp Nvidia thành công. Trong cuộc phỏng vấn với Fortune hồi tháng 9, ông cho biết phần lớn sản phẩm mà nhân viên trình lên đều nhận được lời phê bình.

Jensen Huang xây dựng mô hình phẳng, giảm bớt các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp. Ảnh: Manami Yamada/Reuters.

Huang thể hiện cách quản lý của mình bằng việc không dễ dàng hài lòng và luôn chỉ ra điểm cần cải thiện. Theo ông, phản hồi cần được đưa ra ngay lập tức để giúp nhân viên làm tốt hơn.

Cách tổ chức của Nvidia cũng phản ánh phong cách này. Huang nổi tiếng với việc có tới 60 cấp dưới báo cáo trực tiếp cho mình và không thích các cuộc họp 1:1. Thay vì các cuộc họp riêng lẻ, ông ưu tiên những cuộc họp đông người. Gần đây, ông còn cải tạo văn phòng thành một phòng họp lớn, có thể phục vụ khoảng 30 người.

Theo Fortune, Huang cho rằng cấu trúc phẳng giúp Nvidia duy trì sự linh hoạt trong ngành công nghệ thay đổi nhanh. Tuy nhiên, việc ông can dự sâu vào nhiều cấp công việc cũng khiến các lãnh đạo hiểu rằng họ cần đưa rộng rãi những người có liên quan vào danh sách nhận email để mọi người nắm được công việc đang triển khai.

Bên cạnh áp lực công việc, Nvidia vẫn có những hoạt động gắn kết khá cởi mở. Huang thường ăn tối cùng nhân viên, khách hàng tại các buổi tiệc và sự kiện trong ngành, đồng thời tổ chức tiệc hè cho thực tập sinh tại nhà.

Tại trụ sở Santa Clara, công ty có quán bar nội bộ mang tên Shannon’s, nơi nhân viên có thể uống một ly sau giờ làm. Quán bar này được đặt theo tên cựu cố vấn pháp lý David Shannon, người từng không khuyến khích việc uống rượu trong khuôn viên công ty.

Dù vậy, những hoạt động này không đồng nghĩa với việc Nvidia xây dựng văn hóa công sở dựa trên phúc lợi truyền thống. Theo WSJ, khi nhân viên mới phàn nàn về việc công ty thiếu phòng tập thể hình hoặc tiện ích, Huang từng khuyên họ ra ngoài chạy bộ. Ông cũng dần bỏ một số tiệc nghỉ lễ vì muốn nhân viên dành thời gian cho gia đình.

Madison Huang được cho là có phong cách quản lý gay gắt giống cha. Ảnh: Maxim Shemetov/Reuters.

"Gia đình hoàng gia" trong công ty

Điểm đáng chú ý là vai trò ngày càng lớn của gia đình Huang tại Nvidia.

Dù có khoảng 40.000 nhân viên, Nvidia vẫn mang đậm dấu ấn của một doanh nghiệp gia đình, với văn hóa xoay quanh nhà sáng lập và các con. Huang đưa hai người con, con gái Madison và con trai Spencer, vào làm việc. Chồng của Madison, Nico Caprez, cựu VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp người Thụy Sĩ, cũng làm việc tại Nvidia và hiện giữ chức phó chủ tịch.

Một nhân viên từng làm việc với gia đình Huang mô tả họ như “gia đình hoàng gia” của Nvidia. Madison Huang (35 tuổi) trên thực tế đảm nhiệm vai trò gần như chánh văn phòng của cha.

Sau thời gian được đào tạo làm đầu bếp, chuyên gia rượu vang và làm marketing cho LVMH, Madison gia nhập Nvidia năm 2020 với tư cách thực tập sinh mùa hè, rồi nhanh chóng được thăng chức.

Madison thường đồng hành cùng cha trong các chuyến công tác, hỗ trợ chuẩn bị bài phát biểu và chỉnh sửa nội dung trình chiếu tại sự kiện. Cô là thành viên của nhóm nhỏ các lãnh đạo Nvidia có tên gọi không chính thức là The Band, thường tháp tùng Jensen Huang trong các chuyến công tác quốc tế và hỗ trợ chuẩn bị những bài phát biểu, phần trình bày của ông.

Tuy nhiên, một số nhân viên cho biết Madison có phong cách quản lý gay gắt tương tự cha. Cô bị cho là thường xuyên chỉ trích đồng nghiệp, bao gồm những lãnh đạo có thâm niên lâu hơn.

Con gái nhà sáng lập cũng gọi nhân viên là "dead face" hoặc "goldfish" - những từ dùng để ám chỉ những người không thể nhớ thông tin. Một số nhân viên phản ánh cách hành xử này với bộ phận nhân sự.

Nhân sự Nvidia có những góc nhìn khác nhau về gia đình nhà sáng lập. Ảnh: Smith Collection/Gado.

Nico Caprez gia nhập Nvidia năm 2024 và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch vào tháng 1 năm nay. Ông phụ trách quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và một số hoạt động liên quan đến bảo đảm tài chính cho khách hàng.

Việc Madison và Caprez thăng tiến nhanh chóng đã tạo ra căng thẳng trong công ty. Cả hai được cho là tận dụng lợi thế tiếp cận gần gũi với Huang so với các đồng nghiệp. Trong các cuộc họp, hai người thường truyền đạt những điều họ cho là mong muốn hoặc quyết định của Huang, trong khi các đồng nghiệp khác lần đầu tiên nghe đến những thông tin này.

Một số nhân viên đã gửi phản ánh về hành vi hoặc phát ngôn của Madison tới bộ phận nhân sự, song không rõ công ty có biện pháp xử lý nào hay không.

Dù vậy, nhiều nhân viên không nhìn nhận sự hiện diện của gia đình Huang theo hướng tiêu cực. Một số người cho rằng Madison có tiêu chuẩn cao và cách làm việc quyết liệt nhằm thúc đẩy tiến độ. Những người khác vẫn đánh giá Jensen Huang là lãnh đạo quan tâm đến con người.

John Zedlewski, nhà nghiên cứu cấp cao tại Nvidia, mới đây chia sẻ trên mạng xã hội X rằng khi ông phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy sụp vì ung thư vào năm ngoái. Jensen Huang đã lập tức liên hệ với các mối quan hệ tại Đại học Stanford, giúp ông tháo gỡ thủ tục để tham gia một thử nghiệm lâm sàng phù hợp.

“Mọi người có thể có quan điểm riêng về những diễn biến gần đây. Nhưng nói rằng Jensen thực sự không quan tâm đến nhân viên là không chính xác”, Zedlewski viết.

Văn hóa Nvidia vì thế tồn tại nhiều mặt đối lập. Cấu trúc quản lý phẳng tạo điều kiện trao đổi trực tiếp, song cũng tập trung quyền lực vào nhà sáng lập. Sự quan tâm cá nhân song hành với những lời phê bình khắc nghiệt. Tinh thần gia đình đi cùng câu hỏi về đặc quyền của người thân lãnh đạo.

Những vấn đề này càng được chú ý sau khi Huang từ chức CEO ngày 12/11, giữa những tranh cãi liên quan đến đời tư và cuộc điều tra của hội đồng quản trị.