Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên cả nước kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Theo nghị quyết, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Ngày hôm nay gắn với dấu mốc ngày 24/11/1946. Khi đó, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 24/11/2026, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: "Văn hóa giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam giàu truyền thống, yêu chuộng hòa bình và cởi mở với thế giới."

Cũng trong những ngày này, Hà Nội đang đón các bộ trưởng, quan chức cấp cao và đại diện doanh nghiệp đến từ 12 nền kinh tế thành viên CPTPP cùng các đối tác của Liên minh châu Âu (EU), ASEAN tham dự Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ năm (SOM5) và chuỗi sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP 2026.

Đây cũng là chuỗi sự kiện khép lại năm Chủ tịch CPTPP của Việt Nam. Ngày hội văn hóa của dân tộc trùng với những ngày Việt Nam đón các đối tác. Sự trùng hợp ấy làm nổi bật một sợi chỉ đỏ xuyên suốt năm Chủ tịch CPTPP đó là Việt Nam hội nhập bằng cả năng lực kinh tế và chiều sâu văn hóa, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về một đất nước giàu truyền thống, yêu chuộng hòa bình và cởi mở.

Cam kết về một năm Chủ tịch CPTPP "giàu trải nghiệm"

Tháng 11/2025, Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch CPTPP từ Australia tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 9 ở Melbourne. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã khẳng định: "Chúng tôi cam kết tổ chức một năm Chủ tịch CPTPP đặc sắc, giàu trải nghiệm". Lời cam kết này được thể hiện ngay từ biểu trưng của năm Chủ tịch. Logo Năm Chủ tịch CPTPP 2026 mang hình chim hạc đang bay lên, một hình ảnh quen thuộc trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, "cánh chim hạc bay lên cũng tượng trưng cho tầm nhìn của Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP". Đồng thời, biểu trưng này hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới của hiệp định.

Theo Phó Vụ trưởng Ngô Chung Khanh, việc lồng ghép văn hóa vào các sự kiện đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế xuất phát từ định hướng tổng thể của năm Chủ tịch. Các phiên họp được tổ chức tại nhiều địa phương và mỗi điểm đến sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất đó. "Hội nhập không chỉ là câu chuyện kinh doanh hay kinh tế, mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại", ông Ngô Chung Khanh nhấn mạnh.

Bên lề SOM1, các đại biểu quốc tế được mời trải nghiệm một khoảnh khắc văn hóa ngắn từ Việt Nam - quốc gia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026.

Mở đầu của Năm Chủ tịch CPTPP, Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 13/3/2026. Đây là lần đầu tiên các đối tác CPTPP được trải nghiệm trọn vẹn cách Việt Nam kết hợp giữa nghị sự và văn hóa.

Theo đó, chiều 11/3/2026, trước giờ khai mạc phiên toàn thể tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, các đại biểu quốc tế được mời thưởng thức chương trình biểu diễn "Di sản văn hóa Hà Nội". Chương trình mở đầu bằng hình ảnh Hoàng thành Thăng Long, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Tiếp đó là những biểu tượng của Thủ đô nghìn năm văn hiến: Ô Quan Chưởng - cổng thành cuối cùng còn lại của Hà Nội xưa; Tháp Rùa giữa hồ Hoàn Kiếm gắn với truyền thuyết trả gươm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Khuê Văn Các; Cột cờ Hà Nội và Thành cổ Cổ Loa có lịch sử hơn hai nghìn năm.

Không chỉ giới thiệu di tích, chương trình còn đưa đại biểu đến với nghệ thuật múa rối nước gần nghìn năm tuổi, sinh ra từ đồng lúa Bắc Bộ. Đại biểu cũng được biết đến tranh sơn mài, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc. Tất cả hòa trong âm thanh của các nhạc cụ dân tộc.

Đặc biệt, không gian văn hóa trà Việt để lại nhiều ấn tượng. Nghệ nhân Đào Đức Hiếu trực tiếp trình diễn nghi thức thưởng trà truyền thống, kể về lịch sử hàng nghìn năm của cây chè và các vùng trà nổi tiếng. Nghệ nhân cũng giới thiệu triết lý "tĩnh, chậm, hòa" trong văn hóa thưởng trà của người Việt. Các đại biểu được tận tay thẩm trà, thưởng thức kẹo lạc, bánh đậu xanh và theo dõi từng công đoạn pha trà. Giữa nhịp làm việc khẩn trương của một hội nghị quốc tế, chén trà trở thành cầu nối giản dị mà sâu sắc, giúp các đối tác hiểu hơn về tâm hồn Việt.

Tối 11/3/2026, các quan chức cấp cao tham dự Hội nghị CPTPP đã có chuyến tham quan đặc biệt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Tối cùng ngày, các quan chức cấp cao CPTPP tham gia tour đêm "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Tour kết hợp nghệ thuật ánh sáng, trình chiếu và kể chuyện lịch sử. Đoàn khách lần lượt đi qua Khuê Văn Các, hồ Văn và khu bia Tiến sĩ, nơi lưu danh các bậc hiền tài qua nhiều triều đại.

Điểm nhấn của tour là công nghệ trình chiếu 3D mapping trên nền kiến trúc cổ. Những hình ảnh ánh sáng tái hiện quá trình hình thành và phát triển của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ, cùng truyền thống trọng dụng nhân tài của dân tộc. Các đại biểu còn được tự tay làm tranh trên giấy dó, chất liệu truyền thống của nghề làm giấy Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, đưa tour "Tinh hoa đạo học" đến với quan khách CPTPP là cách quảng bá hình ảnh một Việt Nam coi trọng tri thức, giáo dục và phát triển con người. Nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng trước bề dày văn hóa, giáo dục của Việt Nam. Thông điệp này cũng có ý nghĩa với nội dung các phiên làm việc. CPTPP là hiệp định thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao, và để thực thi tốt các tiêu chuẩn đó, nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò then chốt.

Các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ SOM1 nhận được sự đồng cảm sâu sắc của các đối tác. Ông Jose Manuel Campos, Quan chức cấp cao phụ trách CPTPP của Chile, chia sẻ: "Tôi cho rằng, chương trình trình diễn chúng ta vừa theo dõi là một minh chứng rất tốt cho văn hóa Việt Nam".

Ông Campos cũng đưa ra một nhận định đáng suy ngẫm: "Nếu tiến hành thương mại mà không hiểu xã hội và văn hóa của đối tác, mối quan hệ đó có thể chỉ mang tính ngắn hạn". Nhận định này cho thấy văn hóa không phải phần "trang trí" bên lề của hội nghị. Văn hóa chính là nền tảng của lòng tin, giúp quan hệ kinh tế được vun đắp lâu dài.

Về phía Việt Nam, ông Ngô Chung Khanh cũng khẳng định, thông điệp Việt Nam muốn gửi tới bạn bè quốc tế là quá trình hội nhập luôn gắn liền với việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Theo ông, Việt Nam tự hào về truyền thống, đồng thời đang phát triển mạnh mẽ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Văn hóa - "sức mạnh mềm" của hội nhập

Từ SOM1 tại Hà Nội, SOM3 tại TP. Hồ Chí Minh đến SOM5 đang diễn ra tại Thủ đô, mỗi điểm đến trong năm Chủ tịch CPTPP đều mang đến những trải nghiệm riêng về văn hóa và con người Việt Nam. Tiếp nối dấu ấn từ SOM1, tại SOM5, các quan chức cấp cao CPTPP cùng đại diện các đối tác EU, ASEAN tiếp tục có cơ hội khám phá, trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động bên lề. Các đối tác đến Việt Nam để đàm phán về nâng cấp Hiệp định, mở rộng thành viên và kết nối với EU, ASEAN. Khi trở về, họ mang theo những hình ảnh về Việt Nam, một đất nước giàu bản sắc, con người thân thiện và đáng tin cậy.

Cách làm này đã và đang hiện thực hóa định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề ra năm định hướng lớn trong phát triển văn hóa. Một trong số đó là "nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu "mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới", đồng thời đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Định hướng này cũng gắn trực tiếp với kinh tế và doanh nghiệp, lĩnh vực trọng tâm của CPTPP. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, "trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa. Như vậy, ngoại giao văn hóa đi cùng ngoại giao kinh tế. Hình ảnh quốc gia được bồi đắp không chỉ bằng con số tăng trưởng mà còn bằng những giá trị mà bạn bè quốc tế cảm nhận được.

Tám mươi năm trước, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại, "80 năm sau Hội nghị lịch sử ấy, lời căn dặn của Bác về văn hóa soi đường vẫn nhắc chúng ta về trách nhiệm với tương lai dân tộc: Trao lại cho con cháu một đất nước giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa, vững vàng trước mọi thử thách, nơi người dân có đời sống tinh thần phong phú và sống với nhau nhân ái, nghĩa tình".

Hôm nay, trong một năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP đầy trách nhiệm, văn hóa tiếp tục góp phần soi đường cho hội nhập. Nhờ đó, bạn bè quốc tế đến với Việt Nam không chỉ vì cơ hội thương mại mà còn vì sự trân trọng một nền văn hóa giàu bản sắc. Đúng như chủ đề năm Chủ tịch CPTPP 2026, "Tầm nhìn chung - Hành động chung" chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên sự thấu hiểu lẫn nhau.

Sáng 24/11, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) đã khai mạc tại Hà Nội. Phiên họp nằm trong chuỗi sự kiện CPTPP diễn ra từ ngày 23-27/11/2026, trong khuôn khổ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 với chủ đề “Shared Vision - Shared Action” (Tầm nhìn chung - Hành động chung). CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được ký ngày 8/3/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và hiện có 12 thành viên.