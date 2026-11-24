Đây là chia sẻ của TS. Hoàng Trường - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Đào tạo - Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương với phóng viên Báo Công Thương về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, thúc đẩy xây dựng văn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành Công Thương qua phát triển văn hóa đọc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Công Thương đã tổ chức xây dựng không gian văn hóa đọc ngành Công Thương, tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề gắn với văn hóa công vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến

- Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực của phát triển nhanh, bền vững. Ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của văn hóa đọc trong việc mở rộng tri thức, hình thành tư duy chính sách, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ ngành Công Thương hiện nay?

TS. Hoàng Trường: Trước hết cần khẳng định về quan điểm giá trị của Nghị quyết số 80-NQ/TW trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị đã xác định rõ: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Văn hóa đọc chính là một trong những kênh quan trọng nhất để hiện thực hóa quan điểm trên trong lĩnh vực kinh tế - công nghiệp - thương mại với vai trò cụ thể gắn với ngành Công Thương.

Dưới góc độ nghiên cứu chiến lược và chính sách, văn hoá đọc không chỉ là thói quen cá nhân mà là một nguồn lực nội sinh quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ ngành Công Thương mở rộng tri thức, hình thành tư duy chính sách hiện đại và nâng cao năng lực phân tích, dự báo, tham mưu. Theo đó, phát triển văn hoá đọc chính là một trong những cách thức thiết thực để thực hiện Nghị quyết số 80, góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

- Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức xây dựng không gian văn hóa đọc đến triển khai các hoạt động đọc sách, chia sẻ tri thức tại các đơn vị trực thuộc. Từ góc độ nghiên cứu chiến lược, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa, tác động từ hoạt động này?

TS. Hoàng Trường: Việc Bộ Công Thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể như xây dựng không gian văn hóa đọc ngành Công Thương, tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề gắn với văn hóa công vụ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, những hoạt động này không chỉ là phong trào mà đang từng bước trở thành môi trường học tập thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Bên cạnh đó, theo tôi, việc Bộ Công Thương triển khai các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cần được nhìn nhận không chỉ như một hoạt động văn hóa, mà là một giải pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực thực thi chính sách. Cách tiếp cận này có ba điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, đây là cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm của năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh kinh tế thay đổi rất nhanh, các chính sách thương mại, công nghiệp, thị trường, công nghệ và hội nhập quốc tế ngày càng liên thông, người cán bộ không thể chỉ dựa vào những kiến thức đã được đào tạo ban đầu. Năng lực quan trọng là khả năng liên tục cập nhật, tự học, phân tích thông tin, nhìn thấy xu hướng và chuyển hóa tri thức thành quyết định.

Đọc sách không chỉ để có thêm kiến thức. Đọc là một phương thức rèn luyện tư duy hệ thống, tư duy phản biện, năng lực dự báo và khả năng nhìn vấn đề từ nhiều chiều cạnh. Đây đều là những năng lực cốt lõi của đội ngũ tham mưu, quản lý và thực thi chính sách trong ngành Công Thương.

Thứ hai, việc xây dựng không gian văn hóa đọc tại trụ sở Bộ Công Thương và tổ chức các hoạt động đọc, chia sẻ tri thức tại các đơn vị trực thuộc cho thấy không gian văn hóa đọc đang được chuyển từ một hoạt động mang tính cá nhân sang một cấu phần của văn hóa tổ chức. Đây là điểm rất quan trọng. Nếu chỉ vận động mỗi cá nhân đọc sách thì tác động thường rời rạc và khó duy trì. Nhưng khi cơ quan tạo ra không gian, thời gian, cơ chế và cộng đồng cùng đọc, cùng trao đổi, thì tri thức bắt đầu được lưu chuyển trong tổ chức.

Thứ ba, đây là một tín hiệu có ý nghĩa về tầm nhìn quản trị. Một Bộ quản lý ngành kinh tế lớn chủ động đưa không gian văn hóa đọc vào quá trình xây dựng đội ngũ cho thấy nhận thức rằng chất lượng chính sách phụ thuộc rất lớn vào chất lượng tri thức của bộ máy. Muốn có chính sách tốt, không thể chỉ dựa vào quy trình hành chính; cần một đội ngũ có nền tảng văn hóa, có khả năng học hỏi, có tư duy độc lập và có tầm nhìn dài hạn.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với ngành Công Thương, bởi đây là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp của những biến động lớn như chuyển đổi số, chuyển dịch chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Những vấn đề đó đòi hỏi cán bộ không chỉ hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn phải có năng lực liên ngành và khả năng học hỏi suốt đời.

TS. Hoàng Trường - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Đào tạo - Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương.

Hình thành một mạng lưới văn hóa đọc và học tập trong toàn ngành

- Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, theo ông, cần tạo dựng môi trường và cơ chế như thế nào để khuyến khích cán bộ nuôi dưỡng tinh thần học tập, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, thực thi nhiệm vụ và xây dựng văn hóa công vụ?

TS. Hoàng Trường: Để văn hóa đọc thực sự trở thành một bộ phận của quá trình xây dựng đội ngũ ngành Công Thương, cần chuyển từ tư duy “khuyến khích đọc sách” sang tư duy “kiến tạo một hệ sinh thái học tập, trao đổi trong tổ chức thông qua văn hóa đọc”.

Tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới đặt ra yêu cầu rất rõ: văn hóa phải trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đối với ngành Công Thương, yêu cầu đó cần được cụ thể hóa trong chính quá trình xây dựng đội ngũ. Một cán bộ có bản lĩnh phải có nền tảng tư tưởng và khả năng nhìn nhận vấn đề độc lập, sâu sắc; một cán bộ chuyên nghiệp phải không ngừng cập nhật tri thức và nâng cao năng lực chuyên môn; một cán bộ đổi mới phải sẵn sàng học hỏi, thử nghiệm cách làm mới; còn một cán bộ có tinh thần phụng sự phải biết đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp và đất nước ở vị trí trung tâm.

Vì vậy, văn hóa đọc không nên được xem là hoạt động bên lề, mà cần được coi là một phương thức quan trọng để hình thành phẩm chất, năng lực và văn hóa công vụ của đội ngũ. Để làm được điều này, tôi nghĩ rằng, nên xây dựng đồng bộ ba nhóm cơ chế.

Một là, tạo dựng môi trường để việc đọc trở thành một nhu cầu tự nhiên. Trước hết, phải tạo ra một môi trường trong đó cán bộ có điều kiện và có động lực để đọc. Điều này bao gồm không gian đọc phù hợp, tủ sách và thư viện được cập nhật, nền tảng tài liệu số thuận tiện, danh mục sách có định hướng, cũng như thời gian hợp lý dành cho việc tự học và nghiên cứu.

Tuy nhiên, môi trường đọc không chỉ là cơ sở vật chất. Quan trọng hơn là môi trường tinh thần, trong đó việc học tập, đọc sách, đặt câu hỏi và chia sẻ quan điểm được tôn trọng. Người đọc cần cảm thấy rằng tri thức họ tích lũy có thể được sử dụng trong công việc, được lắng nghe và tạo ra giá trị thực tế. Điều quan trọng là hoạt động phải thường xuyên, thiết thực và phù hợp với công việc, không nên chỉ tập trung vào những đợt phát động theo phong trào.

Hai là, hình thành cơ chế khuyến khích và ghi nhận. Đọc sách và tự học là hoạt động có lợi ích lâu dài, nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự tự giác thì khó tạo thành phong trào bền vững. Do đó, cần có cơ chế khuyến khích phù hợp, nhưng phải tránh biến việc đọc thành một chỉ tiêu hành chính cứng nhắc. Có thể ghi nhận việc tự học, nghiên cứu và chia sẻ tri thức trong đánh giá thi đua, đánh giá quá trình phát triển nghề nghiệp hoặc trong bình xét sáng kiến. Những cán bộ có đóng góp thiết thực như xây dựng chuyên đề, biên soạn tài liệu, tổ chức nhóm đọc, đề xuất sáng kiến từ việc đọc và nghiên cứu cần được biểu dương.

Ba là, thiết lập cơ chế chuyển hóa tri thức thành kết quả công việc. Đây là khâu quyết định. Nếu việc đọc chỉ dừng ở tiếp nhận thông tin thì chưa tạo ra sức mạnh tổ chức. Do đó, cần có cơ chế để tri thức từ sách, báo cáo, công trình nghiên cứu và thực tiễn được chuyển hóa thành các cuộc thảo luận chính sách; bản tóm lược chuyên đề; báo cáo tham mưu; đề xuất cải tiến quy trình; sáng kiến trong quản lý và thực thi nhiệm vụ, những bài học kinh nghiệm có thể chia sẻ giữa các đơn vị.

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa ra mắt “Góc đọc sách của Công đoàn Công Thương” nhằm góp phần nâng cao tri thức, xây dựng môi trường văn hóa trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Công Thương.

- Với những giải pháp đó, để từ những trang sách có thể hình thành một dòng chảy tri thức thường xuyên trong toàn ngành cần phải có các yếu tố nào, thưa ông?

TS. Hoàng Trường: Theo tôi hiểu, dòng chảy tri thức chỉ hình thành khi có đủ ba yếu tố: tri thức được tiếp nhận, được chia sẻ và được chuyển hóa thành hành động. Nếu chỉ có sách mà không có trao đổi thì tri thức bị phân tán. Nếu chỉ trao đổi mà không gắn với nhiệm vụ thì tri thức khó tạo ra tác động. Và nếu có hành động nhưng không tổng kết, lưu trữ, chia sẻ thì tổ chức khó học hỏi một cách bền vững như vậy, muốn hình thành một dòng chảy tri thức thường xuyên, cần xây dựng mạng lưới chia sẻ thay vì để mỗi đơn vị tổ chức riêng lẻ.

Trước mắt có thể hình thành một mạng lưới văn hóa đọc và học tập trong toàn ngành, với một số thành tố như: Đầu mối điều phối chung để định hướng chủ đề và kết nối hoạt động giữa các đơn vị; nguồn tài nguyên dùng chung, bao gồm sách, sách điện tử, báo cáo nghiên cứu, bài viết chuyên môn và tài liệu chính sách; các nhóm đọc theo lĩnh vực, chẳng hạn công nghiệp, thương mại, năng lượng, hội nhập, thị trường, chuyển đổi số hoặc phát triển bền vững; diễn đàn chia sẻ tri thức định kỳ, nơi cán bộ có thể giới thiệu sách, trình bày nghiên cứu hoặc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; cơ chế lưu trữ và lan tỏa, để những nội dung có giá trị được tổng hợp thành thư mục, bản tin, chuyên san hoặc cơ sở dữ liệu nội bộ và sự kết nối giữa các thế hệ cán bộ, để cán bộ có kinh nghiệm chia sẻ tri thức thực tiễn, còn cán bộ trẻ đóng góp cách tiếp cận mới và kỹ năng số.

Nhìn từ góc độ xây dựng văn hóa công vụ, đọc sách còn góp phần hình thành những phẩm chất rất quan trọng như tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, thái độ cầu thị, năng lực lắng nghe và khả năng đối thoại điều này góp phần gắn văn hóa đọc với văn hóa công vụ. Một đội ngũ thường xuyên đọc và học sẽ có xu hướng nhìn vấn đề toàn diện hơn; tôn trọng bằng chứng và dữ liệu hơn; tránh tư duy kinh nghiệm chủ nghĩa hoặc lối mòn; biết lắng nghe những quan điểm khác biệt; có khả năng giải thích, thuyết phục và phối hợp tốt hơn; chủ động hơn trong giải quyết công việc; nhận thức rõ hơn về trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, xây dựng văn hóa đọc cũng chính là góp phần xây dựng văn hóa làm việc có căn cứ, có đối thoại, có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm giải trình.

- Xin cảm ơn ông!

Theo TS. Hoàng Trường, muốn từ những trang sách hình thành một dòng chảy tri thức trong toàn ngành, cần bảo đảm một quy trình liên tục: đọc để hiểu, thảo luận để làm rõ, chia sẻ để lan tỏa và vận dụng để tạo ra kết quả. Khi đó, văn hóa đọc sẽ không đứng ngoài công việc, mà thấm vào chất lượng tham mưu, chất lượng thực thi nhiệm vụ và từng hành vi trong văn hóa công vụ. Đó cũng là cách biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh của ngành Công Thương: xây dựng những con người có tri thức, có bản lĩnh, có năng lực đổi mới và có tinh thần phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.