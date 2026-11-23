Múa rồng tại Ngày hội đánh cá dập sào trên sông Tích, xã Phúc Thọ năm 2026.

Ngày hội văn hóa sôi nổi ở các địa phương

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), những ngày qua, nhiều địa phương ngoại thành Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm di sản với hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

Không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng, các hoạt động còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Tại xã Ô Diên, chuỗi chương trình “Sắc màu di sản văn hóa” mang đến nhiều hoạt động đặc sắc, kết nối di sản với đời sống đương đại. Nổi bật là không gian trải nghiệm di sản “Con đường đạo học” tại đền Văn Hiến, thôn Hạ Mỗ. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi thờ Thái úy Tô Hiến Thành, đồng thời gắn với truyền thống hiếu học của vùng đất Hạ Mỗ.

Theo ông Nguyễn Thế Bách, Phó Trưởng ban Quản lý di tích thôn Hạ Mỗ, Trưởng đền Văn Hiến, hoạt động “Con đường đạo học” đã được địa phương duy trì, quy mô tổ chức ngày càng được mở rộng. Trong chương trình năm nay, các trường học trên địa bàn xã đưa học sinh về di tích tham gia nhiều hoạt động như thi ẩm thực, xin chữ, in chữ mộc bản, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của danh nhân Tô Hiến Thành. Nhờ cách tổ chức sinh động, gần gũi, di tích thường xuyên đón đông đảo người dân và học sinh đến tham quan, trải nghiệm.

Trải nghiệm di sản “Con đường đạo học” tại đền Văn Hiến, thôn Hạ Mỗ, xã Ô Diên.

Cùng với đó, liên hoan nghệ thuật và trình diễn áo dài truyền thống xã Ô Diên năm 2026 diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu. Các chương trình giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; đồng thời tôn vinh vẻ đẹp áo dài, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Tại xã Liên Minh, trong hai ngày 20 và 21-11, Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Không gian tổ chức tại đình làng Thọ Lão và sân thể thao thôn Tiến Bộ trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua các làn điệu dân ca, trò diễn dân gian và hoạt động trải nghiệm nghệ thuật.

Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 của xã Liên Minh với chủ đề “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”. Ảnh: LM

Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt, hoạt động ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ xã và màn trình diễn “Vũ điệu kết đoàn” với sự tham gia của 300 người. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí đoàn kết, gắn bó mà còn mở thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khuyến khích người dân cùng tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc quê hương.

Đặc biệt, các sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm nghề truyền thống được giới thiệu cùng những hoạt động biểu diễn hát quan họ dưới thuyền, giao lưu múa rối nước, trải nghiệm vẽ tranh Đông Hồ và tạo hình nghệ thuật từ nguyên liệu thiên nhiên. Qua đó, văn hóa không chỉ hiện diện trong các tiết mục biểu diễn mà còn gắn với lao động, sản xuất và đời sống thường ngày của người dân.

Tại xã Phúc Thọ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được tổ chức trong không khí phấn khởi. Đây là dịp để các khu dân cư nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời củng cố sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam tại xã Phúc Thọ.

Văn hóa tạo động lực phát triển quê hương

Nếu những hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo nên không khí sôi nổi ở các khu dân cư thì giá trị sâu xa hơn chính là khả năng kết nối cộng đồng, khơi dậy ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết, chuỗi chương trình “Sắc màu di sản văn hóa” góp phần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết nối di sản với đời sống đương đại, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua những hoạt động trải nghiệm tại đền Văn Hiến như xem phim tư liệu về danh nhân Tô Hiến Thành, xin chữ, dập mộc bản, làm diều, tìm hiểu lịch sử và thưởng thức ẩm thực địa phương, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động. Qua đó, tình yêu di sản và ý thức gìn giữ truyền thống được bồi đắp từ những trải nghiệm thực tế.

Ở xã Liên Minh, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh cho rằng, việc giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm nghề truyền thống trong không gian văn hóa có ý nghĩa thiết thực. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện về con người, nghề nghiệp, tập quán và bản sắc quê hương. Việc kết hợp trưng bày sản phẩm với các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật truyền thống giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm và hình ảnh địa phương.

Chèo tàu Tổng gối (xã Ô Diên) được quảng bá tại Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra ngày 21-11.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Phúc Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự đồng thuận và chung sức của người dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Địa phương khuyến khích nhân dân đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề truyền thống, làng nghề, thương mại, dịch vụ và sản phẩm OCOP; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa quê hương. Cùng với đó là xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi thôn, mỗi gia đình, mỗi người dân cụ thể hóa tinh thần đoàn kết bằng những việc làm thiết thực.

Trai làng trong ngày hội thi đánh cá dập sào trên sông Tích xã Phúc Thọ năm 2026.

Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi sâu sắc diện mạo nhiều vùng quê ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, sự phát triển không chỉ được đánh giá qua những tuyến đường, công trình hạ tầng hay các tiêu chí đạt chuẩn mà còn phải được đo bằng chất lượng đời sống tinh thần, sự gắn kết cộng đồng và khả năng gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Khi văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, mỗi người dân trở thành một chủ thể gìn giữ và phát huy bản sắc quê hương, sức mạnh cộng đồng sẽ được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Đó chính là sức mạnh mềm, là nền tảng để xây dựng những vùng quê ngoại thành Hà Nội không chỉ giàu đẹp về vật chất mà còn giàu bản sắc, nghĩa tình và bền vững về tinh thần.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.