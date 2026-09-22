Văn hóa - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển (Bài cuối)

Nếu ở hành trình gìn giữ, văn hóa cần được trao truyền để không bị đứt gãy, thì trong phát triển hôm nay, những giá trị ấy cần được đánh thức để tạo thêm sức sống cho cộng đồng. Bản sắc văn hóa không chỉ hiện diện trong những lễ hội, làn điệu dân ca, phong tục, tập quán hay nghề truyền thống, mà còn có thể trở thành nguồn lực để phát triển du lịch, tạo sinh kế, quảng bá hình ảnh địa phương và củng cố niềm tự hào của mỗi cộng đồng.

Từ di sản đến sản phẩm phát triển

Làm thế nào để văn hóa bước ra khỏi không gian bảo tồn mà vẫn giữ được căn cốt? Làm thế nào để quá trình khai thác các giá trị văn hóa không làm phai nhạt bản sắc, mà ngược lại tạo thêm động lực để cộng đồng chủ động gìn giữ, trao truyền? Đây là bài toán đặt ra khi văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ là tài sản tinh thần, mà còn là nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Thực tế cho thấy, khi văn hóa được đặt trong mối quan hệ hài hòa với cảnh quan, đời sống cộng đồng và nhu cầu trải nghiệm của du khách, những giá trị tưởng như quen thuộc trong đời sống hằng ngày có thể trở thành sức hút riêng của mỗi điểm đến. Điều đó đang được thể hiện rõ tại những không gian nơi cảnh quan thiên nhiên và văn hóa cộng đồng cùng tạo nên một hành trình trải nghiệm giàu bản sắc.

Một trong những điểm đến nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước tại Trùng Khánh là thác Bản Giốc, được mệnh danh là một trong những thác nước biên giới lớn và đẹp trên thế giới. Nhưng sức hấp dẫn của Bản Giốc không chỉ nằm ở vẻ đẹp của thiên nhiên. Phía sau dòng thác là cả một không gian văn hóa được hình thành, gìn giữ qua nhiều thế hệ bởi cộng đồng các dân tộc. Vì thế, hành trình đến Bản Giốc không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, du khách ngày càng muốn đi sâu hơn vào đời sống bản địa, tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm sinh hoạt và lắng nghe những câu chuyện về vùng đất được kể bằng chính ký ức của cộng đồng.

Sự kết nối giữa cảnh quan và văn hóa đã tạo nên chiều sâu cho điểm đến. Từ Bản Giốc, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá làng đá Khuổi Ky - ngôi làng hàng trăm năm tuổi của người Tày với những ngôi nhà sàn bằng đá độc đáo được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Những ngôi nhà đá không chỉ lưu giữ dấu ấn kiến trúc truyền thống, cùng với đời sống, phong tục, ẩm thực và nghề thủ công của người dân đã trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa. Ở Khuổi Ky, di sản không nằm yên trong những nếp nhà cổ mà hiện diện trong chính đời sống hôm nay. Du khách được nhìn thấy cách người dân sinh sống, tìm hiểu những giá trị văn hóa được trao truyền, thưởng thức món ăn địa phương và trò chuyện với người dân bản địa. Qua đó những giá trị văn hóa vốn gắn bó với cộng đồng từ bao đời trở thành một phần tự nhiên của sản phẩm du lịch để phục vụ du khách.

Anh Jack Thompson, du khách Australia chia sẻ: Tôi thực sự rất ấn tượng khi đến đây. Bản Giốc rất đẹp. Khi đến Khuổi Ky, được nhìn những ngôi nhà đá, tìm hiểu cách người dân sinh sống, thưởng thức món ăn địa phương và trò chuyện với bà con, tôi cảm nhận rõ hơn về văn hóa của vùng đất này. Những trải nghiệm như vậy khiến chuyến đi có nhiều ý nghĩa hơn một hành trình tham quan thông thường.

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa của người dân trong khu vực Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy.

Du lịch không chỉ là cảnh đẹp

Trong xu hướng du lịch hiện nay, du khách không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp mà ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm bản địa, muốn hiểu về con người, phong tục, ẩm thực và câu chuyện phía sau mỗi vùng đất. Với Cao Bằng, đây là lợi thế lớn khi mỗi địa phương đều sở hữu những sắc thái văn hóa riêng. Nếu được kết nối hài hòa với cảnh quan và đời sống cộng đồng, những giá trị vốn quen thuộc có thể trở thành trải nghiệm đặc sắc, tạo chiều sâu và sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Tuy nhiên, phát triển du lịch từ văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa mọi giá trị. Bảo tồn phải đi cùng khai thác, lợi ích du lịch cần gắn với lợi ích cộng đồng và những giá trị nguyên bản phải được tôn trọng. Một lễ hội, nghi lễ hay nghề truyền thống chỉ thực sự có sức sống khi tiếp tục hiện diện trong đời sống, được cộng đồng thực hành và trao truyền qua các thế hệ.

Cùng với trải nghiệm trực tiếp, công nghệ đang mở thêm không gian để di sản đến gần công chúng. Năm 2025, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thực hiện giai đoạn 1 số hóa gần 1.000 tài liệu địa chí, tài liệu lịch sử địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục di sản trong trường học, xây dựng các ấn phẩm, phim giới thiệu lễ hội, xuất bản sách về hát Then, đàn tính... Qua đó di sản có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Song, công nghệ chỉ là phương tiện; không một video hay kho dữ liệu số nào có thể thay thế sức sống của văn hóa trong cộng đồng.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Đức Hiền, phường Thục Phán cho rằng, đưa văn hóa địa phương đến với các vùng miền trong nước và quốc tế là xu hướng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. T hời gian qua, tỉnh chủ động thích ứng, từng bước lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và phát huy văn hóa trở thành nguồn lực phát triển. Tinh thần đó được Nghị quyết 80 nhấn mạnh với yêu cầu bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa trong thời kỳ mới.

Việc xây dựng sản phẩm văn hóa không phải tạo ra một thứ hoàn toàn mới, trước hết là nhận diện đúng những giá trị vốn có, làm cho chúng trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc. Khi người trẻ được sống cùng văn hóa qua tiếng nói, trang phục, món ăn, dân ca, lễ hội và những câu chuyện gia đình, họ sẽ trở thành những người tiếp nối tự nhiên. Đó cũng là cách để văn hóa không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục được thực hành, sáng tạo và trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Đồi cỏ Nà Mủng, xã Phan Thanh - nơi cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương.

Nguồn lực bắt đầu từ cộng đồng

Ở nhiều địa phương, văn hóa từng được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ bảo tồn. Nhưng hôm nay, cách tiếp cận ấy đang dần mở rộng: bảo tồn để phát triển, phát triển để tạo thêm động lực bảo tồn.

Xã Phan Thanh có 4 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao sinh sống, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp 17/17 xóm. Năm 2025, toàn xã có 1.181/1.322 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 89,3%; 14/17 xóm đạt “Thôn văn hóa”, chiếm 82,3%. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả của một phong trào. Quan trọng hơn, phía sau đó là sự tham gia của người dân trong việc giữ gìn nếp sống, phát huy bản sắc và xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở. Đó chính là nền tảng để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh. Bởi không có một chiến lược phát triển văn hóa nào có thể thành công nếu thiếu chủ thể văn hóa. Cộng đồng phải được đặt vào vị trí trung tâm; người dân phải là người gìn giữ, thực hành, sáng tạo và đồng thời được hưởng lợi từ những giá trị văn hóa của chính mình. Ở Phan Thanh, văn hóa được khai thác theo hướng giữ nguyên bản sắc, du khách trải nghiệm vẫn nhìn thấy những khung cảnh bình yên của đồi cỏ bao la bên những nếp nhà, là hình ảnh những cao niên trao truyền kinh ngiệm sống cho lớp trẻ... Khi đó, văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của quá trình phát triển.

Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Đinh Đức Anh cho rằng: Phát triển du lịch và phát huy các giá trị văn hóa địa phương phải lấy người dân làm trung tâm. Người dân không chỉ là người tham gia bảo tồn mà phải thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, từ việc gìn giữ bản sắc văn hóa, duy trì các phong tục, tập quán tốt đẹp đến tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch và hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của quê hương mình.

Từ bảo tồn đến phát huy, từ di sản đến sản phẩm, tỉnh ta đang đứng trước cơ hội biến những giá trị văn hóa đặc sắc thành nguồn lực cho phát triển. Điều đó đòi hỏi cách làm có chiều sâu, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác, giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng. Phát huy đúng giá trị, khai thác có trách nhiệm, để văn hóa vừa được gìn giữ, vừa tạo ra những giá trị mới - đó là hướng đi để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững và tự tin bước tới tương lai.

Bài 1: Giữ hồn văn hóa trong dòng chảy hiện đại