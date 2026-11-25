*Phát huy bản sắc dân tộc

Tại thôn Ngù Mái, xã Đà Bắc, các giá trị văn hóa của người Mường được giới thiệu đến du khách thông qua hoạt động lưu trú và trải nghiệm tại các cơ sở du lịch cộng đồng. Chị TuNa Chân, người làm du lịch homestay tại địa phương cho biết, cơ sở có trang bị đồng phục dành cho nhân viên nhưng chị vẫn chú trọng gìn giữ, giới thiệu trang phục truyền thống của người Mường. Du khách trong nước và quốc tế có thể mặc trang phục, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về nét văn hóa của cộng đồng địa phương.

Theo chị TuNa Chân, việc giới thiệu trang phục truyền thống giúp hoạt động trải nghiệm thêm phong phú, đồng thời tạo cơ hội để du khách hiểu hơn về đời sống, bản sắc của người Mường. Đây cũng là cách đưa những giá trị văn hóa hiện diện tự nhiên trong hoạt động đón tiếp, phục vụ khách du lịch.

Xã Đà Bắc có lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với lòng hồ Hòa Bình. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đón trên 24 nghìn lượt khách. Hệ thống cơ sở lưu trú từng bước được mở rộng, hiện có 2 khách sạn, 9 nhà nghỉ và 8 homestay. Cùng với phát triển dịch vụ, xã thành lập 5 câu lạc bộ nhằm duy trì, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong ngày xuân, hội cồng Mường là hội không thể thiếu. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc Nguyễn Văn Hùng cho hay: Địa phương đang rà soát tiềm năng, khuyến khích phát triển homestay, du lịch cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm văn hóa; đồng thời chú trọng quảng bá đặc sản địa phương. Việc bảo tồn trang phục, ẩm thực, dân ca và phong tục, tập quán được xác định là một nội dung quan trọng trong phát triển du lịch, qua đó phát huy vai trò của người dân, gắn khai thác du lịch với gìn giữ môi trường và bản sắc văn hóa.

Tại xã Tiền Phong, văn hóa bản địa cũng là một phần trong hoạt động phục vụ khách du lịch. Ở bản Đá Bia, du khách có thể trải nghiệm không gian nhà sàn của người Mường, thưởng thức các món ăn truyền thống, chèo thuyền kayak trên lòng hồ và tham quan các lồng nuôi cá. Những hoạt động này góp phần tạo nên sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan tự nhiên và đời sống của cư dân vùng hồ. Đến tháng 10/2026, xã Tiền Phong đón khoảng 150 nghìn lượt khách. Toàn xã có khoảng 60 ha diện tích nuôi trồng thủy sản với trên 1.130 lồng cá. Việc kết hợp lợi thế mặt nước, thủy sản với các hoạt động tham quan, trải nghiệm tạo thêm điều kiện để người dân phát triển dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Riêng tại bản Đá Bia, hiện có gần 10 khu nhà nghỉ cộng đồng (homestay), hàng chục hộ dân tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch như lưu trú, ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Điểm du lịch cộng đồng Đá Bia được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao (năm 2019 nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN). Những kết quả này cho thấy sự tham gia của cộng đồng và việc khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan đang góp phần tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Bà Bàn Kim Quy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, địa phương xác định đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn và hạ tầng chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch. Cùng với đó, xã chú trọng hỗ trợ trang thiết bị, tập huấn kỹ năng cho cán bộ cấp xã, cấp thôn và các tổ cộng đồng, giúp người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ số, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đi chơi ngày Tết, người ta mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Phụ nữ Mường mặc váy đen, áo trắng ngắn, cạp váy to dệt hoa văn trang nhã, đầu quấn khăn màu trắng, áo trắng phủ ra ngoài che một phần cạp váy, lấp ló chiếc yếm dệt hoa văn bên trong. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Không chỉ khai thác các giá trị văn hóa trong hoạt động đón khách, một số địa phương còn chú trọng khôi phục, truyền dạy nghề truyền thống. Tại thôn Thu Lu, xã Tân Pheo, nghề dệt thủ công của người Tày đang được quan tâm gìn giữ. Những tấm vải, sản phẩm dệt truyền thống không chỉ thể hiện sự khéo léo, thẩm mỹ của người phụ nữ mà còn lưu giữ hoa văn, kỹ thuật gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng. Chị Xa Thị Lòng, người dân thôn Thu Lu chia sẻ, chị đã học nghề dệt từ mẹ khi còn nhỏ. Với chị, dệt vải không đơn thuần là một công việc mà còn là cách gìn giữ những giá trị được truyền lại qua nhiều thế hệ. Vì vậy, chị mong muốn tiếp tục truyền dạy nghề cho con cháu và phụ nữ trong thôn để nghề truyền thống không bị mai một.

Tại Tân Pheo, việc bảo tồn nghề dệt được đặt trong tổng thể các hoạt động gìn giữ văn hóa người Tày, từ trang phục, tiếng nói, nghệ thuật trình diễn đến ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng. Việc duy trì, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn tạo thêm chất liệu để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.

*Nâng tầm điểm đến

Phú Thọ là tỉnh có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, với nhiều di tích lịch sử, lễ hội, phong tục, tập quán và loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Đây là nền tảng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, nhất là tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ước đón 14,25 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,62% so với cùng kỳ; trong đó khách lưu trú đạt khoảng 4,46 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, tăng 11% và bằng khoảng 90% kế hoạch năm. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ phấn đấu mục tiêu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 26,5 nghìn tỷ đồng.

Các nghệ nhân trong trang phục dân tộc trình diễn chiêng Mường tại lễ hội Khai hạ . Ảnh:Trọng Đạt-TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương nhấn mạnh: Tỉnh chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, di sản và tài nguyên thiên nhiên để phát triển sản phẩm du lịch; quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, gắn hoạt động du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của người dân. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống từng bước được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ, cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Ông Dương Hoàng Hương cho biết thêm, thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục gắn bảo tồn di sản văn hóa với khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, từng bước chuyển từ hoạt động tham quan đơn thuần sang các sản phẩm trải nghiệm, nghỉ dưỡng đa dạng. Trong đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt và người dân là chủ thể trong phát triển du lịch cộng đồng.

Thực tế tại Đà Bắc, Tiền Phong và Tân Pheo cho thấy, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch không chỉ góp phần gìn giữ, quảng bá bản sắc dân tộc mà còn tạo thêm sinh kế cho người dân. Những giá trị văn hóa truyền thống đang trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần tạo nên nét đặc trưng và nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch vùng Đất Tổ.