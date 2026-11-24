Định hình một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sáng 24/11, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú nêu rõ, 80 năm trước, ngày 24/11/1946, giữa lúc đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chỉ riêng quyết định này đã nói lên sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta, của Bác Hồ về tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa đối với đại nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Dấu ấn sâu đậm nhất, giá trị trường tồn của Hội nghị là những lời chỉ dạy sâu sắc ở tầm cương lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của văn hóa trong việc khơi dậy, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc, những phẩm chất cao quý của con người Việt Nam; về vai trò gắn kết và dẫn dắt của văn hóa đối với công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Lời đúc kết của Người: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” chính là tuyên ngôn bất hủ, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, mãi là ánh sáng soi rọi con đường xây dựng, phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương vui mừng nhận thấy, trong gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự sáng tạo phi thường của quân và dân ta, tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cùng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh đã hóa thân vào đời sống, là nền tảng, là sức mạnh tạo nên những kỳ tích Việt Nam.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chính văn hóa là sức mạnh thần kỳ của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đưa đến những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước; chính văn hóa là động lực, là nguồn cảm hứng và là sức mạnh đổi mới, tạo nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo trở thành một quốc gia đang phát triển, có tiềm lực, vị thế ngày càng lớn mạnh, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đó cũng là quá trình định hình một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện; là quá trình phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa yêu nước, gắn bó với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, nhiều người đã trở thành anh hùng, liệt sĩ mà tên tuổi và sự cống hiến, gương sáng còn sống mãi.

80 năm qua, trên nền tảng tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên lý mác-xít về văn hóa, đặc biệt là tư tưởng văn hóa thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thiện đường lối phát triển văn hóa Việt Nam, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta và xu thế của thời đại.

Mới đây, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ban hành và đang lãnh đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tiếp nối nguồn mạch, tinh thần và tư tưởng được khai sáng từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Nghị quyết nâng văn hóa lên một vị thế và tầm cao, xem văn hóa là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; gắn kết, thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ, tri ân các thế hệ các nhà văn hóa tiền bối, các nhà văn hóa tiền bối.

Đồng thời, là dịp để chúng ta, trước hết là những người làm công tác văn hóa, tự nhắc mình về trách nhiệm phải làm. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắn nhủ: trên mỗi cương vị, cần phải mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi để mỗi tác phẩm, mỗi việc làm là một “đại sứ” của giá trị, cốt cách Việt Nam.

Thế hệ trẻ nguyện tiếp nối bằng trách nhiệm và hành động

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, thế hệ trẻ có thêm nhiều điều kiện để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp sức gìn giữ, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc.

Từ bảo tồn, số hóa di sản đến sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, nội dung số mang bản sắc Việt; từ khôi phục nghề truyền thống đến khởi nghiệp với du lịch cộng đồng, nhiều bạn trẻ đang đưa văn hóa vào đời sống bằng những cách làm mới, gắn bảo tồn với phát triển, lan tỏa giá trị tinh thần đồng thời tạo ra giá trị kinh tế. Những sản phẩm, mô hình ấy góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh nội sinh của đất nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Bày tỏ tự hào được góp sức vào hành trình ấy, ca sĩ Phương Mỹ Chi nhận thấy, mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, luôn ý thức rằng, những việc mình làm được còn rất nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Để đất nước vươn lên hùng cường, không chỉ vững mạnh về kinh tế mà còn có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thế hệ trẻ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế”.

Thế hệ trẻ nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu sắc hơn lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa cha ông đã trao truyền; sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm, nêu cao khát vọng cống hiến. Từ những việc làm hằng ngày, sẽ góp sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa điều tốt đẹp, sẻ chia với cộng đồng và chăm lo cho thế hệ măng non.

Cùng với đó, phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, làm chủ kỹ năng số để gìn giữ di sản và sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những thông tin tích cực và câu chuyện đẹp. Cùng nhau đóng góp ý tưởng, sáng kiến, quảng bá những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

“80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa. Hôm nay, thế hệ trẻ nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối; để dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai. Bởi, còn văn hoá trong tim là dân tộc còn, còn văn hoá muôn đời Việt Nam sắt son”, ca sĩ Phương Mỹ Chi nhấn mạnh.