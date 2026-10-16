Ban tổ chức thông tin về Chương trình kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” và Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với doanh nghiệp” ngày 8/11. (Ảnh: Thu Anh)

Thông tin vừa được Ban tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 15/10 tại Hưng Yên, đồng thời công bố định hướng phát triển văn hóa kinh doanh giai đoạn mới.

Với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, chương trình đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Thành quả 10 năm xây dựng nền tảng

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” cho biết, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc này khẳng định vai trò của văn hoá trong phát triển doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và đất nước.

“Qua 10 năm, BTC 248 và VNABC cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực thực hành, cộng đồng doanh nghiệp và không gian đối thoại. Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam được ban hành năm 2021, tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu cần cải thiện trong thực hành văn hoá.

Đến nay, cộng đồng 116 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam là một nền tảng quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, lan toả chuẩn mực tốt và tham gia triển khai chặng đường tiếp theo. Diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và báo chí, kết nối định hướng chính sách với những vấn đề của thực tiễn kinh doanh”, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Kế thừa nền tảng đó, ngày 21/3/2026, Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam được công bố với 12 giá trị: Yêu nước – Tín nghĩa – Phụng sự – Bản sắc; Liêm chính – Tự chủ – Trí tuệ – Sáng tạo; Khát vọng – Hội nhập – Hợp tác – Bền vững. Bộ giá trị bổ sung định hướng để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển năng lực, giữ gìn bản sắc và nâng cao trách nhiệm trong hội nhập.

Ông Hồ Anh Tuấn khẳng định, cộng đồng 116 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam là một nền tảng quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, lan toả chuẩn mực tốt và tham gia triển khai chặng đường tiếp theo. (Ảnh: Thu Anh)

Theo ông Hồ Anh Tuấn, chương trình hướng tới thiết thực triển khai các Nghị quyết 68-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW và 23-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hoá và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Từ góc độ văn hoá kinh doanh, trọng tâm là thúc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy văn hoá như nguồn lực phát triển; kết nối nguồn lực doanh nhân Việt Nam toàn cầu.

“Các định hướng phát triển mới đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đổi mới, hợp tác và hội nhập của doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu đó, giá trị văn hoá cần được cụ thể hoá bằng chuẩn mực, công cụ hỗ trợ và cơ chế phối hợp, gắn với nhiệm vụ, chủ thể thực hiện và kết quả có thể kiểm chứng.

Yêu cầu đặt ra là đưa văn hoá vào quyết định quản trị và hoạt động kinh doanh: Chữ tín thể hiện qua chất lượng sản phẩm và thực hiện cam kết; liêm chính đi vào cơ chế quản trị; sáng tạo tạo ra giá trị mới; trách nhiệm được chứng minh bằng hành động. Những thực hành ấy góp phần củng cố niềm tin, nâng cao năng lực cạnh tranh và bồi đắp uy tín Việt Nam”, ông Hồ Anh Tuấn cho hay.

Khung chiến lược 9–4–2 cho giai đoạn 2026–2035

Theo Ban tổ chức chương trình, Khung chương trình hành động phát triển Văn hoá kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026–2035 được xây dựng với mệnh đề xuyên suốt: “Văn hoá kinh doanh Việt Nam chuyển giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”. Cấu trúc 9–4–2 gồm 9 cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, bốn chương trình tổ chức hành động, hai đề án định hướng phát triển.

Chín cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: (1) Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam; (2) Bộ đo Văn hoá kinh doanh doanh nghiệp; (3) VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hoá kinh doanh địa phương; (4) Trust Index – Chỉ số niềm tin; (5) Hộ chiếu Văn hoá kinh doanh; (6) Đại sứ Văn hoá kinh doanh; (7) Sách trắng Văn hoá kinh doanh; (8) VBN GLOBAL – Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; (9) Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026–2035.

Bốn chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể.

Hai đề án định hướng phát triển gồm: “Xây dựng Văn hoá kinh doanh Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng chuyển hoá giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia” và “Xây dựng Văn hoá kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam”.

Đối với doanh nghiệp, Khung hướng tới hỗ trợ nhận diện mức độ trưởng thành văn hoá và việc cần cải thiện; đưa giá trị vào quản trị để củng cố niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh; kết nối tri thức, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác. Các công cụ, chương trình và đề án được hoàn thiện, triển khai theo lộ trình, kế thừa nền tảng đã có và từng bước đánh giá hiệu quả, với phương châm “Nói 1 – làm 10 – đo được – tạo giá trị thật”.

Đối thoại chính sách, thúc đẩy giá trị văn hóa tạo ra giá trị kinh tế

Chương trình ngày 8/11 sẽ bao gồm Lễ kỷ niệm và tri ân chặng đường 10 năm; đối thoại chính sách; giới thiệu Khung hành động 2026–2035 và định hướng hợp tác; tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Bám sát chủ đề Diễn đàn, phiên đối thoại làm rõ cách văn hoá kinh doanh tạo niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, qua đó góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia; đồng thời trao đổi về cơ chế chuyển hoá giá trị, phương thức phối hợp và đánh giá kết quả.

Ông Hồ Anh Tuấn thông tin, phiên đối thoại chính sách sẽ tập trung phân tích những thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và cơ chế phối hợp, nhằm bảo đảm các giá trị văn hóa được thực hành nhất quán, tạo ra giá trị kinh tế có thể nhận diện và đo lường.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Việt Nam đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa để chuyển hóa văn hóa thành giá trị kinh tế.

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Thu Anh)

“Về mặt thể chế, chúng ta có các Nghị quyết 68-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW và 23-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hoá và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng thúc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm trong doanh nghiệp, phát huy văn hoá như nguồn lực phát triển; kết nối nguồn lực doanh nhân Việt Nam toàn cầu.

Ngoài các tiêu chí bắt buộc, thì nhiều doanh nghiệp theo đuổi những tôn chỉ, mục đích văn hóa kinh doanh riêng, chẳng hạn như bảo vệ môi trường. Việc chuyển hóa văn hóa thành giá trị kinh tế không phải ngày một ngày hai mà diễn ra như ‘mưa dầm thấm lâu.’ Về phía cơ quan quản lý Nhà nước sẽ lắng nghe các vấn đề từ doanh nghiệp, từ Hiệp hội để tham mưu cho lãnh đạo có hướng dẫn, chỉ đạo”, bà Vi Thanh Hoài cho hay.