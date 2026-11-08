Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế

Toàn cảnh Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Chương trình do Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) - với cơ quan thường trực là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng lẵng hoa chúc mừng.

Với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, chương trình đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết: Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc này khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và đất nước.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

“Từ định hướng ấy, chúng ta từng bước xây dựng Bộ tiêu chí, công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam, hình thành cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn và duy trì Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp”. Những nền tảng ấy giúp doanh nghiệp có thêm chuẩn mực để thực hành, có nơi đối thoại và có cộng đồng để cùng tiến bước”, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, các Nghị quyết 68-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW và 23-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra thời cơ quan trọng để kết nối các lực lượng doanh nghiệp, nguồn lực văn hóa và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ban tổ chức, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp xác định trách nhiệm cần đóng góp vào việc thực hiện những định hướng ấy bằng công việc cụ thể.

Đó là lý do tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 theo cấu trúc 9-4-2.

Khung hành động hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện mức độ trưởng thành văn hóa và những nội dung cần cải thiện; đưa giá trị vào quản trị để củng cố niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh; kết nối tri thức, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác như một định hướng hành động cho chặng đường phát triển tiếp theo. Trong đó, 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: (1) Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; (2) Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; (3) VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương; (4) Trust Index - Chỉ số niềm tin; (5) Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; (6) Đại sứ Văn hóa kinh doanh; (7) Sách trắng Văn hóa kinh doanh; (8) VBN GLOBAL -Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; (9) Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035. 4 chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể. 2 đề án định hướng phát triển gồm: “Phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”; “Xây dựng văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Các cấu phần, chương trình và đề án sẽ được triển khai theo lộ trình, kế thừa nền tảng đã có và từng bước đánh giá hiệu quả, với phương châm “Nói một-làm mười-đo được-tạo giá trị thật”.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là sự nhìn lại quá khứ mà chính là chiếc la bàn định hướng cho việc kiến tạo tương lai. Đổi mới sáng tạo phải luôn dựa trên nền tảng đạo đức, và tăng trưởng kinh tế phải song hành cùng sự tiến bộ của con người. Thông qua việc nâng tầm văn hóa doanh nghiệp, Việt Nam đang tích cực biến đạo đức kinh doanh thành một trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Trong kỷ nguyên số, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp cần được mở rộng để bao hàm cả văn hóa đạo đức công nghệ; đồng thời đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển bền vững. Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cam kết luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ tri thức và kết nối nguồn lực toàn cầu cùng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, nhấn mạnh: Văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử, mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ, mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, có khát vọng lớn vươn tầm thế giới, cùng hội tụ trong một hệ giá trị vững chắc, tạo ra sức ảnh hưởng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao tinh thần yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Đồng thời, cần tập trung chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực, động lực phát triển, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn văn hóa kinh doanh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trở thành sản phẩm, thương hiệu có giá trị, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, cần đưa văn hóa kinh doanh đi vào thực chất, trở thành năng lực quản trị và động lực phát triển của doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang thực hành, từ xây dựng chuẩn mực, tôn vinh sang đo lường hiệu quả và nhân rộng những mô hình tốt. Văn hóa phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, mức hưởng thụ và sự phát triển của người lao động, những đóng góp cụ thể cho xã hội.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Ngoài ra, cần tăng cường tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh. Hiệp hội cần tiếp tục tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn; đồng hành tháo gỡ khó khăn và coi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Tại chương trình, đã diễn ra Tọa đàm “Đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động” với sự tham gia của các diễn giả là nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

Tọa đàm tập trung giải quyết bài toán đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn; làm rõ vai trò và giải pháp của các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và các lực lượng đồng hành trong việc chuyển hóa giá trị văn hóa thành chất lượng quản trị, niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia; đồng thời trao đổi về cơ chế chuyển hóa giá trị, phương thức phối hợp và đánh giá kết quả.

Tọa đàm “Đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động”. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 đã chính thức ra mắt. Liên minh bao gồm 28 tập đoàn, tổng công ty, các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp lớn, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước.

Liên minh là cơ chế phối hợp tự nguyện giữa các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và các lực lượng đồng thuận với Khung hành động, nhằm huy động sáng kiến, tri thức và nguồn lực, thúc đẩy triển khai các mục tiêu vào thực tiễn.

Thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Tại chương trình, Ban tổ chức còn tôn vinh các Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026. Cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn được kỳ vọng giữ vai trò tiên phong trong triển khai Khung hành động, cùng đóng góp sáng kiến, lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, nâng cao chất lượng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.

Tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026, mức độ dẫn dắt. (Ảnh: TRANG ANH)