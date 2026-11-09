Văn hóa kinh doanh: Từ giá trị cam kết đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Sau 10 năm xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực, văn hóa kinh doanh Việt Nam bước vào giai đoạn mới với trọng tâm là hành động thực chất, đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Diễn đàn quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2026 và Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Điểm nhấn của diễn đàn là công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 theo cấu trúc 9-4-2, đồng thời ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động với 28 thành viên, gồm 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước.

Đưa văn hóa từ cam kết vào thực tiễn quản trị

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, năng lực cạnh tranh không chỉ được quyết định bởi vốn và công nghệ mà còn phụ thuộc vào chất lượng quản trị, sức sáng tạo, uy tín và bản sắc doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, văn hóa kinh doanh phải thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, được thể hiện bằng chữ tín, sự liêm chính và tinh thần phụng sự trong từng hoạt động. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu, năng lực tự chủ và vị thế của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khoảng cách giữa các giá trị cam kết và hiệu quả quản trị tại một số doanh nghiệp vẫn còn lớn. Tình trạng gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người lao động, vi phạm quy định bảo vệ môi trường vẫn tồn tại.

“Yêu cầu đặt ra là phải đưa các giá trị văn hóa vào các hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh một cách thực chất hơn, trở thành nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, Bộ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chú trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển và năng lực cạnh tranh; gắn văn hóa kinh doanh với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số; đồng thời đề cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài sản trí tuệ và phát huy bản sắc Việt Nam trong sản phẩm, dịch vụ.

Đặc biệt, văn hóa kinh doanh cần được cụ thể hóa bằng những tiêu chuẩn có thể đo lường, từ chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu đến mức thụ hưởng của người lao động và đóng góp cho cộng đồng.

Khung hành động 9-4-2 hướng tới giá trị thực chất

Cụ thể hóa định hướng này, bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dale Carnegie Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết, Khung hành động giai đoạn 2026-2035 được xây dựng với 9 cấu phần, 4 chương trình ưu tiên và 2 đề án trọng điểm.

Trong đó, bốn chương trình ưu tiên tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thực hành văn hóa và tạo ra giá trị thực chất; phát triển hệ sinh thái văn hóa kinh doanh tại địa phương; kết nối doanh nhân Việt Nam toàn cầu để lan tỏa bản sắc văn hóa kinh doanh Việt Nam; phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp tiên phong.

Công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Hai đề án trọng điểm hướng tới chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế và xây dựng văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Mục tiêu của Khung hành động không đơn thuần là xây dựng thêm các bộ tiêu chí hay công cụ, mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp trưởng thành, nâng cao năng lực tự chủ và phát triển bền vững.

“Doanh nhân chân chính là phải yêu nước, phải biết phụng sự cho đất nước. Nhưng để phụng sự cho đất nước thì doanh nghiệp bắt buộc phải tự nuôi được bản thân mình, phải tự tồn tại thì mới có khả năng đóng góp cho đất nước”, bà Linh chia sẻ.

Bà cũng cho rằng, văn hóa giúp doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, nhưng chính doanh nghiệp lại là lực lượng lan tỏa các giá trị văn hóa. Vì vậy, việc triển khai Khung hành động cần có sự tham gia của nhiều chủ thể, thay vì để doanh nghiệp tự thực hiện đơn lẻ.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá khu vực tư nhân Việt Nam có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng gắn với đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Ông dẫn ví dụ về hợp tác giữa UNESCO với các doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất xanh, phát triển cộng đồng và du lịch di sản bền vững. Đồng thời, ông lưu ý trong kỷ nguyên số, văn hóa doanh nghiệp cần mở rộng sang văn hóa đạo đức công nghệ, đặc biệt trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Jonathan Baker, doanh nghiệp cần chú trọng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, bảo vệ quyền con người và phòng ngừa định kiến thuật toán khi ứng dụng AI. Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn góp phần xây dựng niềm tin đối với công nghệ và thương hiệu doanh nghiệp.

Sau 10 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, việc công bố Khung hành động giai đoạn 2026 - 2035 được kỳ vọng tạo bước chuyển từ xác lập giá trị, chuẩn mực sang tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả. Qua đó, văn hóa không chỉ là cam kết của doanh nghiệp mà cần hiện diện trong từng quyết định quản trị, sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm với cộng đồng.