Để có chỗ đứng trên thị trường, doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm chất lượng, giá thành cạnh tranh mà còn phải tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác. Điều đó thể hiện qua việc tuân thủ cam kết, bảo đảm chất lượng sản phẩm, minh bạch trong hoạt động, có trách nhiệm với môi trường. Đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống, văn hóa còn là yếu tố tạo nên bản sắc riêng, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam.

Tại Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước và cộng đồng. Đặc biệt, cần chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực, động lực phát triển, đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trở thành những sản phẩm, thương hiệu có giá trị.

Đa dạng các sản phẩm gốm Bát Tràng đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

Từ thực tế sản xuất, kinh doanh gốm sứ, ông Vũ Đình Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Không gian gốm Bát Tràng cho biết, khách hàng nước ngoài không chỉ yêu cầu cao về chất lượng, tính thẩm mỹ, giá thành mà còn đặt ra các tiêu chuẩn về nhà xưởng, quy trình vận hành và vệ sinh môi trường. Để đáp ứng yêu cầu đó, doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ giao hàng, đồng thời linh hoạt về kiểu dáng, màu men và họa tiết trang trí. Theo ông, bên cạnh phát huy nét đặc trưng của gốm Bát Tràng, doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản trị. Đặc biệt, việc giữ chữ tín, xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng là yếu tố quan trọng để duy trì và mở rộng thị trường.

Thực tế từ các doanh nghiệp làng nghề cho thấy, giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần tạo nên bản sắc sản phẩm mà còn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Khi được kết hợp với thiết kế hiện đại, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và các tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm thủ công Việt Nam có thêm cơ hội nâng cao giá trị, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để giữ được chỗ đứng lâu dài, doanh nghiệp còn phải chú trọng chữ tín, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng cam kết với đối tác.

Để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc Việt Nam. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng trong xúc tiến thương mại, bảo hộ thương hiệu và kết nối thị trường sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt. Khi các giá trị văn hóa được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm và uy tín trong kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.