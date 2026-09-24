Văn hóa kinh doanh: Nâng tầm thương hiệu, uy tín doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, hoạt động kinh doanh ngày càng dịch chuyển mạnh lên môi trường số và người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn, đánh giá sản phẩm dựa trên chất lượng, độ an toàn và mức độ uy tín, việc xây dựng văn hóa kinh doanh càng trở nên quan trọng. Vì thế, thực hiện tốt các quy tắc đạo đức, nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp mà còn lan tỏa giá trị của sản phẩm, thương hiệu, đất nước và con người Việt Nam.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa tiêu dùng đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI.

Nâng tầm vóc doanh nghiệp trên thị trường

- Ở góc độ cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông chia sẻ như thế nào về việc xây dựng văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp hiện nay?

Ông Hoàng Quang Phòng: Với tư cách là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, người sử dụng lao động và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, thời gian qua, VCCI đã ban hành các quy tắc đạo đức, văn hóa kinh doanh.

Như chúng ta thấy, tiêu chí văn hóa kinh doanh là hình thức đánh giá năng lực và quy tắc ứng xử của mỗi doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng xã hội. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nâng cao uy tín, thương hiệu, tầm vóc doanh nhân Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, việc xây dựng, tạo dựng văn hóa kinh doanh, tiêu dùng văn minh chính là sứ mệnh của mỗi doanh nghiệp. Bởi, việc ứng xử tốt, trách nhiệm và thể hiện rõ bản sắc văn hóa kinh doanh chính là điểm cộng lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh, mức độ hòa nhập và sự lan tỏa về tầm vóc, sản phẩm, đất nước, con người Việt Nam.

- Với ý nghĩa đó, ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện trách nhiệm trong văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua?

Ông Hoàng Quang Phòng: Trước hết là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách, nghĩa vụ thuế và các nhiệm vụ khác, đặc biệt là trách nhiệm đối với người lao động. Đó là đảm bảo cuộc sống, đời sống văn hóa, tinh thần, năng lực sáng tạo và sự cống hiến; tạo nguồn cảm hứng để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, gắn bó với phần việc mà họ đảm nhiệm.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, phải có chế độ đãi ngộ phù hợp và xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực, giúp người lao động tự đảm nhận công việc trong chuỗi vận hành.

Đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đa ngành, đa nghề, cần đổi mới rốt ráo, đảm bảo công tác quản trị; nâng cao năng lực quản lý, phân công công việc, năng lực giữ chân nhân tài, năng lực tạo điều kiện cho người lao động nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mang bản sắc riêng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, trách nhiệm đối với người tiêu dùng là trách nhiệm tối cao, bởi mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải đảm bảo mức độ an toàn tuyệt đối trên mọi khía cạnh và mang lại sự hứng thú khi sử dụng sản phẩm.

Không chỉ vậy, người tiêu dùng là người “chấm điểm” đối với sản phẩm, dịch vụ. Do vậy, sự yêu mến của người tiêu dùng là điểm cộng rất lớn và là nguồn động lực để doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu hơn nữa về chất lượng, cũng như tạo dựng uy tín sản phẩm, bản sắc và văn hóa doanh nghiệp.

Tạo dựng uy tín, thương hiệu cho sản phẩm

- Trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các quy định siết chặt về trách nhiệm của doanh nghiệp tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số, theo ông có ý nghĩa như thế nào?

Ông Hoàng Quang Phòng: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sản xuất. Việc người tiêu dùng, bao gồm cả trong nước và quốc tế, đánh giá, chấm điểm, bình chọn, tin tưởng chính là thước đo và chứng chỉ rất quan trọng đối với sản phẩm, dịch vụ. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm xã hội, tạo sự gắn kết tương hỗ chặt chẽ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị, người dân.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sản phẩm xuất khẩu ra quốc tế nếu gặp sự cố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu Việt và hình ảnh quốc gia. Do đó, việc nâng cao văn hóa kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với người tiêu dùng sẽ giúp mỗi sản phẩm “Made in Vietnam”, “Make by Vietnam” nâng tầm thương hiệu và vị thế quốc gia.

- Trong thời gian tới, VCCI sẽ phát huy vai trò như thế nào để đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh, thưa ông?

Ông Hoàng Quang Phòng: VCCI sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, các hiệp hội chuyên ngành và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các chương trình đào tạo, phổ biến về quy tắc ứng xử trong kinh doanh cho doanh nghiệp và người lao động; tập trung nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng với những yêu cầu mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức các chương trình khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, mỗi doanh nhân, người lao động cần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngừng tự nâng cao năng lực, trình độ quản lý, bản sắc văn hóa và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Theo đó, khi mỗi cá nhân chủ động hoàn thiện năng lực, phát huy tốt vai trò của mình và cùng doanh nghiệp xây dựng bản sắc văn hóa, đó sẽ là những đóng góp thiết thực, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển và góp phần vào tiến trình phát triển chung của đất nước.

- Xin cảm ơn ông!