Văn hóa kinh doanh – Động lực chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh kinh tế

Các đại biểu dự Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc này khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và đất nước.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Qua 10 năm, BTC 248 và VNABC cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực thực hành, cộng đồng doanh nghiệp và không gian đối thoại. Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành năm 2021, tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu cần cải thiện trong thực hành văn hóa.

Đến nay, các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam là một cộng đồng quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa chuẩn mực tốt và tham gia triển khai chặng đường tiếp theo. Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và báo chí, kết nối định hướng chính sách với những vấn đề của thực tiễn kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua. Sau 40 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã trưởng thành mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại diễn đàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, chỉ ra những khoảng cách giữa các giá trị cam kết và hiệu quả quản trị của doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng gian lận thương mại, thiếu minh bạch, vi phạm quyền lợi của người lao động, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Yêu cầu đặt ra là phải đưa các giá trị văn hóa vào hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh một cách thực chất hơn, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

“Văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử mà còn là nền tảng tạo được niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp kiên cường về kinh tế mà còn cần những doanh nghiệp mang đậm văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng và khát vọng lớn vươn tầm thế giới, cùng hội tụ trong một hệ giá trị vững chắc, tạo ra sức ảnh hưởng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Phát biểu chúc mừng tại diễn đàn, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết: đối với UNESCO, khu vực tư nhân không còn được nhìn nhận đơn thuần là một nhà tài trợ tài chính hay một đối tác truyền thống, mà những người đồng kiến tạo và là nguồn cung cấp chuyên môn thực tiễn thiết yếu, mang đến năng lực vận hành, những đổi mới sáng tạo tiên tiến và tri thức chuyên ngành mà hệ thống Liên Hợp Quốc và UNESCO không thể tự mình đáp ứng một cách đầy đủ.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu.

“UNESCO đến với diễn đàn này với một niềm tin, các khuôn khổ chuẩn mực toàn cầu và tầm nhìn chiến lược của chúng tôi sẽ tìm thấy sự tương đồng tự nhiên và mạnh mẽ với các mục tiêu phát triển bền vững của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang có mặt tại diễn đàn hôm nay. Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là sự nhìn lại quá khứ, đó là chiếc la bàn định hướng cách chúng ta kiến tạo tương lai. Hãy cùng bảo đảm rằng đổi mới sáng tạo luôn được dẫn dắt bởi đạo đức, và tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng sự tiến bộ của con người”, ông Jonathan Wallace Baker nói.

Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tặng hoa chúc mừng Diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

BTC công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Tại diễn đàn, tọa đàm “Đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động”, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, đã tập trung vào bài toán đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn. Qua đó góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia. Đồng thời, Tọa đàm trao đổi về cơ chế chuyển hóa giá trị, phương thức phối hợp và đánh giá kết quả.

Trong giai đoạn tới, Ban Tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát huy vai trò đề xuất định hướng, phát triển chuẩn mực và công cụ, kết nối lực lượng, thúc đẩy thực thi và theo dõi kết quả. Doanh nghiệp cùng kiến tạo, dẫn dắt và tạo giá trị; các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và đối tác đóng góp về thể chế, tri thức, nguồn lực và phương pháp đánh giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động 9-4-2 cho giai đoạn 2026-2035.

Cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn được kỳ vọng giữ vai trò tiên phong trong triển khai Khung hành động: cùng đóng góp sáng kiến, lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, nâng cao chất lượng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm có thể áp dụng rộng hơn. Danh hiệu cần tiếp tục được bồi đắp bằng kết quả thực hành và những đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam.