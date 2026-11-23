Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Dấu mốc này không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà còn đặt ra yêu cầu phát huy văn hóa như nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” - tư tưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất - khẳng định văn hóa không chỉ bồi đắp đời sống tinh thần mà còn có vai trò định hướng sự phát triển của xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần ấy tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc Việt Nam.

Cùng với định hướng đó, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội tạo thêm cơ sở pháp lý và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Nghị quyết quy định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, đồng thời xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Những chính sách này đặt ra yêu cầu đưa văn hóa từ chủ trương thành hành động cụ thể, gắn với đời sống và sự phát triển của đất nước.

Đưa giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống

Văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi hiện diện trong đời sống thường ngày, được người dân tiếp cận, thụ hưởng và chủ động gìn giữ. Trong quá trình đó, nghệ thuật biểu diễn là một trong những lĩnh vực trực tiếp đưa các giá trị văn hóa đến với công chúng, đồng thời góp phần định hình nhận thức và tình cảm xã hội.

Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 không nên chỉ dừng ở các hoạt động kỷ niệm hay việc người lao động được nghỉ. Đây là dịp để mỗi người nhận thức, cảm nhận, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc và vận dụng những giá trị ấy trong xây dựng đất nước, hoàn thiện bản thân, đóng góp cho cộng đồng.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) cho rằng ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không nên chỉ dừng ở các hoạt động kỷ niệm hay việc người lao động được nghỉ. Quan trọng hơn, đây là dịp để mỗi người nhận thức, cảm nhận, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc và vận dụng những giá trị ấy trong xây dựng đất nước, hoàn thiện bản thân, đóng góp cho cộng đồng.

Theo NSND Xuân Bắc, nghệ thuật biểu diễn là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của công nghiệp văn hóa, có khả năng tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và nhận thức của khán giả. “Một buổi biểu diễn nghệ thuật có thể tạo tiếng vang, gây ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến xã hội”, ông nói.

Tác động ấy không chỉ đến từ nội dung tác phẩm mà còn từ những giá trị văn hóa được truyền tải qua từng loại hình nghệ thuật. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống là bộ phận quan trọng cấu thành bản sắc dân tộc. Ở nhiều vùng, miền, các loại hình nghệ thuật này còn lưu giữ dấu ấn lịch sử, khát vọng và những phẩm chất riêng của cộng đồng địa phương.

Vì vậy, bảo tồn nghệ thuật truyền thống không có nghĩa là giữ nguyên mọi hình thức biểu đạt, mà cần tạo điều kiện để những giá trị cốt lõi tiếp tục được nuôi dưỡng và sáng tạo trong đời sống hôm nay. NSND Xuân Bắc cho biết, nhiều nghệ sĩ trẻ và đơn vị nghệ thuật đã khai thác chất liệu truyền thống như nguồn cảm hứng, chất liệu sáng tác. Những yếu tố văn hóa được tiếp nhận, làm mới bằng tư duy sáng tạo và cách thể hiện phù hợp với công chúng hiện đại.

Theo ông, một số chương trình nghệ thuật có sử dụng chất liệu truyền thống đã nhận được sự ủng hộ, đặc biệt từ khán giả trẻ. Nhiều bạn trẻ cũng tham gia các câu lạc bộ, chương trình tại nhà hát và đơn vị nghệ thuật truyền thống để tìm hiểu, lan tỏa những giá trị này. Sự kết hợp giữa hiểu biết văn hóa, tinh thần sáng tạo và công nghệ mở thêm cách tiếp cận, giúp nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ mới.

Cùng với việc khuyến khích sáng tạo, bảo đảm điều kiện hoạt động cho người làm nghệ thuật cũng là yêu cầu quan trọng. Nghị định số 261/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn và đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang. Đây là một trong những chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ đội ngũ trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ thuật truyền thống vừa lưu giữ dấu ấn lịch sử, bản sắc của cộng đồng, vừa trở thành nguồn chất liệu cho các nghệ sĩ sáng tạo những giá trị mới.

Chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển

Nếu nghệ thuật góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần công chúng, thì phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi những giá trị ấy tiếp tục được chuyển hóa thành sản phẩm có chất lượng, có thị trường và khả năng tạo ra nguồn thu lâu dài. Đây cũng là hướng tiếp cận được NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh.

Theo ông, cần thay đổi cách nhìn nhận văn hóa, không chỉ xem đây là lĩnh vực tạo ra giá trị tinh thần mà còn là nguồn lực có thể đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. “Văn hóa phải được định vị như một nguồn lực xuất khẩu mới”, NSND Vương Duy Biên nói.

Cần thay đổi cách nhìn nhận, không chỉ xem văn hoá là lĩnh vực tạo ra giá trị tinh thần mà còn là nguồn lực có thể đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Văn hóa phải được định vị như một nguồn lực xuất khẩu mới.

NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hoá VN

Việc đưa sản phẩm văn hóa ra thị trường quốc tế không chỉ giới hạn ở bán tác phẩm hay bản quyền. Khi khán giả nước ngoài mua vé xem biểu diễn, thưởng thức phim ảnh và các sản phẩm nghệ thuật mang bản sắc Việt Nam, giá trị văn hóa cũng được lan tỏa ra bên ngoài biên giới. Với du lịch, ông cho rằng: “Đối với du lịch, văn hóa chính là sản phẩm cốt lõi, nếu có những chương trình nghệ thuật, lễ hội, không gian văn hóa đủ sức hút, chúng ta có thể ‘xuất khẩu tại chỗ’”.

Các chương trình như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ cho thấy khả năng kết nối nghệ thuật với trải nghiệm du lịch. Sức hút của những sản phẩm này không chỉ nằm ở doanh thu bán vé mà còn có thể thúc đẩy dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và các hoạt động trải nghiệm tại địa phương. Văn hóa khi đó trở thành một phần của sản phẩm du lịch, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.

Tuy nhiên, tổ chức nhiều sự kiện chưa đồng nghĩa với việc hình thành công nghiệp văn hóa. Điều quan trọng là xây dựng được những sản phẩm có thương hiệu, bản quyền, khả năng phân phối và vòng đời đủ dài. NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh: “Sáng tạo là nền tảng, công nghệ giúp nâng cao chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận và phân phối sản phẩm còn thị trường là thước đo hiệu quả và tính bền vững”.

Việt Nam có lợi thế từ sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc, kho tàng di sản, nghệ thuật truyền thống, tri thức bản địa và nhiều ngành nghề thủ công. Tuy nhiên, nguồn lực không thể dàn trải cho mọi lĩnh vực. Theo NSND Vương Duy Biên, cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế để ưu tiên đầu tư, tạo ra sản phẩm đủ sức cạnh tranh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nghệ sĩ và các chủ thể sáng tạo. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chính sách, quy hoạch hạ tầng và tạo môi trường đầu tư; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phân phối và phát triển thị trường; nghệ sĩ, nhà sáng tạo đóng góp nội dung và những giá trị khác biệt.

NSND Vương Duy Biên cũng lưu ý những vướng mắc về thủ tục hành chính, cơ chế đầu tư, đặt hàng và thanh quyết toán có thể làm giảm động lực tham gia của doanh nghiệp. Bên cạnh nguồn vốn, môi trường thể chế minh bạch, khả thi và cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng là điều kiện quan trọng để thu hút nguồn lực xã hội cho văn hóa.

Công nghiệp văn hóa vì thế cần được phát triển với tầm nhìn dài hạn, gắn với cơ chế khuyến khích sáng tạo, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực chuyên nghiệp và mở rộng thị trường. Khi một sản phẩm có thể được khai thác qua nhiều mùa, nhiều nền tảng và nhiều thị trường, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở doanh thu mà còn ở khả năng quảng bá hình ảnh, bản sắc Việt Nam.

Cần chuyển hóa giá trị văn hóa thành những sản phẩm có thương hiệu, bản quyền và khả năng phát triển lâu dài.

Phát huy sức mạnh nội sinh từ văn hóa

Đóng góp của văn hóa không chỉ được đo bằng doanh thu, quy mô thị trường hay số lượng sản phẩm vươn ra quốc tế. Ở tầng sâu hơn, văn hóa góp phần hình thành cách nghĩ, cách ứng xử, bồi đắp bản lĩnh và khơi dậy khát vọng của con người. Đây là nền tảng để những tiềm năng của xã hội chuyển thành năng lực phát triển lâu dài.

Theo chuyên gia văn hóa Ngô Hương Giang, sức mạnh nội sinh của Việt Nam được tạo nên từ sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa, con người, trí tuệ và khát vọng phát triển. Lịch sử giúp các thế hệ hiểu về cội nguồn và những bài học của dân tộc; văn hóa định hình bản sắc, lối sống và các chuẩn mực ứng xử; còn tri thức, sức sáng tạo và khát vọng giúp con người tiếp tục làm mới những giá trị ấy trong hiện tại.

Những nguồn lực này không tự nhiên chuyển thành sức mạnh. Điều đó đòi hỏi môi trường giáo dục khuyến khích tư duy độc lập, cơ chế tạo cơ hội cho người có năng lực, điều kiện nghiên cứu và sáng tạo, cũng như cách quản lý đề cao trách nhiệm. Khi người trẻ có cơ hội phát triển, nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu và người làm sáng tạo được tôn trọng, tiềm năng của xã hội mới có thể được phát huy đầy đủ.

Sức mạnh nội sinh từ văn hóa cần được thể hiện qua cách mỗi người học tập, lao động, sáng tạo và ứng xử trong đời sống.

Với thế hệ trẻ, tiếp nối văn hóa dân tộc cần bắt đầu từ sự hiểu biết về lịch sử, tiếng Việt, văn học, nghệ thuật và sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng. Quan trọng hơn, người trẻ cần biết trân trọng những giá trị cốt lõi, đồng thời nhận diện và loại bỏ những tập quán không còn phù hợp. Kế thừa không có nghĩa là lặp lại nguyên trạng, mà là tiếp nhận những giá trị tốt đẹp và tìm cách thể hiện phù hợp với đời sống hôm nay.

Theo ông Ngô Hương Giang, tình yêu văn hóa cần được thể hiện qua hành động cụ thể: học tập nghiêm túc, lao động có trách nhiệm, sáng tạo, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và đóng góp cho cộng đồng. Khi những giá trị tốt đẹp đi vào cách mỗi người làm việc, ứng xử và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, văn hóa mới trở thành nguồn lực thực chất chứ không chỉ dừng ở nhận thức hay lời kêu gọi.

Ở phạm vi rộng hơn, văn hóa còn thể hiện trong cách các cơ quan phục vụ người dân, cách doanh nghiệp ứng xử với người lao động và cách mỗi cá nhân tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự khác biệt. Những chuẩn mực như liêm chính, minh bạch, trách nhiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật góp phần tạo dựng niềm tin - yếu tố cần thiết để khơi dậy trí tuệ và huy động nguồn lực trong toàn xã hội.

Văn hóa không đứng bên cạnh phát triển; văn hóa phải thấm vào cách chúng ta phát triển.

Chuyên gia văn hoá Ngô Hương Giang

Đầu tư cho văn hóa vì thế không chỉ là xây dựng công trình hay tổ chức sự kiện. Đó còn là đầu tư cho con người sáng tạo, giáo dục nghệ thuật, thiết chế văn hóa cơ sở, thư viện, bảo tàng, không gian công cộng, nghiên cứu và bảo vệ bản quyền. Một quốc gia có sức mạnh mềm bền vững khi những giá trị văn hóa được chính người dân trân trọng, thực hành trong đời sống và được cộng đồng quốc tế đón nhận.

“Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần có một nền kinh tế năng suất cao, một nền quản trị quốc gia hiện đại, một xã hội có niềm tin và một nền văn hóa giàu sức sáng tạo. Văn hóa không đứng bên cạnh phát triển; văn hóa phải thấm vào cách chúng ta phát triển”, ông Ngô Hương Giang nhấn mạnh.

Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được nối dài bằng những hành động cụ thể: chính sách đầu tư thực chất, môi trường sáng tạo thuận lợi, thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả và mỗi người chủ động gìn giữ, thực hành những giá trị tốt đẹp. Khi văn hóa hiện diện trong cách học tập, lao động, sáng tạo, ứng xử và quản trị, văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế.