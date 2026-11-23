Từ giá trị văn hóa đến năng lực cạnh tranh

Mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu và năng lực cạnh tranh được ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phân tích qua câu chuyện về hai chiếc áo có độ bền tương đương. Trong khi sản phẩm của một thương hiệu Việt có giá khoảng 40 - 50 USD thì sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế có thể được bán với giá 400 - 500 USD.

“Khoảng cách giá trị ấy không đơn thuần đến từ tên tuổi thương hiệu” - theo ông Phú, mà còn có thể được tạo nên bởi những tiêu chuẩn mà doanh nghiệp theo đuổi trong toàn bộ quá trình sản xuất, từ sử dụng bông hữu cơ, hạn chế hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật đến bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, quyền lợi chính đáng của người lao động. Những cam kết về thương mại công bằng, thu nhập tương xứng với sức lao động và giao hàng đúng hạn cũng góp phần tạo dựng niềm tin của khách hàng.

Đây là những giá trị ngày càng được cụ thể hóa trong các tiêu chuẩn như ESG, thương mại công bằng hay Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Khi trách nhiệm với môi trường, người lao động và cộng đồng trở thành một phần trong phương thức sản xuất, doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường mà còn xây dựng được uy tín và sự khác biệt.

Theo ông Vũ Bá Phú, sản phẩm và thương hiệu có hàm lượng văn hóa cao có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn, thậm chí nâng cao giá bán. Văn hóa vì thế chính là nền tảng, là hồn cốt của thương hiệu. Trong cạnh tranh quốc tế, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào chất lượng và giá thành mà còn cần có bản sắc, uy tín và những giá trị khác biệt để tạo dựng vị thế.

Nhìn từ góc độ quản trị, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới có một điểm chung: bên cạnh tiềm lực tài chính, công nghệ, thị trường và năng lực quản trị, họ đều chú trọng xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp đủ mạnh. Văn hóa tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, tốc độ ra quyết định, năng lực sáng tạo, tính minh bạch và khả năng hợp tác xuyên biên giới.

Những yếu tố này càng có ý nghĩa khi doanh nghiệp bước vào sân chơi toàn cầu. Bởi muốn có vị thế quốc tế, doanh nghiệp không chỉ cần quy mô lớn mà còn phải hình thành được phương thức quản trị, cách thức hợp tác và chuẩn mực hành động tương thích với môi trường kinh doanh toàn cầu. Nói cách khác, muốn vươn ra thế giới, trước hết phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp có tầm vóc toàn cầu.

Lấy văn hóa làm gốc cho khát vọng vươn tầm

Tư duy đó đang được thể hiện rõ trong định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Tại Hội nghị định hướng chiến lược truyền thông và văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Lê Ngọc Sơn đã xác định chiến lược “lấy văn hóa làm gốc, thương hiệu làm diện mạo và truyền thông là công cụ dẫn dắt, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu gia nhập Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới”.

Đây không chỉ là một định hướng về truyền thông hay xây dựng hình ảnh. Điểm đáng chú ý trong chiến lược giai đoạn tới là yêu cầu đưa các giá trị văn hóa đi sâu vào hoạt động quản trị và sản xuất, kinh doanh. Petrovietnam đặt vấn đề “tài chính hóa” và “định lượng hóa” những giá trị vốn thường được xem là vô hình, để văn hóa không còn dừng ở khẩu hiệu mà được thể hiện bằng những chuẩn mực hành vi cụ thể.

EVN xác định các chuẩn mực văn hóa sẽ được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực. (Ảnh: EVN)

Trong quá trình phát triển, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp của Petrovietnam đã từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, được xác định là một lực lượng sản xuất quan trọng. Văn hóa đi trước, định hướng và tạo đà cho tái tạo kinh doanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, đồng thời hỗ trợ hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng và đóng góp cho nền kinh tế đất nước.

Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh ba trụ cột Năng lượng - Công nghiệp - Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, Petrovietnam xác định văn hóa và quản trị thương hiệu là một trong ba nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới những chuẩn mực quản trị tiên tiến.

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, khi đặt mục tiêu gia nhập Fortune Global 500 vào năm 2030, Petrovietnam sẽ phải cạnh tranh không chỉ bằng nguồn tài nguyên, vốn hay quy mô dự án, mà còn bằng chất lượng nguồn nhân lực, tốc độ ra quyết định, năng lực sáng tạo, tính minh bạch, khả năng hợp tác xuyên biên giới và uy tín thương hiệu. Đây đều là những yếu tố gắn chặt với văn hóa doanh nghiệp.

Petrovietnam đã có nền tảng văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Thách thức hiện nay là phát huy nền tảng đó ở cấp độ cao hơn: biến bản sắc thành năng lực quản trị, biến truyền thống thành động lực đổi mới và biến sức mạnh đoàn kết thành năng lực cạnh tranh quốc tế. Khi những giá trị đã được tích lũy trở thành chuẩn mực hành động trong từng đơn vị, từng vị trí công việc, văn hóa sẽ không chỉ giúp Tập đoàn giữ được bản sắc mà còn trở thành nguồn lực quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu toàn cầu.

Khi văn hóa đi vào từng vị trí công việc

Không chỉ Petrovietnam, các tập đoàn lớn trong những lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế cũng đang đặt yêu cầu đưa văn hóa doanh nghiệp trở thành công cụ quản trị và sức mạnh nội sinh.

Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có năng lực quản trị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo chuẩn mực tiên tiến trong khu vực đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ. Bên cạnh công nghệ, mô hình tổ chức và phương thức quản lý, những mục tiêu này còn phải được thể hiện trong tư duy, nhận thức và văn hóa làm việc của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Theo ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN, văn hóa doanh nghiệp cần thực sự trở thành công cụ quản trị, gắn với từng hoạt động, lĩnh vực và vị trí công việc. Việc triển khai phải phù hợp với đặc thù của các đơn vị sản xuất điện, truyền tải điện, phân phối điện, kinh doanh, dịch vụ khách hàng cũng như các bộ phận quản lý.

Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp EVN Trịnh Mai Phương cho biết, Tập đoàn đã ban hành quyết định về kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu là xây dựng văn hóa EVN trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và công cụ quản trị hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng vận hành hệ thống điện, an toàn lao động, năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả phối hợp trong toàn Tập đoàn.

Đáng chú ý, các chuẩn mực văn hóa sẽ được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực, từ sản xuất, vận hành, kinh doanh, dịch vụ khách hàng đến đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp. Văn hóa vì thế được gắn trực tiếp với kỷ luật vận hành, an toàn lao động, tính minh bạch, hiệu quả công việc và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên. Đây cũng chính là những yếu tố quyết định chất lượng hoạt động và năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp năng lượng.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng xác định văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh nội sinh, là “lõi mềm” quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế dẫn đầu hệ thống ngân hàng. Văn hóa được xem là “linh hồn” của thương hiệu, tạo nên yếu tố khác biệt và bền vững của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tư tưởng thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành văn hóa số tại Vietcombank đã được ươm mầm, kiên trì vun đắp trong suốt quá trình hiện đại hóa ngân hàng nhiều năm qua. Với tầm nhìn trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam và khu vực, Vietcombank xác định chuyển đổi số là trụ cột chiến lược, là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới và một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu.

Trong quá trình đó, con người và khách hàng được xác định là trung tâm của mọi sáng kiến, sản phẩm và hoạt động. Điều này cho thấy văn hóa số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà còn gắn với cách doanh nghiệp đổi mới tư duy, tổ chức hoạt động và đặt nhu cầu của khách hàng vào trung tâm.

Từ Petrovietnam, EVN đến Vietcombank, có thể thấy điểm gặp nhau trong cách tiếp cận văn hóa doanh nghiệp là đưa những giá trị chung vào từng quy trình, tiêu chuẩn và hành vi cụ thể. Văn hóa chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi trở thành cách doanh nghiệp ra quyết định, phối hợp công việc, đối xử với người lao động, phục vụ khách hàng và thực hiện cam kết với thị trường.

Trong cuộc cạnh tranh ngày càng dựa nhiều hơn vào chất lượng quản trị, uy tín và khả năng thích ứng, văn hóa không còn là phần việc bên lề của doanh nghiệp. Đó là nền móng để tạo dựng thương hiệu, củng cố sức mạnh nội sinh và chuyển hóa những giá trị vô hình thành kết quả hữu hình.