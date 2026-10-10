Văn hoá không chỉ đồng hành với phát triển mà phải đứng ở vị trí dẫn đường

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa và an ninh quốc gia để hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Tổ chức hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã tổng kết và nhấn mạnh 5 định hướng chỉ đạo, cũng là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất cao tại hội thảo hôm nay nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết hội thảo.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, hội thảo đã thống nhất về nhận thức và làm sâu sắc hơn nữa hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, giai đoạn phát triển đột phá, thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Đây là nhiệm vụ căn cốt, nền tảng.

“Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa và đưa các giá trị đã lựa chọn chuẩn xác của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào đời sống thực tiễn. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đúc kết và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, biến giá trị văn hóa, nguồn vốn con người thành nguồn lực nội sinh, thành động lực mạnh mẽ để giải quyết mọi thách thức toàn cầu và khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu một trăm năm của Đảng, Nhà nước”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng khẳng định, hội thảo đã thảo luận và đi đến thống nhất nhận diện rõ hơn về mối quan hệ biện chứng giữa văn hoá với con người, giữa phát triển văn hóa với hoàn thiện nhân cách, giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia. Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh con người Việt Nam. Phát huy giá trị văn hóa - con người chính là tăng cường sức mạnh quốc gia, tăng cường bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

“Trong kỷ yếu hội thảo và tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã kiến nghị các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp khơi thông nguồn lực, mở đường cho văn hóa phát triển. Hội thảo thống nhất, muốn văn hóa phục hưng thì thể chế phải ngày càng hợp lý hơn; đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng thể hiện là những con người thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ. Điều đó đòi hỏi cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật, văn bản dưới luật có liên quan đến giá trị văn hóa và hoạt động văn hóa theo hướng hiện đại, hội nhập. Xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm trong phát triển văn hóa, đồng thời khắc phục xu hướng thương mại hóa tầm thường, khơi thông các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP) trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, hội thảo thống nhất các giải pháp xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế với tinh thần phát huy mạnh mẽ năng lực nội sinh đồng thời tiếp thu sâu sắc tinh hoa văn hoá nhân loại. Trong đó, cần hoàn thiện vị trí tiên phong, gương mẫu của văn hóa chính trị Việt Nam, trọng tâm là xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công quyền, thực sự học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng tầm nhân cách đội ngũ cán bộ quản lý, loại bỏ tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Điều này một lần nữa đòi hỏi văn hóa phải thấm sâu vào hoạt động kinh tế, trở thành sản phẩm đầu ra của tăng trưởng kinh tế, xây dựng doanh nghiệp, phát triển doanh nhân với những giá trị trở thành nguyên tắc hoạt động của đội ngũ quản lý và doanh nhân, cũng như của người lao động - thượng tôn pháp luật, tôn trọng chữ tín, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, biến thương hiệu quốc gia thành thương hiệu văn hóa.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

“Chúng ta cần đề xuất những thể chế, chính sách kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện các nghị quyết, chiến lược phát triển văn hóa. Thiết lập kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trong quản lý văn hóa từ trung ương đến địa phương; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia. Thước đo của sự phát triển văn hoá trước hết là sự hài lòng của người dân khi các quyết sách của Đảng và Nhà nước được thực thi có hiệu quả trong đời sống xã hội”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự phối hợp đồng tổ chức giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Công an tại hội thảo này khẳng định một tư duy chiến lược quan trọng: Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển, mà cần phải đứng ở “vị trí dẫn đường”, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia, điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm đã nhấn mạnh. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị những kết quả, đề xuất tại hội thảo cần được Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn. Cùng với đó, các cơ quan chức năng của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và các bộ ban ngành trung ương, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao cần xây dựng kế hoạch và biện pháp để sáng suốt chuyển hóa những ý kiến, những quan điểm khoa học vào công tác thực tiễn, thực sự biến giá trị văn hóa thành động lực trong mọi hoạt động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.