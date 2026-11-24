Văn hóa kết tinh bản sắc, hun đúc khát vọng
Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng mang ý nghĩa định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Từ dấu mốc lịch sử ấy, văn hóa luôn đồng hành cùng dân tộc, bồi đắp tâm hồn, hun đúc bản sắc và phát huy sức mạnh con người Việt Nam qua từng chặng đường lịch sử.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-ket-tinh-ban-sac-hun-duc-khat-vong-246261124222517609.htm