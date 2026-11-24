Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nhiều hoạt động giao lưu, rèn luyện thể chất và sinh hoạt văn nghệ đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, đồng thời mở ra những cách làm mới trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Ghi nhận tại phường Xuân Phương.