Tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư phường Yên Sơn.

Đưa văn hóa đến gần với người dân

Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18-24/11. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị. Sự kết nối này có ý nghĩa chính trị, khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa văn hóa và đại đoàn kết: Văn hóa nuôi dưỡng tình cảm, lối sống, ý thức trách nhiệm; tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh cộng đồng để bảo tồn, trao truyền và phát huy những giá trị tốt đẹp.

Bám sát định hướng của Trung ương, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 16/10/2026 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để hình thành chuỗi hoạt động văn hóa - chính trị sâu rộng, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao, trưng bày, triển lãm, giáo dục và trải nghiệm như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc (14/11) tại Công viên văn hóa Sun Urban City, phường Hà Nam với chủ đề "Văn hóa Việt - Mạch nguồn hội tụ"; chương trình nghệ thuật "Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa" (24/11) tại phường Hoa Lư; chương trình biểu diễn văn hóa Haenyeo Jeju (31/10) tại Nhà hát Phạm Thị Trân.

Cùng với đó đã diễn ra hàng loạt các hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh, triển lãm ảnh nghệ thuật "Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản", lễ hội đường phố, đêm âm nhạc truyền thống, trưng bày chuyên đề cổ vật, các giải thể dục - thể thao; các hoạt động quảng bá, giới thiệu, kích cầu và trải nghiệm du lịch…, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Đáng chú ý, việc trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ được quan tâm thông qua các chương trình như: "Đưa hiện vật bảo tàng tới trường học", "Hào khí Đông A", "Về miền di sản", gameshow "Hành trình di sản", hội thi dân ca, dân vũ dành cho học sinh phổ thông tỉnh Ninh Bình lần thứ I…, góp phần đưa lịch sử, di sản và nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học sinh; khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.

Tại các xã, phường trong tỉnh, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai. Trong tháng 11 này, tại xã Yên Mô, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và giao lưu cộng đồng… Đại diện Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Các hoạt động văn hóa, thể thao được lựa chọn theo hướng phát huy những nét sinh hoạt truyền thống của địa phương như: thi đấu vật, kéo co, cờ tướng, chọi gà, đồng diễn dân vũ và giải bóng chuyền hơi, liên hoan văn nghệ quần chúng…, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia. Đáng chú ý, xã tổ chức chương trình nghệ thuật ra mắt biểu trưng (logo), bài hát mới về quê hương Yên Mô và bắn pháo hoa chào mừng. Nhân dịp này, công trình nhà văn hóa thôn Trung Hòa cũng được khởi công, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giúp người dân nơi đây có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang.

Gắn kết cộng đồng, vun đắp sức mạnh lòng dân

Giá trị của ngày hội văn hóa được thể hiện rõ nét qua những chuyển biến trong đời sống cộng đồng. Theo đó, các giá trị văn hóa từng bước thấm sâu vào nếp nghĩ, lối sống, trở thành chuẩn mực trong ứng xử, ý thức trách nhiệm và hành động của mỗi người dân, từ việc tôn trọng, giúp đỡ nhau trong quan hệ xóm làng, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đến sự quan tâm, sẻ chia với gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Mỗi việc làm đều góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Tại khu dân cư thôn 2, xã Rạng Đông, việc xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia công việc chung. Thôn có 3 giáo họ gồm: Phú Vinh, Phương Hải, Anh Hải và một ngôi đền làng. Đặc điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng đặt ra yêu cầu phát huy tinh thần tôn trọng, gắn bó, cùng chung tay xây dựng cộng đồng.

Bà Trần Thị Huyền, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 2 chia sẻ: Trong năm 2026, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với chi bộ, trưởng thôn và các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và quy định chung của khu dân cư. Việc bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa" được phối hợp thực hiện công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn. Toàn thôn có 98% gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa"… Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua việc người dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động tri ân các gia đình chính sách và người có công, các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đóng góp các loại quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Khuyến học - khuyến tài", "Vì trẻ thơ", "Vì người nghèo", "Người cao tuổi", góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tiết mục đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ thôn 2, xã Rạng Đông tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ở bản Sấm, xã Cúc Phương, tinh thần đại đoàn kết được bồi đắp từ ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Bản Sấm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn: Bãi Cả, Sấm 1, Sấm 2 và Sấm 3, hiện có 238 hộ với 1.087 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 98%.

Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Sấm được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Người dân cùng tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn các tiết mục mang bản sắc văn hóa Mường. Dịp này, 20 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó được nhận quà của tỉnh; tập thể bản Sấm và 10 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng được biểu dương, khen thưởng. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa với thăm hỏi, trao quà và sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện để người dân giao lưu, chia sẻ, phát huy tinh thần tương trợ, trách nhiệm với cộng đồng.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo điều kiện để các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống cộng đồng, được thể hiện qua cách ứng xử, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi tình làng nghĩa xóm được vun đắp, sự đồng thuận và chung sức trở thành nền nếp trong thực hiện các công việc chung, văn hóa sẽ thực sự trở thành sức mạnh gắn kết lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.