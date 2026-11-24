Văn hóa đã giữ cho dân tộc ta là chính mình

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, gần sáu thế kỷ trước, Nguyễn Trãi đã tuyên cáo với non sông: “Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Văn hiến ấy là mạch nguồn chảy suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Có những lúc dân tộc ta mất thành, mất đất, nhưng chưa bao giờ mất tiếng nói, mất nếp nhà, mất cốt cách của mình. Hơn một nghìn năm Bắc thuộc không đồng hóa được người Việt; gần một thế kỷ thực dân đô hộ không dập tắt được lòng yêu nước. Chính văn hóa đã giữ cho dân tộc ta là chính mình qua mọi thăng trầm của lịch sử, để sau mỗi lần bị chà đạp lại đứng dậy, sau tăm tối lại tìm thấy ánh sáng.

Tám mươi năm trước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa tròn mười lăm tháng tuổi. Ngày 20/11/1946, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Hải Phòng, Lạng Sơn; chiến tranh đã cận kề từng con phố. Vậy mà chỉ bốn ngày sau, sáng 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên diễn đàn khai mạc Hội nghị, trước hơn hai trăm đại biểu giới văn hóa của cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại diễn đàn lịch sử ấy, Người không chỉ bàn chuyện giữ vững nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng, mà còn bàn chuyện dựng tâm hồn, giữ hồn cốt dân tộc, dựng xây nền văn hoá của một đất nước vừa giành được độc lập, tự do. Đó là tầm nhìn của bậc đại trí: Người đã vạch ra những định hướng lớn cho nền văn hóa mới. Văn hóa phải thấm vào sâu trong tâm lý của quốc dân, phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng…

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 1946, là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử; dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của Nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng cùng chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

Tám mươi năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Trong chín năm kháng chiến trường kỳ, văn hóa luôn theo chân đồng bào, chiến sĩ. Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai, tháng 7/1948 tại Việt Bắc, với bản báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam” của đồng chí Trường Chinh, đã xác lập đường lối, nhiệm vụ và phương châm công tác văn hóa kháng chiến. Những lớp bình dân học vụ tiếp tục sáng đèn trong đêm, đưa hàng triệu đồng bào thoát nạn mù chữ. Cuộc vận động “Đời sống mới” với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính đem nếp sống văn minh vào từng xóm làng, từng gia đình, trong phẩm chất, lối sống của người cán bộ cách mạng và không ít nhà tư sản yêu nước sẵn sàng đem cơ nghiệp, của cải phục vụ kháng chiến, đặt vận nước lên trên lợi ích riêng.

Tinh thần ấy còn thể hiện qua nét vẽ, vần thơ, tiếng hát vang lên giữa núi rừng, theo đoàn quân ra trận; nhiều văn nghệ sĩ đã ngã xuống khi tài năng đang độ chín. Văn hóa đã hun đúc ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; tình làng nghĩa xóm, tinh thần “lá lành đùm lá rách” hóa thành sức mạnh của những làng kháng chiến, của hàng chục vạn dân công gánh gồng ra mặt trận, tiếp sức cho quân và dân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, văn hóa là sức mạnh tinh thần của cả hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam. Văn hóa cố kết cộng đồng trở thành sức mạnh của thế trận lòng dân: Hậu phương “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; những làng chiến đấu, những vùng “đất thép” kiên trung nơi tuyến lửa. Trên đường Trường Sơn, nơi chiến hào, trong địa đạo, ở đâu có bom đạn, ở đó có lời ca. Các nhà văn, nhà báo, nhà quay phim, những diễn viên đoàn văn công có mặt ở tuyến đầu, để lại những trang viết, thước phim, bức ảnh mang hơi thở của một thời oanh liệt.

Bước vào công cuộc đổi mới, tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” của Đại hội VI đã khơi dậy mạnh mẽ năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ và của toàn xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào từng thôn, bản, tổ dân phố. Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ, cùng hàng chục di sản của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, trở thành niềm tự hào của dân tộc và tài sản chung của nhân loại. Tiếng Việt, áo dài, ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc Việt Nam theo bước chân hội nhập đến với bạn bè năm châu; đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng mẹ đẻ, dạy con cháu nhớ về cội nguồn.

Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nhìn lại tám mươi năm, chúng ta tự hào khẳng định: bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập; những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo được hun đúc; nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ; văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ trung kiên, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh, sinh viên hiếu học, người lao động cần cù, sáng tạo; một nền văn hóa mới, kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em, đã định hình và ngày càng tỏa sáng.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Vui mừng và tin tưởng khi thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối mạch nguồn bằng ngôn ngữ của thời đại mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những người trẻ đưa làn điệu dân ca vào âm nhạc đương đại, phục dựng cổ phục, kể chuyện lịch sử bằng điện ảnh, hoạt hình và nền tảng số. Khi hơn tám triệu lượt khán giả, trong đó có đông đảo thanh niên, đến rạp xem bộ phim “Mưa đỏ” về những người lính Thành cổ Quảng Trị năm xưa, khi những ca khúc mang hồn cốt dân gian vang lên trên các sân khấu quốc tế, chúng ta hiểu rằng tình yêu văn hóa dân tộc không hề phai nhạt, mà đang được khơi dậy, được tiếp sức, được bồi đắp và lan toả.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, tám mươi năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng để lại cho chúng ta những bài học có giá trị bền vững. Đó là, văn hóa phải đi trước, mở đường. Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt.

Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống Nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Giữ nguồn cội mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan. Sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo.

Và văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách. Bồi đắp chân, thiện, mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc.

Thế giới biến chuyển từng ngày; trí tuệ nhân tạo và không gian số đang làm thay đổi cách con người học tập, lao động, giao tiếp và cảm nhận cái đẹp. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong một thế giới như thế, câu hỏi về bản sắc, về giá trị, về sức mạnh tinh thần của một dân tộc càng trở nên hệ trọng. Một quốc gia có thể tiếp nhận tri thức, công nghệ và nguồn lực từ bên ngoài, nhưng không thể thay thế bản sắc, bản lĩnh và khát vọng của chính mình. Những thứ ấy chỉ có thể được hun đúc từ truyền thống văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết: “Văn hóa không ở đâu xa; văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hoá và mỗi tác phẩm sáng tạo của Nhân dân” .