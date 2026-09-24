Văn hoá học đường từ điều nhỏ nhất

Bắt đầu từ môi trường học tập

Trong trường học, nhà vệ sinh và hệ thống nước sạch là những hạng mục thiết yếu, gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, tạo điều kiện để nhà trường hướng dẫn các em sử dụng, giữ gìn và bảo quản đúng cách.

Ðể từng bước hoàn thiện điều kiện vệ sinh, nước sạch tại các trường học, Cà Mau đã ban hành Ðề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2027. Theo đó, toàn tỉnh có 839 nhà vệ sinh thuộc diện đầu tư, với tổng kinh phí hơn 179,7 tỷ đồng. Bước vào năm học 2026-2027, nhiều công trình nhà vệ sinh và hệ thống nước sạch tại các trường mầm non, phổ thông công lập được xây mới, sửa chữa và đưa vào sử dụng. Toàn tỉnh hoàn thành hơn 700 công trình nhà vệ sinh và hơn 500 hệ thống nước uống sạch.

Diện mạo trường học ngày càng khang trang, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt hơn cho học sinh. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Phước Long, Phân hiệu Tiểu học A Vĩnh Phú Tây, xã Vĩnh Phước)

Tại Trường Liên cấp Tiểu học - THCS Khánh Hưng, xã Khánh Hưng, việc sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất được thực hiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh. Ông Ðỗ Chí Linh, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Tiểu học - THCS Khánh Hưng, cho biết, trong năm học mới này, nhà trường được đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, trong đó xây dựng, cơi nới nhà vệ sinh. Theo ông Linh, khi điều kiện sinh hoạt được bảo đảm, nhà trường thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn học sinh sử dụng, giữ gìn vệ sinh và bảo quản tài sản chung.

Từ nhà vệ sinh đến thói quen tốt

Tại Trường Tiểu học 1 Khánh Hải, xã Khánh Hưng, những việc tưởng chừng đơn giản như sử dụng nhà vệ sinh đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước được trường nhắc nhở thường xuyên.

Hệ thống nước sạch được đầu tư, hoàn thiện tại Trường Tiểu học 1 Khánh Hải, xã Khánh Hưng.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Khánh Hải, cho biết sau sắp xếp, trường có 650 học sinh với 22 lớp, trong năm học mới, trường được đầu tư 175 triệu đồng sửa chữa nhà vệ sinh hiện hữu và 700 triệu đồng xây mới 2 nhà vệ sinh dành cho học sinh nam và nữ.

Theo ông Thảo, việc bổ sung các công trình thiết yếu giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Cùng với đó, nhà trường hướng dẫn học sinh sử dụng đúng cách, giữ vệ sinh và bảo quản công trình. Những việc được nhắc nhở, thực hiện thường xuyên sẽ dần hình thành thành thói quen.

Trường Tiểu học Phước Long, xã Vĩnh Phước cũng được đầu tư tu sửa 3 nhà vệ sinh, với kinh phí 175 triệu đồng/công trình, tổng kinh phí 525 triệu đồng. Ông Ðinh Hoàng Lĩnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Long, khẳng định, công tác sửa chữa được tập trung triển khai, hoàn thành trước năm học mới để các công trình có thể đưa vào sử dụng ngay khi học sinh trở lại. Nhà vệ sinh được sửa chữa, hoàn thiện đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh. Nhà trường hướng dẫn các em sử dụng đúng cách, giữ vệ sinh chung.

Nhà vệ sinh được sửa chữa, nâng cấp tại Trường Tiểu học Phước Long, xã Vĩnh Phước.

Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực được huy động, hệ thống nhà vệ sinh, nước sạch tại các trường học từng bước được bổ sung, sửa chữa. Những công trình này trước hết phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường giáo dục các em từ những việc cụ thể. Ðó đều là những việc nhỏ, nhưng được lặp lại mỗi ngày sẽ tạo thành nếp sống văn minh.