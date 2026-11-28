Những vấn đề nêu trên được các nhà khoa học trao đổi, phân tích dưới góc nhìn đa chiều tại Tọa đàm khoa học Văn hóa học đường gắn với hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới được Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân diễn giả tham dự tọa đàm.

Giá trị chuẩn mực - nguyên tắc định hướng cho giáo dục

Là nhà khoa học đồng thời là nhà quản lý giáo dục, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đặt câu hỏi trung tâm đó là: Làm thế nào để giá trị chuẩn mực trở thành nguyên tắc định hướng cho giáo dục và hành vi của giảng viên, người học? Đặc biệt, vấn đề này cần đặt trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, đặt ra 5 yêu cầu mới là: tự chủ, tư duy khoa học, trách nhiệm xã hội, thích ứng số và hợp tác quốc tế.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh: “Việt Nam đang có những bước chuyển hết sức nhanh chóng. Trong cuộc sống của mỗi cá nhân, chúng ta nghe về CĐS, về trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ thời gian gần đây, nhưng hầu như chúng ta đang "chìm đắm" trong những chuyển động này và tác động rất nhiều đến mỗi chúng ta. Trong một cơ sở giáo dục đại học, đối với các thầy cô, ảnh hưởng đến việc giảng dạy, đối với sinh viên ảnh hưởng đến việc học, nghiên cứu. CĐS thay đổi phương thức của mỗi chúng ta. Do vậy, tổ chức cũng phải thay đổi để tạo một môi trường cho tất cả các thành viên trong tổ chức cùng nhau tạo lập, hình thành các giá trị tương ứng, phù hợp với bối cảnh hiện nay”.

Văn hóa học đường được thể hiện ở 3 cấp độ văn hóa. Một là, cấp độ biểu hiện gồm: cảnh quan, nghi thức, trang phục, biểu tượng. Hai là, cấp độ giá trị tuyên bố gồm: triết lý, sứ mạng, quy tắc ứng xử. Ba là, cấp độ giả định nền tảng gồm: quan niệm ngầm về người học, tri thức, thẩm quyền. GS.TS Ngô Thị Phương Lan dẫn nghiên cứu cho thấy thực tiễn ở Việt Nam là người học tự hào về biểu tượng, sứ mệnh nhưng hiểu biết chuyên sâu còn hạn chế.

Nhấn mạnh đến phương pháp luận để chuyển hóa những giá trị, thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm giá trị được tuyên bố với thực hành trong thực tiễn, GS.TS Ngô Thị Phương Lan cho biết: “Đây là vấn đề mà người lãnh đạo quan tâm, cùng với sự đồng hành, cộng sự của thầy cô, người học, đối tác của nhà trường”.

Theo đó, phương pháp luận đầu tiên đó là xác định những giá trị quan trọng, phù hợp của một cơ sở giáo dục và sau đó diễn giải các giá trị đó để từ những khái niệm trừu tượng trở nên cụ thể để mọi người hiểu và thực hiện. Ví dụ, với yêu nước, phải chuyển tải cụ thể thành thi đua, phấn đấu học tập thật tốt, hay nghiêm túc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự…; với sáng tạo, trường đại học là nơi tạo ra những tri thức mới nên phải luôn làm mới, tạo ra tri thức mới hướng đến tính hiệu quả của mọi công việc… Tiếp theo là làm thế nào để những giá trị được chia sẻ, được đồng thuận trong một tổ chức. Tiếp đến là thể chế hóa các chuẩn mực đó thành các quy định, khái quát thành bộ giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, bộ chuẩn mực… Cuối cùng là thực hành và trải nghiệm hệ giá trị, triết lý giáo dục được chuyển tải vào trong tất cả các hoạt động…

Sinh viên thực hành trong giờ học văn hóa.

Thay đổi trong phương thức dạy và học, ứng xử, giao tiếp

Tại tọa đàm, dưới góc nhìn của một nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa, GS.TS Phan Thị Thu Hiền, giảng viên cao cấp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ những ảnh hưởng của CĐS đối với các phương diện văn hóa học đường ở môi trường đại học. Theo đó, CĐS không chỉ đưa thêm phương tiện công nghệ vào nhà trường mà đang làm biến đổi môi trường hình thành, lưu chuyển và tiếp nhận tri thức; đồng thời làm thay đổi điều kiện, phương thức và chuẩn mực giao tiếp giữa các chủ thể trong nhà trường.

Đầu tiên đó là những ảnh hưởng của CĐS đối với văn hóa giáo dục. Các phương thức truyền thông từ truyền khẩu, văn bản in, nghe nhìn và nay là internet và AI không thay thế nhau theo một tiến trình tuyến tính mà cùng tồn tại, tương tác trong môi trường giáo dục. Mỗi phương thức tạo ra những điều kiện khác nhau cho việc tiếp nhận, ghi nhớ, tìm kiếm, xử lý và kiến tạo tri thức. CĐS làm biến đổi tương quan giữa các phương thức học tập và những năng lực mà chúng đòi hỏi ở người học. Cụ thể, từ môi trường học tập chủ yếu dựa vào sự hiện diện trực tiếp của giáo viên, sách vở và thiết chế nhà trường sang môi trường học tập kết hợp, kết nối và mở rộng. Từ tri thức được truyền đạt theo những kênh tương đối xác định sang tri thức có dung lượng lớn, đa nguồn, đa phương thức và tiếp tục cập nhật. Từ người học chủ yếu tiếp cận tri thức sang chủ động tìm kiếm, lựa chọn, kiểm chứng, kết nối và kiến tạo tri thức. Từ quan hệ tương đối rõ ràng giữa người dạy - người học - học liệu sang những quan hệ phức tạp hơn, có sự tham gia của nền tảng số, thuật toán và AI.

Tiếp đến là ảnh hưởng của CĐS đối với văn hóa ứng xử và giao tiếp xã hội. Đó là giao tiếp trực tiếp kết hợp với giao tiếp qua trung gian nền tảng, từ đó làm cho ranh giới giữa cá nhân và công chúng, riêng tư và công khai trở nên linh hoạt, đôi khi khó kiểm soát. Người tham gia giao tiếp không chỉ tiếp nhận mà còn có thể sản xuất, bình luận, chia sẻ và khuếch tán thông tin. Bên cạnh đó, tốc độ lan truyền và khả năng lưu giữ thông tin làm thay đổi quy mô, thời gian và phạm vi tác động của một phát ngôn.

GS.TS Phan Thị Thu Hiền chia sẻ một trong những trường hợp CĐS điển hình của người học hiện nay đó là: confession (tự bạch) - thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội để bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ cá nhân, hình thành không gian cộng đồng chia sẻ thông tin, tài nguyên chung, tham gia diễn giải những vấn đề chung. Qua đó, GS.TS đề xuất hướng quản trị thích ứng phát huy vai trò của 3 chủ thể nhà trường - ban quản trị các kênh cộng đồng (admin) và sinh viên.

Theo các nhà khoa học, văn hóa học đường là hệ thống các giá trị, niềm tin, chuẩn mực, biểu tượng và thực hành được hình thành, chia sẻ và tái tạo hoặc điều chỉnh trong quá trình tương tác giữa các chủ thể giáo dục. Qua đó định hướng cách tổ chức hoạt động học tập, nghiên cứu, quản trị và ứng xử trong nhà trường.

Trung thực học thuật, tư duy độc lập và trách nhiệm trong sử dụng công nghệ

Trường hợp CĐS phổ biến hiện nay nữa là sử dụng AI trong học tập. Theo GS.TS Phan Thị Thu Hiền, có 2 xu hướng sử dụng. Trong khi có bộ phận sử dụng AI là công cụ hỗ trợ hoạt động học tập, AI như người đối thoại và chất xúc tác để phát triển nhận thức; trong khi đó có một bộ phận sử dụng AI thay thế hoạt động học tập, AI như người thực hiện thay hoạt động nhận thức. Từ đó, GS.TS Phan Thị Thu Hiền đề xuất định hướng nhận diện AI như một thực hành mới trong học tập và nghiên cứu; nhà trường thiết lập quy định, chuẩn mực và hướng dẫn sử dụng AI; đồng thời cần thương lượng và tái cấu trúc quan hệ giữa người học, tri thức, công nghệ và thiết chế đại học…

PGS.TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, khi AI đang làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức và sáng tạo, văn hóa học đường càng đòi hỏi sự trung thực học thuật, sự tư duy độc lập và trách nhiệm trong sử dụng công nghệ. Công nghệ có thể hỗ trợ con người tạo ra tri thức nhưng không thể thay thế trách nhiệm con người đối với những giá trị mà mình tạo ra…

Môi trường học đường là nơi các thầy cô và học sinh, sinh viên góp phần hình thành, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam. Những đề xuất giải pháp của các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục đã góp phần nhận diện và làm rõ việc xây dựng văn hóa học đường, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn mới.