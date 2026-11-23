Những vấn đề này được trao đổi tại Tọa đàm khoa học “Văn hóa học đường gắn với hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới” do Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Các hệ giá trị văn hóa cần được nuôi dưỡng thông qua môi trường giáo dục tích cực

Trong định hướng phát triển văn hóa Việt Nam, việc xây dựng và phát huy các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được xác định là một nội dung quan trọng. Để những giá trị ấy thực sự đi vào đời sống, không thể thiếu vai trò của các thiết chế xã hội, trong đó gia đình và nhà trường là những môi trường quan trọng góp phần hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người. Nếu gia đình là nơi đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển nhân cách thì nhà trường là môi trường để các giá trị được tiếp tục bồi đắp, kiểm nghiệm và chuyển hóa thông qua quá trình học tập, rèn luyện, tương tác và trải nghiệm.

Sinh viên Trường đại học Đồng Nai trong một tiết học tại trường. Ảnh: Minh Tài

Phân tích về mối quan hệ giữa văn hóa học đường với hệ giá trị con người Việt Nam, GS. TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững. Bên cạnh “vốn” kinh tế, “vốn” khoa học, công nghệ, thì “vốn” văn hóa có vai trò đặc biệt trong việc tạo dựng nền tảng phát triển hài hòa cho xã hội.

Theo đó, văn hóa học đường không nên chỉ được nhìn nhận như một tập hợp các quy định, nội quy hay những hoạt động mang tính phong trào trong nhà trường. Đó là hệ thống những giá trị, niềm tin và cách thức thực hành được chia sẻ, duy trì, tái tạo trong cộng đồng giáo dục. Những giá trị ấy phải hiện diện trong mối quan hệ giữa người dạy với người học, giữa người học với nhau, giữa nhà trường với xã hội và trong cả cách thức tổ chức, vận hành của cơ sở giáo dục.

“Xây dựng văn hóa học đường không chỉ nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các thành viên trong một cơ sở giáo dục. Quan trọng hơn, đây còn là quá trình bồi đắp những giá trị cần thiết cho xã hội trong tương lai. Từ môi trường học đường, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự, khát vọng phát triển và sự sẻ chia được nuôi dưỡng, để mỗi người không chỉ trưởng thành trong tri thức, nhân cách mà còn biết gắn sự phát triển của bản thân với cộng đồng, địa phương, đất nước và những giá trị chung của nhân loại” - GS. TS Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Theo GS. TS Ngô Thị Phương Lan, việc xây dựng văn hóa học đường cần triển khai một cách đồng bộ. Trước hết là xác định, diễn giải các giá trị phù hợp với đặc thù của từng cơ sở giáo dục, sau đó tạo sự chia sẻ và đồng thuận trong toàn cộng đồng. Từ nền tảng đó, nhà trường thể chế hóa các giá trị thành chuẩn mực cụ thể và tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm để người học thẩm thấu. Quá trình này chỉ thực sự trọn vẹn khi các giá trị chuyển hóa vào nhận thức, hành vi của từng cá nhân, song song với việc thường xuyên đánh giá, điều chỉnh cho sát với bối cảnh mới

Văn hóa học đường trước những thách thức của không gian số

Nếu trước đây, các mối quan hệ trong nhà trường chủ yếu được hình thành và duy trì thông qua tương tác trực tiếp thì hiện nay, chuyển đổi số đang mở rộng đáng kể không gian giao tiếp, học tập và sáng tạo của người học. Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi phương thức tiếp cận tri thức, đồng thời còn tác động đến cách con người giao tiếp, thể hiện bản thân, nhìn nhận các mối quan hệ và thực hành những chuẩn mực văn hóa.

Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng trải nghiệm tại thư viện công nghệ STEAMHub tại Cơ sở 6 của nhà trường (ở phường Trấn Biên). Ảnh: Hải Quân

GS. TS Phan Thị Thu Hiền, giảng viên cao cấp Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số cần được nhìn nhận từ cả hai phương diện: sự thay đổi trong quan hệ giữa con người với tri thức và sự biến đổi trong giao tiếp xã hội giữa các chủ thể của môi trường giáo dục.

Trong môi trường số, sinh viên ngày càng chủ động hơn trong việc tiếp cận tri thức. Các bạn vừa tìm kiếm thông tin, vừa tham gia kiểm chứng, trao đổi, sáng tạo và sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng. Cùng với đó, vai trò của giảng viên cũng có sự thay đổi, từ truyền đạt kiến thức sang hướng dẫn, định hướng và đồng hành với người học trong quá trình khám phá, tiếp nhận tri thức.

“Văn hóa học đường trong môi trường số đòi hỏi mỗi sinh viên phải có khả năng tự điều chỉnh hành vi, biết cân nhắc trước khi phát ngôn, tôn trọng sự khác biệt và có trách nhiệm với thông tin mình chia sẻ. Nhà trường cũng cần tạo dựng những kênh đối thoại cởi mở, minh bạch để người học có thể phản ánh, đặt câu hỏi và được giải đáp kịp thời” - GS. TS Phan Thị Thu Hiền chia sẻ.

Một thách thức khác đối với văn hóa học đường hiện nay là việc sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu. Theo GS. TS Phan Thị Thu Hiền, vấn đề không chỉ nằm ở việc sinh viên sử dụng AI nhiều hay ít mà quan trọng hơn là cách sử dụng và vị trí của công nghệ trong quá trình tạo lập tri thức. Vì vậy, việc sử dụng AI trong môi trường giáo dục cần gắn chặt với tinh thần trung thực và liêm chính học thuật. Sinh viên cần công khai việc sử dụng công cụ AI theo yêu cầu của cơ sở đào tạo, có trách nhiệm kiểm chứng thông tin, trích dẫn nguồn phù hợp và không sử dụng công nghệ để thay thế toàn bộ quá trình tư duy, nghiên cứu của bản thân.

Chuyển đổi số không làm giảm đi vai trò của các giá trị nhân văn mà ngược lại, càng đòi hỏi con người phải có nền tảng văn hóa, tri thức và bản lĩnh vững vàng.

Quá trình xây dựng văn hóa học đường cần có sự vận động theo cả hai chiều

GS. TS Phan Thị Thu Hiền cũng gợi mở việc xây dựng hệ giá trị văn hóa học đường theo ba tầng, có mối quan hệ chặt chẽ. Thứ nhất là tầng giá trị nền tảng, gồm trung thực, trách nhiệm, tôn trọng, nhân văn, sáng tạo và hợp tác. Thứ hai là tầng năng lực, trong đó chú trọng năng lực số, tư duy phản biện, năng lực truyền thông, kiểm chứng thông tin và tự chủ nhận thức. Thứ ba là tầng chuẩn mực thực hành, tức những nguyên tắc cụ thể định hướng cách mỗi thành viên ứng xử trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp.

Các giá trị này không tách rời hệ giá trị văn hóa Việt Nam và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Môi trường học đường chính là nơi các giá trị ấy được thể hiện qua những việc làm cụ thể, trong cách mỗi người học tập, làm việc và ứng xử với những người xung quanh.

Sinh viên Trường đại học Đồng Nai trong một tiết học tại trường. Ảnh: Minh Tài

GS. TS Phan Thị Thu Hiền cho rằng, quá trình xây dựng văn hóa học đường cần có sự vận động theo cả hai chiều. Các giá trị được định hướng, thể chế hóa từ phía nhà trường nhưng đồng thời phải được kiểm nghiệm, thực hành và tái tạo từ chính cộng đồng giảng viên, sinh viên. Một môi trường giáo dục không thể trở nên văn minh chỉ bằng những quy định nếu mỗi cá nhân không tự giác thực hiện và cùng có trách nhiệm vun đắp.

Có thể nói, xây dựng văn hóa học đường gắn với hệ giá trị con người Việt Nam là kiến tạo một không gian nuôi dưỡng nhân cách, khát vọng và năng lực cống hiến. Trong không gian ấy, tri thức cần song hành với đạo đức, sáng tạo cần gắn với trách nhiệm, năng lực công nghệ cần đi cùng bản lĩnh và chiều sâu nhân văn. Từ đó, văn hóa học đường sẽ trở thành nền tảng tinh thần, góp phần hình thành những thế hệ công dân Việt Nam có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, biết tôn trọng con người, làm chủ công nghệ và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, đất nước trong kỷ nguyên mới.