Năm 2026 đánh dấu mốc quan trọng khi cả nước lần đầu tiên triển khai “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24.11) theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

Hàng nghìn sự kiện văn hóa diễn ra trên toàn thành phố

Trong dòng chảy đó, TP. Hải Phòng - trung tâm kinh tế, công nghiệp, cảng biển trọng điểm phía Bắc, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử của vùng Đất Cảng anh hùng và Xứ Đông văn hiến - đã biến sự kiện này thành đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng, thiết thực nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Lãnh đạo tập trung, chủ động và đồng bộ

Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, Thành ủy, UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Khi lịch sử được truyền tải bằng văn hóa kể chuyện

Hệ thống văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả). 114/114 xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành, đảng bộ trực thuộc đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và đẩy mạnh xã hội hóa để triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nghiêm túc, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, tiết kiệm và đúng định hướng.

Trong đợt cao điểm từ ngày 15.11 đến 30.11.2026, toàn thành phố đã diễn ra gần 1.970 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Không khí hội lan tỏa từ các không gian nghệ thuật cấp thành phố đến 1.723 thôn, tổ dân phố, gắn kết chặt chẽ Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Sự kiện Ngày Văn hóa được diễn ra trong suốt tháng 11.2026

Nghệ thuật đỉnh cao và không gian di sản: Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam” (tối 24.11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông) với 3 chương dàn dựng công phu đã hòa quyện nét đẹp dân ca, chèo, cải lương, múa rối nước Bắc Bộ với cồng chiêng Tây Nguyên và văn hóa Chăm Pa.

Trước đó, chương trình “80 năm bản hùng ca đất Cảng” ghi dấu ấn đậm nét nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố. Tại sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật, không gian “Một không gian - nhiều trải nghiệm” thu hút khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham gia thực hành nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công.

Đến những dấu ấn điện ảnh: Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (từ ngày 21 đến 23.11) quy tụ 16 tỉnh, thành phố cùng hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất trong và ngoài nước. Tại đây, Hải Phòng xuất sắc đạt hạng Vàng trong Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) năm 2026 và chính thức công bố 5 nhóm cam kết hỗ trợ toàn diện cho điện ảnh. Tuần phim miễn phí tại rạp CGV Aeon Mall và Rạp Thống Nhất cùng các buổi chiếu lưu động đã phục vụ hơn 7.300 lượt khán giả.

Nhiều lễ hội được phục dựng để người dân có dịp thưởng thức

Hàng loạt cuộc triển lãm quy mô lớn được tổ chức như “Sắc màu di sản văn hóa TP. Hải Phòng”, “Hành trình Di sản Việt” (với hơn 600 hiện vật, cổ vật), trưng bày ảnh “Xứ Đông văn hiến - Đất Cảng anh hùng” tại Văn miếu Mao Điền.

Đối với các hoạt động thể thao, Đoàn thể thao Hải Phòng tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc xuất sắc giành 20 HCV, 12 HCB, 15 HCĐ (tạm xếp thứ 5 toàn đoàn tính đến 24.11). Dịp này, lượng khách du lịch đến Hải Phòng tăng 15%, đạt khoảng 46.160 lượt khách; riêng ngày 24.11, các điểm di tích trọng điểm đón khoảng 13.800 lượt khách.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa cho người dân

Điểm sáng nổi bật tại Hải Phòng là việc hiện thực hóa các chính sách ưu đãi, đưa văn hóa đến gần hơn với mọi tầng lớp người dân: Cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội, UBND thành phố đã ban hành thông báo cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương vào thứ Ba (24.11.2026). Khối doanh nghiệp cũng nghiêm túc thực hiện hoặc bố trí hoán đổi ngày nghỉ, chi trả tiền làm thêm giờ đúng quy định.

Các chương trình đan xen nhau tạo thành hiệu ứng lan tỏa

​Miễn phí tham quan và dịch vụ văn hóa: Thành phố thực hiện miễn phí vé tham quan trong ngày 24.11 tại cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền Cao - An Phụ, động Kính Chủ (đón hơn 12.900 lượt khách); mở cửa miễn phí Bảo tàng, Thư viện thành phố và phục vụ 22 suất chiếu phim, 15 buổi biểu diễn nghệ thuật lưu động đến tận các xã, phường, khu công nghiệp, vùng hải đảo.

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, năm 2026, toàn thành phố có 95,2% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 90% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào văn hóa số được đẩy mạnh với việc số hóa di tích, cập nhật cơ sở dữ liệu di sản quốc gia và phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số.

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật

​Không còn duy trì lối tuyên truyền một chiều, Hải Phòng chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hệ sinh thái truyền thông số tích hợp đa nền tảng, đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc). Trong học đường, thay vì tiếp nhận thụ động, học sinh trở thành chủ thể sáng tạo thông qua các cuộc thi làm video tư liệu, trải nghiệm thực địa “Hành trình di sản”.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện và được nhân rộng tại cơ sở như: “Ngày hội Văn hóa, phát triển Văn hóa đọc - Kết nối di sản và kiến tạo Cộng đồng số”, Phòng Truyền thống số VR360 của Công an thành phố, mô hình “Di sản số” tại Đình Lạc Viên, hay các mô hình “Thôn hạnh phúc”, “Xã văn hóa - Âm nhạc cộng đồng”.

Khắp nơi trên toàn thành phố rộn tiếng cười của Ngày hội Văn hóa

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: ứng dụng công nghệ số ở một số xã, phường chưa đồng đều; hệ thống thiết chế văn hóa ở một số thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn hoặc xuống cấp; việc tiếp cận văn hóa của công nhân ca đêm hay người dân vùng xa còn hạn chế; nguồn lực xã hội hóa cho văn hóa chưa đồng đều.

Hải Phòng thu hút hàng nghìn khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm

Dù vậy, thành công của “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hải Phòng đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố trong việc đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng.

Đợt sinh hoạt văn hóa rộng lớn này không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “Đất Cảng anh hùng, Xứ Đông văn hiến” mà còn tạo đà vững chắc để Hải Phòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng một thành phố cảng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.