Thách thức trên từng nút giao và bài toán ý thức tự giác

Những ngày cuối tháng 11-2026, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội rộn ràng sắc màu di sản với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Giữa dòng phương tiện tấp nập, hình ảnh nhiều người tham gia giao thông kiên nhẫn dừng xe ngay ngắn trước vạch sơn tại các nút giao, chủ động nhường đường cho người đi bộ, hay hỗ trợ người gặp sự cố trên đường mang lại cảm giác bình yên, thân thiện.

Đó chính là sự tiếp nối tự nhiên của những phẩm chất truyền thống: Tinh thần tôn trọng pháp luật, lòng nhân ái và nhường nhịn vì cộng đồng.

Thời gian qua, ý thức tham gia giao thông của đa số người dân đã chuyển biến tích cực. Ảnh PV

Tuy nhiên, đặt trong tổng thể bức tranh giao thông của một đô thị đặc biệt đang quản lý hơn 8,16 triệu phương tiện các loại, sự chuyển biến ấy chưa đồng đều. Áp lực hạ tầng quá tải khiến không ít hành vi thiếu chuẩn mực vẫn tái diễn vào khung giờ cao điểm: Xe máy leo vỉa hè, cố tình vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, hay chen lấn theo kiểu "điền vào chỗ trống" tại các nút giao lớn.

Số liệu thực tế từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phản ánh rõ thực trạng này. Chỉ tính riêng trong 1 tuần cao điểm từ ngày 12-11 đến 18-11-2026, thông qua tuần tra trực tiếp và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng chức năng toàn thành phố đã phát hiện, xử lý tới 8.824 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 1.772 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 1.274 trường hợp. Các hành vi phổ biến là vượt đèn đỏ, lấn vạch, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định.

Trước đó, thống kê trong một đợt cao điểm 1 tháng (từ 15-7 đến 14-8-2026) cũng ghi nhận 49.568 trường hợp bị xử lý, trong đó, hệ thống camera AI tại gần 5.000 nút giao đã tự động phát hiện hơn 12.800 phương tiện vi phạm.

Những con số hàng chục nghìn trường hợp bị xử phạt cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: Vẫn còn một bộ phận người đi đường tuân thủ quy định theo tâm lý đối phó. Họ sẵn sàng dừng đúng vạch khi thấy bóng dáng Cảnh sát giao thông, nhưng lại tùy tiện rướn ga vượt đèn vàng, hoặc lấn làn khi vắng sự giám sát.

Mật độ phương tiện tăng cao vào khung giờ cao điểm tại nút giao đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh PV

Bàn về giới hạn của các biện pháp giám sát kỹ thuật, theo chuyên gia giao thông, Tiến sĩ Phan Lê Bình, hệ thống camera AI chủ yếu thực hiện chức năng ghi nhận và phân tích các hành vi vi phạm đã được lập trình sẵn.

Trong khi đó, giao thông đô thị là dòng chảy phức tạp với muôn vàn tình huống ứng xử trên đường; nếu người tham gia giao thông chỉ tuân thủ vì sợ bị camera ghi hình, hay e ngại mức phạt cao thì trật tự ấy chưa thể bền vững. Muốn xây dựng văn hóa giao thông thực chất, yếu tố quyết định vẫn là sự chuyển biến từ ý thức tự giác của mỗi người dân.

Đưa quy định pháp luật vào nếp nghĩ

Nhìn nhận từ góc độ người dân Thủ đô, bà Vũ Thị Bích Ngà (phường Yên Hòa) chia sẻ, mỗi người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đều có quyền tự hào về bề dày lịch sử, văn hóa của thành phố. Bởi vậy, tự giác chấp hành quy định giao thông không đơn thuần là nghĩa vụ pháp lý, mà là cách mỗi cá nhân giữ gìn hình ảnh Thủ đô thanh lịch trong mắt bạn bè, du khách.

Hệ thống camera AI được kỳ vọng là giải pháp công nghệ mạnh mẽ để xử lý các vi phạm giao thông. Ảnh PV

Trong khi đó, anh Phạm Tiến Đạt (phường Giảng Võ) chỉ ra sự tương phản trong nhịp sống thường nhật. Vào những dịp lễ, Tết, hay cuối tuần, khi nhịp độ công việc chậm lại, nét đẹp ứng xử của người Hà Nội trên đường phố bộc lộ rất rõ. Ngược lại, khi guồng quay mưu sinh hối hả trở lại, sự vội vã dễ khiến nhiều người đánh mất sự kiên nhẫn, sẵn sàng tranh giành từng mét đường, gây cản trở cho cả dòng phương tiện phía sau.

Từ góc độ cơ quan thực thi công vụ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, bên cạnh việc duy trì tuần tra kiểm soát và mở rộng mạng lưới camera AI để xử lý nghiêm vi phạm, đơn vị xác định giải pháp căn cơ là tạo chuyển biến nhận thức từ gốc.

Thời gian qua, thay vì những buổi tuyên truyền khô cứng, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động đưa các điều khoản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào các tiểu phẩm đời thường, hóm hỉnh trên không gian mạng. Như khẳng định của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), việc ứng dụng đa nền tảng số giúp đưa kiến thức pháp luật đến với người dân một cách gần gũi, chuẩn mực nhất, biến sự hiểu biết pháp luật thành nếp nghĩ, thói quen tự giác.

Nổi bật trong số đó, tác phẩm video số "Lời hứa" do cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện vừa giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV chính là kết quả của hướng tiếp cận coi trọng sự đồng cảm để chạm tới nhận thức người xem. Tác phẩm đã được chia sẻ rộng khắp trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, với tổng lượt xem cộng dồn đạt hơn 6 triệu lượt.

Song song với đó, đơn vị cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ chuẩn mực ứng xử, tận tình hỗ trợ người dân và học sinh qua đường, coi thái độ phục vụ chuẩn mực của lực lượng chức năng là nhân tố lan tỏa văn hóa trên đường phố.

Bên cạnh lực lượng chuyên trách, công tác xây dựng nếp sống giao thông văn minh còn được triển khai bền bỉ từ địa bàn cơ sở, bắt đầu từ lứa tuổi học đường. Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lứa tuổi học sinh năm học 2026-2027, lực lượng công an nhiều phường đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường đổi mới cách giáo dục pháp luật theo hướng "học đi đôi với hành".

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô cũng đã tổ chức 77 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho 62.043 học sinh, giáo viên, gắn với việc ký cam kết giữa nhà trường, gia đình và cơ quan công an về việc không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cán bộ Công an phường Ba Đình hướng dẫn các em cách đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh PV

Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã đặt yêu cầu xây dựng lối sống thượng tôn pháp luật làm nền tảng. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng những đại lộ thênh thang, hay hệ thống giám sát thông minh, mà trước hết được thể hiện qua văn hoá tham gia giao thông, bắt đầu từ những hành vi đơn giản như tự giác dừng lại trước vạch sơn khi đèn đỏ bật sáng, biết nhường một nhịp ga giữa dòng xe đông đúc và giữ sự điềm tĩnh khi xảy ra va chạm.

Khi sự tuân thủ pháp luật xuất phát từ lòng tự trọng và trách nhiệm cộng đồng, thay vì nỗi lo bị xử phạt, nét đẹp văn hóa của người Hà Nội mới thực sự bền vững trong nhịp sống hôm nay.