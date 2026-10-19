Văn hóa giao thông từ trường học

Nhân viên Công ty TNHH Motor Head Lộc Bình hướng dẫn học sinh tham gia giao thông bằng thiết bị mô phỏng tại buổi tuyên truyền an toàn giao thông

Hiện nay, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT luôn được các cấp, ngành, lực lượng chức năng quan tâm, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng đối tượng. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự ATGT đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân.

Trong các buổi này, cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) không chỉ thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn mà còn chỉ ra các lỗi vi phạm phổ biến của cả phụ huynh và học sinh như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Đơn cử như tại buổi tuyên truyền ATGT diễn ra tại Trường THPT Lộc Bình hồi cuối tháng 9/2026, các em học sinh đã được tham gia hỏi đáp, xử lý tình huống giả định, tìm hiểu hệ thống biển báo, hiệu lệnh giao thông, rèn luyện kỹ năng đi bộ và điều khiển xe đạp an toàn. Cách tiếp cận gần gũi, gắn với thực tế giúp học sinh dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ kiến thức.

Em Chu Bảo Nguyên, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Lộc Bình chia sẻ: Được tham gia các buổi tuyên truyền về ATGT, em thấy rất thiết thực và ý nghĩa. Chúng em được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Em sẽ chia sẻ với bạn bè, người thân để cùng nhau xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn cho mình và cho những người xung quanh.

Thượng tá Phương Thúc Định, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh chia sẻ: Mục tiêu của các buổi tuyên truyền là cung cấp kiến thức về Luật Trật tự ATGT đường bộ, khuyến khích mỗi học sinh, giáo viên trở thành tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng. Khi mỗi cá nhân như người lớn trong gia đình, thầy, cô giáo gương mẫu chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, ý thức này sẽ lan tỏa, góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn cho mỗi học sinh.

Song song với công tác tuyên truyền, các trường còn được hướng dẫn xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về trật tự ATGT tại khu vực cổng trường. Những mô hình này đã góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn vào giờ cao điểm. Nhiều hoạt động ngoại khóa, mô hình giáo dục về ATGT được triển khai sôi nổi, giúp học sinh nhận thức rõ bảo đảm an toàn giao thông không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Theo thông tin từ ngành giáo dục và Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, các đội CSGT đã phối hợp với các trường học tổ chức được 155 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 60.000 lượt học sinh tham gia;100% trường học hoàn thành việc ký cam kết bảo đảm giáo viên và học sinh nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự ATGT đường bộ. Từ những hình thức đa dạng, phong phú trong công tác tuyên truyền, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông của các em học sinh từng bước được nâng lên, góp phần kiềm chế, ngăn ngừa tai nạn giao thông. Trong tháng 9/2026, tháng cao điểm học sinh đến trường, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Đặng Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Ngành chỉ đạo 100% các trường học làm tốt việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền cho học sinh những kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn. Cùng đó là phối hợp, trao đổi thông tin học sinh vi phạm (nếu có) giữa nhà trường và lực lượng CSGT để áp dụng các biện pháp giáo dục, kỷ luật phù hợp.

Xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn trong học sinh là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và toàn xã hội. Khi mỗi học sinh hình thành ý thức tự giác, mỗi phụ huynh chủ động đồng hành và nêu gương trong chấp hành pháp luật, những hành vi vi phạm sẽ từng bước được hạn chế, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, kỷ cương, để mỗi hành trình đều an toàn và mỗi gia đình thêm bình yên, hạnh phúc.