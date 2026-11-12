Văn hóa giao thông từ học đường

Tại nhiều trường học trong tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBPL) về TTATGT. Điển hình, đầu tháng 11/2026, hoạt động này được triển khai tại xã biên giới Lao Bảo, địa bàn có Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kết nối với Quốc lộ 9-tuyến giao thông quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Đây là địa bàn có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Nội dung tuyên truyền kết hợp giữa phổ biến kiến thức pháp luật với hướng dẫn kỹ năng thực hành, thu hút sự quan tâm của những người tham gia, đặc biệt là học sinh.

Tại Trường THPT Lao Bảo, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng vừa phối hợp với Công an tỉnh, Công an xã Lao Bảo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh.

Hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đúng quy định pháp luật tại buổi tuyên truyền ở Trường THPT Lao Bảo - Ảnh: P.X.D

Chương trình thu hút sự tham gia của Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên cùng gần 1.000 học sinh. Tại buổi tuyên truyền, đại diện lực lượng Công an tỉnh đã phổ biến các quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông ở độ tuổi học sinh và cảnh báo các hành vi vi phạm thường gặp, như: Không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, dàn hàng ngang, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi…

Bên cạnh phần lý thuyết, học sinh còn được lực lượng chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, như: Kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, kỹ năng phanh khẩn cấp, xử lý tình huống bất ngờ trên đường và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng gần 50 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, góp phần lan tỏa thông điệp “Đã đội mũ-Phải đội đúng cách”, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường. Chương trình còn tạo không khí sôi nổi với các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, những tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT dí dỏm, gần gũi và những màn biểu diễn võ thuật trẻ trung, sôi nổi.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn. Em Nguyễn Nam Phong, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lao Bảo, chia sẻ: “Điều khiến em ấn tượng nhất là được xem những hình ảnh, tình huống thực tế về các vụ tai nạn giao thông.

Qua đó, em nhận thấy chỉ một chút chủ quan, bất cẩn hoặc thiếu ý thức khi tham gia giao thông cũng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc, ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mà còn đến gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, phần hướng dẫn thực hành chạy xe trên sa hình cũng rất thú vị và bổ ích. Em được quan sát các bạn học sinh trực tiếp thực hành, từ đó hiểu hơn về cách điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông”.

Thầy giáo Lê Văn Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Lao Bảo chia sẻ: “Đây là một buổi sinh hoạt ngoại khóa TTPBPL về ATGT có quy mô, được tổ chức bài bản, với nội dung thiết thực, bổ ích, cách triển khai sinh động, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Hoạt động này thực sự có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 9. Nhà trường rất mong có thêm những hoạt động thiết thực như thế này để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, không chỉ trong lĩnh vực ATGT”.

Trung tá Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng Trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức TTPBPL về ATGT, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, góp phần bảo đảm ATGT trên địa bàn”.