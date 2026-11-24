Thời gian qua, cùng với sự phát triển của đô thị và những chuyển biến trong nhận thức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không khó để bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông kiên nhẫn dừng chờ đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ, chủ động nhường đường cho xe ưu tiên hay hỗ trợ người gặp sự cố trên đường. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên diện mạo giao thông văn minh, thân thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, vẫn còn không ít hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực văn hóa nơi công cộng. Tình trạng điều khiển xe máy đi trên vỉa hè, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chen lấn, tranh giành đường đi… vẫn xuất hiện trên một số tuyến phố. Đáng chú ý, có những người sẵn sàng chấp hành quy định khi có lực lượng chức năng, nhưng lại thiếu tự giác khi không có sự giám sát.

Điều đó cho thấy, văn hóa giao thông không thể chỉ được đánh giá qua việc một người có bị xử phạt hay không, mà cần nhìn từ ý thức tự giác, thái độ tôn trọng pháp luật và cách ứng xử với những người cùng tham gia giao thông.

Từ những góc nhìn khác nhau có thể thấy, văn hóa giao thông không phải là câu chuyện riêng của lực lượng chức năng hay một nhóm người tham gia giao thông, mà là vấn đề văn hóa của toàn xã hội. Đó cũng là sự tiếp nối những phẩm chất tốt đẹp vốn có của người Việt: biết kính trên nhường dưới, sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác và đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích cá nhân.

Đối với Hà Nội, xây dựng văn hóa giao thông càng có ý nghĩa quan trọng. Một Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và giao thoa nhiều giá trị văn hóa, không chỉ cần những tuyến đường hiện đại, hạ tầng đồng bộ mà còn cần những con người có ý thức, có trách nhiệm và cách ứng xử văn minh. Nét thanh lịch của người Hà Nội không chỉ thể hiện trong lời ăn tiếng nói, trong cách giao tiếp, mà còn phải được thể hiện qua từng hành động khi tham gia giao thông: không chen lấn, không tranh giành, không vì sự thuận tiện của bản thân mà gây ảnh hưởng đến người khác.

Để những giá trị ấy trở thành nền tảng của văn hóa giao thông, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, điều quan trọng hơn cả là mỗi người cần tự điều chỉnh hành vi, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật thành thói quen thường ngày. Gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị và mỗi thành viên trong cộng đồng đều có vai trò trong việc hình thành, lan tỏa những cách ứng xử đẹp.

Văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính mỗi chúng ta. Đó là khi đèn đỏ bật sáng, mỗi người tự giác dừng lại; khi đường đông, mỗi người biết nhường nhịn; khi xảy ra va chạm, mỗi người biết kiềm chế và ứng xử có trách nhiệm... để mỗi con đường không chỉ an toàn hơn mà còn là nơi lan tỏa sự tử tế, văn minh và niềm tự hào về con người Thủ đô.