Văn hóa giao thông bắt đầu từ trường học

Chủ động phòng ngừa, xây dựng cổng trường an toàn

Trường THCS Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong môn học liên quan.

Mỗi ngày đến trường là một hành trình tiếp nhận tri thức, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành. Nhưng để hành trình ấy được trọn vẹn, bên cạnh việc trang bị kiến thức trong lớp học, học sinh cần được giáo dục ý thức, kỹ năng chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt, khu vực cổng trường vào giờ đến lớp và tan học đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng chức năng, gia đình và chính các em học sinh.

Tại Trường THCS Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông (ATGT) được xác định là một trong những nội dung cần triển khai thường xuyên trong năm học. Thông qua phối hợp với Công an xã, nhà trường hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Điểm đáng chú ý là công tác bảo đảm ATGT không chỉ dừng ở việc nhắc nhở học sinh trong những thời điểm nhất định, mà được duy trì trong hoạt động quản lý, giáo dục hằng ngày. Từ việc đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định khi tham gia giao thông đến cách ứng xử có trách nhiệm trên đường, mỗi hành vi đúng đều góp phần bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Khu vực cổng trường là nơi cần được quan tâm trong công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và ATGT. Theo kế hoạch phối hợp, Công an xã có trách nhiệm cùng nhà trường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành pháp luật, phối hợp bảo đảm trật tự tại khu vực cổng trường, hướng tới xây dựng cổng trường an toàn về an ninh, trật tự và ATGT. Sự phối hợp này góp phần xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng. Nhà trường chủ động lồng ghép giáo dục pháp luật vào hoạt động dạy học, quản lý và rèn luyện học sinh; lực lượng Công an thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp bảo đảm trật tự và xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền. Cùng với đó là sự đồng hành của gia đình và chính các em học sinh. Đây là cơ sở để từng bước hình thành môi trường giao thông học đường an toàn, hạn chế những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến học sinh.

Từ giáo dục pháp luật đến hình thành văn hóa giao thông

Học sinh Trường THCS Phùng Nguyên thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Muốn học sinh tự giác chấp hành quy định, công tác tuyên truyền phải giúp các em hiểu đúng, nhớ lâu và biết vận dụng vào những tình huống thực tế. Bởi vậy, ở Trường THCS Phùng Nguyên, giáo dục ATGT được triển khai gắn với giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt đầu khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội và các hoạt động ngoại khóa. Nhà trường đồng thời phối hợp sử dụng những hình thức truyền thông như pano, áp phích, infographic, video và các kênh thông tin chính thức để phổ biến kiến thức pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Việc đa dạng hình thức tuyên truyền tạo điều kiện để kiến thức ATGT đến với học sinh một cách gần gũi, dễ tiếp nhận, giúp các em nhận diện nguy cơ, biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp và hình thành thói quen tự bảo vệ khi tham gia giao thông. Cùng với hoạt động chung của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm nắm bắt tình hình học sinh, kịp thời phát hiện những vấn đề cần quan tâm và thông báo cho đầu mối phụ trách để phối hợp giải quyết. Lực lượng Đoàn, Đội và cán bộ lớp tham mưu triển khai kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao trách nhiệm của học sinh trong việc phát hiện, phản ánh những nguy cơ mất an toàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cầu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường hiện có hơn 2.500 học sinh với 46 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong năm học này, nhà trường phối hợp với Công an xã kiểm tra, nhắc nhở học sinh cũng như phụ huynh chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và ATGT. Những vấn đề phát sinh được trao đổi kịp thời để có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Trong quá trình phối hợp, việc trao đổi thông tin bảo đảm chính xác, khách quan, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân học sinh. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, giáo dục phù hợp với môi trường học đường.

Cùng với nhà trường và lực lượng chức năng, gia đình giữ vai trò không thể thiếu trong việc hình thành ý thức tham gia giao thông cho học sinh. Những quy định được giáo dục ở trường cần được cha mẹ nhắc nhở, hướng dẫn và thực hiện nhất quán trong đời sống hằng ngày, học sinh sẽ có thêm điều kiện để hình thành nhận thức đúng và hành vi phù hợp.

Sự phối hợp giữa nhà trường, Công an xã và gia đình sẽ phát huy hiệu quả khi mỗi lực lượng thực hiện đúng trách nhiệm, còn mỗi học sinh chủ động biến kiến thức thành hành động. Một hành trình đến trường an toàn bắt đầu từ những việc làm tưởng như nhỏ bé: Chấp hành quy định, ứng xử có trách nhiệm và biết tôn trọng sự an toàn của người khác. Khi ý thức được hình thành từ sớm, được củng cố bằng giáo dục và nêu gương, văn hóa giao thông sẽ từng bước trở thành một phần trong nếp sống của học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.