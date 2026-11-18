Ngày càng nhiều người trưởng thành tìm đến các sản phẩm đồ chơi sưu tầm như một thú vui cá nhân

Nhu cầu tiêu dùng đồ chơi tại Mỹ đang tăng mạnh, đưa thị trường này trở thành điểm sáng của ngành đồ chơi toàn cầu trong năm 2026. Đáng chú ý, đà tăng trưởng không chỉ đến từ giá bán mà chủ yếu được thúc đẩy bởi sức mua thực tế.

Hiện tại, Mỹ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về doanh thu đồ chơi, với mức ước tính 43 tỷ USD vào năm 2026.

Theo báo cáo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Circana, doanh thu của ngành đồ chơi tại Mỹ, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, đã tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng sản phẩm bán ra tăng 18%, trong khi giá bán trung bình tăng 2%.

“Ngành đồ chơi đang hưởng lợi từ một sự thay đổi đáng kể trong hành vi tiêu dùng”, bà Kristen McLean, Phó chủ tịch phụ trách phân tích chuyên sâu khách hàng thuộc nhóm nghiên cứu lĩnh vực giải trí của Circana cho biết.

Bà McLean chỉ ra rằng, người tiêu dùng ngày nay không chỉ xem đồ chơi là sản phẩm dành riêng cho trẻ em. Họ mua để sưu tầm, trưng bày và thể hiện sở thích cá nhân, đồng thời tham gia vào các cộng đồng xoay quanh thể thao, trò chơi điện tử, giải trí và văn hóa đại chúng.

“Thị trường đồ chơi dành cho trẻ em vẫn giữ vai trò thiết yếu, nhưng những hành vi nêu trên đang mở rộng cả tệp khách mua hàng lẫn lý do khiến họ quyết định mua”, bà nhấn mạnh.

Trong 11 nhóm sản phẩm lớn được Circana theo dõi, hầu hết ghi nhận doanh thu đi lên so với cùng kỳ năm trước, trong đó 8 nhóm đồng thời tăng trưởng về số lượng sản phẩm bán ra.

Xét theo giá trị doanh thu, nhóm đồ chơi khám phá và các loại đồ chơi khác tăng nhanh nhất, với mức tăng 75%, chủ yếu nhờ dòng sản phẩm thẻ bài sưu tầm thể thao. Đứng thứ hai là nhóm trò chơi và đồ chơi giải đố, cộng 45%, được thúc đẩy bởi các loại thẻ bài mang tính chiến thuật như Pokémon và Magic: The Gathering.

Một số nhóm sản phẩm đáng chú ý khác gồm đồ thủ công và mỹ thuật, tăng 23% nhờ sức hút của các bộ dụng cụ làm slime; bộ đồ chơi lắp ghép tăng 17%, chủ yếu nhờ nhu cầu đối với dòng LEGO Botanical Collection.

Nhìn chung, động lực tăng trưởng mạnh nhất của ngành tiếp tục đến từ những nhóm sản phẩm gắn với hoạt động sưu tầm, cộng đồng người hâm mộ, tính sáng tạo và khả năng tương tác lâu dài. Trong khi đó, nhóm sản phẩm có đà sụt giảm sâu nhất lại là đồ chơi ngoài trời, đồ chơi vận động và các sản phẩm phục vụ hoạt động vui chơi theo mùa.

PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN CÁ TÍNH

Một trong những động lực lớn nhất giúp thúc đẩy đà tăng trưởng của ngành đồ chơi trong năm nay là sự phổ biến của trào lưu mua đồ chơi như một thú vui và lựa chọn gắn với phong cách sống.

Người tiêu dùng từ 12 tuổi trở lên đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng của toàn ngành tính đến hết tháng 9. Đáng chú ý, thông qua lực đẩy từ nhóm khách hàng trưởng thành, doanh số đồ chơi sưu tầm vọt 56%, trong khi đồ chơi có bản quyền tăng 27%.

Xu hướng này lan rộng sang nhiều phân khúc khi người tiêu dùng tìm kiếm những sản phẩm mang lại trải nghiệm vượt ra ngoài hoạt động vui chơi truyền thống. Thẻ bài trao đổi, đồ sưu tầm, bộ đồ chơi lắp ghép, mô hình nhân vật hành động và các sản phẩm gắn với văn hoá người hâm mộ (fandom) tiếp tục thu hút khách hàng, những người muốn kết nối với các thương hiệu, nhân vật, đội thể thao và cộng đồng mà họ yêu thích.

Trong số các thương hiệu và sản phẩm có bản quyền, thể thao nổi lên như một trong những chủ đề định hình thị trường trong năm nay. Với sức hút toàn cầu của bóng đá và các sự kiện thể thao lớn, hàng loạt sản phẩm gắn với World Soccer, các đội bóng thuộc giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) và giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL) đều chứng kiến thành tích đáng kể.

Trong khi đó, Pokémon vẫn là thương hiệu có bản quyền dẫn đầu ngành đồ chơi và cũng nằm trong số những thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất.

Không chỉ phục vụ nhu cầu sưu tầm, đồ chơi nay còn trở thành một phương tiện để người tiêu dùng thể hiện cá tính riêng. Họ ưa chuộng những sản phẩm cho phép người dùng cá nhân hóa, trang trí phụ kiện và thể hiện sở thích cả trên môi trường trực tuyến lẫn trong cuộc sống thường ngày.

Những món phụ kiện đồ chơi nhỏ như móc khóa, thú bông treo túi nay đã thành 1 phần của thời trang

Nhóm hàng móc khóa thú nhồi bông và những sản phẩm tương tự cũng đang ở thời điểm bùng nổ khi người tiêu dùng sử dụng chúng để trang trí ba lô, túi xách và các vật dụng cá nhân. Đáng chú ý, doanh số móc khóa từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 200%.

Xu hướng còn thể hiện rõ qua nhóm đồ chơi mềm, có thể bóp hoặc nắn, với doanh thu đạt 671 triệu USD trong 3 quý vừa qua, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

“Đồ chơi đang giao thoa với thời trang, mạng xã hội và các xu hướng phong cách sống theo những cách chưa từng thấy trước đây”, bà Kristen McLean nhận định.

TIKTOK SHOP TRỞ THÀNH KÊNH BÁN HÀNG CHỦ LỰC

Cách người tiêu dùng tìm kiếm và mua đồ chơi cũng thay đổi nhanh chóng không kém. Các nền tảng mạng xã hội đang có ảnh hưởng rất lớn đến việc người tiêu dùng khám phá sản phẩm, hình thành xu hướng và quyết định mua sắm.

“Các nền tảng mạng xã hội đang giúp biến nhiều món đồ chơi từ một sản phẩm đơn thuần mang lại trải nghiệm thành phương tiện thể hiện cá tính có sức lan tỏa mạnh. Xu hướng này được thúc đẩy bởi hình thức sản phẩm tạo yếu tố bất ngờ, thiết kế lấy nhân vật làm trung tâm và mức giá phù hợp với những quyết định mua sắm bộc phát”, bà Kristen McLean chỉ ra.

TikTok Shop đã báo cáo doanh số đồ chơi tăng gấp 3 lần, đạt 1,6 tỷ USD, trong 9 tháng đầu năm, đưa nền tảng này trở thành nhà bán lẻ đồ chơi lớn thứ tư tại Mỹ. Kênh bán hàng này hiện đóng góp cho gần 5% tổng doanh số toàn ngành.

Kết quả này cho thấy sức hút của thương mại trên mạng xã hội đối với hoạt động mua sắm.

Mạng xã hội Mỹ tràn ngập những video đánh giá đồ chơi mua trên TikTok Shop

Hơn một nửa số người tiêu dùng được Circana khảo sát nói rằng họ từng mua ít nhất một sản phẩm ngay sau khi nhìn thấy trên mạng xã hội. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của những nhà sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng và các cộng đồng trực tuyến trong việc định hình nhu cầu đối với đồ chơi.

Circana dự báo, những động lực tăng trưởng đã định hình thị trường trong năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong những tháng cuối năm. Sản phẩm sưu tầm, đồ chơi có bản quyền, đồ lắp ghép, sản phẩm liên quan đến thể thao, đồ thủ công và mỹ thuật, cùng các loại đồ chơi gắn với văn hoá người hâm mộ được kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm có kết quả kinh doanh tốt nhất mùa mua sắm cuối năm 2026.

Nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đối với những sản phẩm mang lại sự kết nối về cảm xúc, khả năng sưu tầm, tính sáng tạo và giá trị giải trí. Các chương trình khuyến mãi và yếu tố giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra vẫn đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, hoạt động khám phá sản phẩm thông qua mạng xã hội và mức độ gắn kết với cộng đồng người hâm mộ chắc chắn sẽ tác động rõ rệt đến quyết định mua sắm trong mùa lễ hội.

“Ngành đồ chơi bước vào mùa mua sắm cuối năm với đà tăng trưởng tích cực và tệp khách hàng rộng hơn rất, rất nhiều so với trước đây”, bà Kristen McLean kết luận.