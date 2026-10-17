Văn hóa - động lực để Đồng Nai phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành nguồn lực trực tiếp đóng góp cho nền kinh tế. Di sản, lễ hội, ẩm thực, làng nghề và nghệ thuật truyền thống có thể phát triển thành những sản phẩm đặc sắc, tạo sức hút cho du lịch, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế số.

Với Đồng Nai, yêu cầu phát huy giá trị văn hóa càng có ý nghĩa khi địa phương đang tập trung thực hiện những mục tiêu phát triển lớn trong năm 2026. Trong quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, xây dựng đô thị hiện đại không chỉ là đầu tư hạ tầng hay mở rộng không gian đô thị mà còn phải tạo dựng môi trường sống giàu bản sắc, nơi người dân được thụ hưởng các giá trị văn hóa và tìm thấy niềm tự hào về quê hương.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Tuần lễ văn hóa “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai - Vươn mình cùng đất nước” dự kiến khai mạc vào tối 24-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai với nhiều hoạt động phong phú được kỳ vọng tạo không gian trải nghiệm văn hóa gần gũi, thu hút người dân và du khách. Qua đó, những giá trị truyền thống được giới thiệu sinh động hơn, hình ảnh đất và người Đồng Nai được quảng bá rộng rãi, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối văn hóa với du lịch và các hoạt động kinh tế địa phương.

Để những hoạt động này phát huy hiệu quả, cần khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng dân cư; kết hợp hài hòa nguồn lực nhà nước với xã hội hóa, bảo đảm tiết kiệm, an toàn và thiết thực. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giới thiệu di sản, quảng bá sản phẩm văn hóa cũng mở ra cách tiếp cận mới, giúp các giá trị địa phương đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế. Quan trọng hơn, hiệu quả của tuần lễ không chỉ nằm ở quy mô sự kiện hay số lượng người tham dự mà còn ở khả năng hình thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo sức lan tỏa lâu dài và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trên hành trình vươn mình, Đồng Nai cần những động lực kinh tế mạnh mẽ, nhưng cũng cần một nền tảng văn hóa đủ sâu để định hình bản sắc và nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Khi văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành niềm tự hào và nguồn sáng tạo của mỗi người dân, những giá trị truyền thống sẽ không đối lập với hiện đại mà trở thành điểm tựa cho đổi mới. Đó cũng là cách để một thành phố trẻ phát triển nhanh nhưng không đánh mất cội nguồn, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.